Sony Xperia XZ2 los toestel prijzen vergelijken

Sony Xperia XZ2 los kopen: dit moet je weten

De Sony Xperia XZ2 is een high-end toestel dat sinds april 2018 verkrijgbaar is. De smartphone heeft een broertje, de Sony Xperia XZ2 Compact, met een kleiner scherm en een lagere adviesprijs. Voor de rest zijn de toestellen nagenoeg identiek. Aan boord vind je een krachtige Qualcomm Snapdragon 845-chip, 4GB RAM en 64GB aan interne opslag. Het scherm van de reguliere Xperia XZ2 meet 5,7 inch, heeft dunne randen en een resolutie van 2160 bij 1080 pixels. Verder heeft de Sony-smartphone een verbeterde camera met superslowmotion en het zogenoemde Dynamic Vibration System. De achterkant van het toestel trilt mee met het geluid als je een film kijkt, muziek luistert of een spelletje speelt. Dat werkt ook als je een koptelefoon gebruikt en je kunt zelf bepalen hoe hard het toestel trilt.

Uitvoeringen van de Sony Xperia XZ2

Sony levert de Xperia XZ2 in één uitvoering, met 64GB aan interne opslagruimte. Verder zijn er vier kleuren om uit te kiezen: zwart, groen, zilver en roze. Voor de meeste gebruikers zal de standaard aanwezige opslag voldoende zijn, maar het is de moeite waard te investeren in een geheugenkaartje als je veel apps gebruikt en media downloadt voor offline gebruik. De opslag is tot maximaal 512GB uit te breiden.

Prijzen van de Sony Xperia XZ2

Bij verschijning kostte de Sony Xperia XZ2 799 euro, maar inmiddels is die prijs fors gezakt. Je kunt zowel een nieuwe als refurbished Sony Xperia XZ2 aanschaffen. In het laatste geval ben je nog voordeliger uit. Refurbished houdt in dat de smartphone is gebruikt, en vervolgens door een professionele partij is gecontroleerd, schoongemaakt en - waar nodig - voorzien van nieuwe onderdelen. De meeste refurbished aanbieders vervangen de accu en geven twee tot drie jaar garantie. Ook heb je doorgaans de mogelijkheid om het toestel kosteloos te retourneren, mocht het niet aan de verwachtingen voldoen.

Waar je op moet letten bij het kopen van een Sony Xperia XZ2

De Sony Xperia XZ2 is een uitstekende Android-smartphone met een fraai design en krachtige hardware. De recente prijsverlagingen maken het een interessante keuze voor wie de topmodellen van Samsung en Apple te duur vindt. Qua prestaties doet de XZ2 niet onder, de camerakwaliteit is bovengemiddeld en het scherm leent zich uitstekend voor films kijken.

Benieuwd waar de Xperia XZ2 het goedkoopst verkrijgbaar is? Gebruik de prijsvergelijker van Android Planet om de scherpste deal te vinden. De beste aanbiedingen staan bovenaan en met filteropties kun je sorteren op bijvoorbeeld kleur, conditie, levertijd en garantie. De XZ2 is standaard simlockvrij en voorzien van twee jaar fabrieksgarantie. Sommige webshops bieden een smartphoneverzekering aan, maar dat is geen must als je een hoesje gebruikt en voorzichtig met je telefoon omspringt. Bovendien zijn de toestellen van Sony stof- en waterbestendig.

Sim-only of Sony Xperia XZ2 met abonnement?

Houd je je kosten voor mobiele telefonie graag laag, en ziet je niet te wachten op een BKR-registratie? Dan is het slim om de Xperia XZ2 los aan te schaffen en er een sim only bij te nemen. Bij de meeste Nederlandse providers kun je terecht voor aantrekkelijke sim only abonnementen, met veel data (en/of belminuten) voor relatief weinig geld. In sommige gevallen heb je de optie om een maandelijks opzegbaar contract af te sluiten, zodat je makkelijk kunt switchen als je elders een betere deal hebt gevonden. Meer weten? Ga naar zustersite OnlySim voor de beste sim only aanbiedingen en handige (bespaar)tips.