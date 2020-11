De beste Android tablets van 2018

Een nieuwe Android-tablet kopen is niet gemakkelijk. Er zijn heel wat tablets in allerlei soorten en maten te krijgen die niet alleen qua hardware, maar ook op het gebied van software van elkaar verschillen. Android Planet zet de meest populaire tablets voor je op een rijtje en geeft aan waar je op moet letten bij de aanschaf van je nieuwe Android-tablet, rekening houdend met verschillende budgetten.

High-end

High-end tablets zijn toestellen die los circa 400 euro of meer kosten. Dit zijn de beste 5 van dit moment.

1. Samsung Galaxy Tab S2: “Dunne Samsung-tablet met prachtig scherm”

Display: 8 en 9,7 inch (2560 x 1550 px)

8 en 9,7 inch (2560 x 1550 px) Camera: 8 megapixel

8 megapixel Laatste OS: Android 5.1.1 (Lollipop)

Android 5.1.1 (Lollipop) Onze beoordeling: Preview

2. HTC Nexus 9: “Google-tablet met indrukwekkende specs”

Display: 8,9 inch (2048 x 1536 px)

8,9 inch (2048 x 1536 px) Camera: 8 megapixel

8 megapixel Laatste OS: Android 6.0 (Marshmallow)

Android 6.0 (Marshmallow) Onze beoordeling: N/A

3. Sony Xperia Z4 Tablet: “High-end tablet met toetsenborddock”

Display: 10,1 inch (2560 x 1600 px)

10,1 inch (2560 x 1600 px) Camera: 8,1 megapixel

8,1 megapixel Laatste OS: Android 5.0 (Lollipop)

Android 5.0 (Lollipop) Onze beoordeling: Reviewcijfer 7,5

4. Samsung Galaxy Tab S: “Vlaggenschip van 2014 voldoet nog prima”

Display: 8,4 en 10,5 inch (2560 x 1550 px)

8,4 en 10,5 inch (2560 x 1550 px) Camera: 8 megapixel

8 megapixel Laatste OS: Android 5.1.1 (Lollipop)

Android 5.1.1 (Lollipop) Onze beoordeling: Reviewcijfer 8,5

5. Sony Xperia Z3 Tablet Compact: “Compacte stof- en waterbestendige tablet”

Display: 8 inch (1920 x 1080 px)

8 inch (1920 x 1080 px) Camera: 8,1 megapixel

8,1 megapixel Laatste OS: Android 5.0 (Lollipop)

Android 5.0 (Lollipop) Onze beoordeling: Reviewcijfer 7,5

Midrange

Midrange is de prijsklasse 250-400 euro. Hieronder hebben we de beste tablets in deze prijsklasse voor je uitgelicht.

1. Samsung Galaxy Tab 4: “Betaalbare tablet in meerdere formaten”

Display: 7, 8, 10,1 inch (2560 x 1600 px.)

7, 8, 10,1 inch (2560 x 1600 px.) Camera: 3 megapixel

3 megapixel Laatste OS: Android 5.0 (Lollipop)

Android 5.0 (Lollipop) Onze beoordeling: N/A

2. Nvidia Shield Tablet: “De ultieme tablet voor gamers”

Display: 8 inch (1920 x 1080 px)

8 inch (1920 x 1080 px) Camera: 5 megapixel

5 megapixel Laatste OS: Android 5.1 (Lollipop)

Android 5.1 (Lollipop) Onze beoordeling: N/A

2. Asus ZenPad S 8.0: “Mooi scherm en degelijke accuduur”

Display: 8 inch (2048 x 1536 px)

8 inch (2048 x 1536 px) Camera: 8 megapixel

8 megapixel Laatste OS: Android 5.0 (Lollipop)

Android 5.0 (Lollipop) Onze beoordeling: Reviewcijfer 8

4. Asus Transformer Pad TF103: “Veelzijdige tablet met prima specs”

Display: 10,1 inch (1280 x 800 px)

10,1 inch (1280 x 800 px) Camera: 2 megapixel

2 megapixel Laatste OS: Android 4.4 (KitKat)

Android 4.4 (KitKat) Onze beoordeling: Reviewcijfer 7,5

5. Asus Transformer Pad TF303K: “Betaalbare productiviteitsmachine”

Display: 10,1 inch (1920 x 1080 px)

10,1 inch (1920 x 1080 px) Camera: 5 megapixel

5 megapixel Laatste OS: Android 4.4 (KitKat)

Android 4.4 (KitKat) Onze beoordeling: N/A

Budget

Budgettablets zijn toestellen die voor 250 euro of minder worden verkocht. Hieronder hebben we de beste tablets in deze prijsklasse voor je uitgelicht.

1. Nexus 7 (2013): “Nog steeds de beste budgettablet”

Display: 7 inch (1920 x 1200 px)

7 inch (1920 x 1200 px) Camera: 5 megapixel

5 megapixel Laatste OS: Android 6.0 (Marshmallow)

Android 6.0 (Marshmallow) Onze beoordeling: Reviewcijfer 9

Display: 8 inch (1280 x 800 px)

8 inch (1280 x 800 px) Camera: 5 megapixel

5 megapixel Laatste OS: Android 5.0.2 (Lollipop)

Android 5.0.2 (Lollipop) Onze beoordeling: Reviewcijfer 6,5

2. Acer Iconia Tab 8: “Betaalbare en handzame tablet”

Display: 8 inch-scherm (1920 x 1080 px)

8 inch-scherm (1920 x 1080 px) Camera: 2 megapixel

2 megapixel Laatste OS: Android 4.4 (KitKat)

Android 4.4 (KitKat) Onze beoordeling: N/A

3. LG G Pad 8.3: “Biedt veel waar voor je geld”

Display: 8,3 inch (1280 x 800 px)

8,3 inch (1280 x 800 px) Camera: 5 megapixel

5 megapixel Laatste OS: Android 5.0.2 (Lollipop)

Android 5.0.2 (Lollipop) Onze beoordeling: N/A

Display: 9,7 inch (1280 x 800 px)

9,7 inch (1280 x 800 px) Camera: 5 megapixel

5 megapixel Laatste OS: Android 5.0 (Lollipop)

Android 5.0 (Lollipop) Onze beoordeling: N/A

5. Lenovo IdeaTab A8-50: “Betaalbare en handzame tablet”

Display: 8 inch (1280 x 800 px)

8 inch (1280 x 800 px) Camera: 5 megapixel

5 megapixel Laatste OS: Android 4.2 (Jelly Bean)

Android 4.2 (Jelly Bean) Onze beoordeling: Reviewcijfer (N/A)

Tablet kopen: hier moet je op letten

Ga direct naar:

Ga je een Android tablet kopen, dan zijn er behoorlijk wat zaken om rekening mee te houden. Behalve de prijs en mogelijkheden speelt ook de keuze voor het formaat, de uitbreidingsopties en al dan niet ondersteuning voor 3G/4G en wifi mee.

Net als smartphones zijn tablets prijzige apparaten, dus de juiste keuze maken is belangrijk. Je wilt immers niet honderden euro’s spenderen en er vervolgens achter komen dat de tablet die je gekocht hebt niet aan je wensen voldoet.

1. Prijs: goedkoop is duurkoop

Je hebt ze vast al eens gezien, de budgettablets met exotische merknamen bij supermarkten of drogisterijen die voor een paar tientjes over de toonbank gaan. Houd er echter rekening mee dat dit soort apparaten vaak draait op goedkope hardware en een oude versie van Android, waardoor je niet de laatste apps en games kunt spelen. Vaak worden ze ook slecht ondersteunt door de fabrikant; op updates hoef je niet te wachten. Besteed liever een paar tientjes meer voor een budgettablet van Samsung, LG of Google (Nexus). Deze worden vaak goed ondersteund middels updates, draaien op recente versies van Android en bieden een goede prijs-kwaliteitverhouding. In het overzicht hieronder vind je per prijsklasse (budget, midrange en high-end) de beste Android tablets die je kunt kiezen.

Ons advies:

2. Formaat, scherm en gewicht

Tegenwoordig kun je een tablet kopen in alle soorten en maten. Van een handzame 7 inch-tablet als de Nexus 7 tot een gigantische 12,2 inch-tablet als de Samsung Galaxy Tab Pro 12.2. Of een tablet te groot of juist te klein is hangt af van je eigen voorkeuren. Gebruik je hem tijdens je werk of onderweg, om zaken op te zoeken en e-books te lezen, dan is een compacte tablet (7 of 8 inch) aan te raden. Hoef je de tablet niet mee te slepen, maar gebruik je hem vooral thuis op de bank of in bed, dan is een groter display van 10,1 of 12,2 inch prettig. Teksten, foto’s en video’s komen dan immers beter tot hun recht.

Ga je een Android tablet kopen dan is het ook van belang dat je checkt over welke schermresolutie deze beschikt. Een 7 inch-tablet met een relatief lage resolutie (800 bij 480 pixels) is niet zo’n probleem, omdat het aantal pixels per inch dan nog relatief hoog is. Daardoor oogt het display scherp. Een lage resolutie op een groter scherm valt meer op en kan ervoor zorgen dat het beeld onscherp oogt, bijvoorbeeld als je teksten op een uitgezoomde website bekijkt. Bij een tablet met een scherm van 10 inch of groter is full-hd (1080p) dan ook wenselijk. De meeste high-end tablets van Samsung en Asus bieden deze resolutie en hebben contrastrijke displays met goede kijkhoeken. Houd bij deze fabrikanten echter wel rekening met een hoger prijskaartje.

Ons advies:

Tablet tot 7 inch: 720p (1280 x 720 px) is aanbevolen

(1280 x 720 px) is aanbevolen Tablet van 7 tot 10 inch: kies voor tenminste 1080p (1920 x 1080 px)

kies voor (1920 x 1080 px) Tablet vanaf 10 inch: kies voor tenminste 2K (2560 x 1440 px)

Het gewicht van een tablet hangt natuurlijk samen met het formaat ervan en de grootte van het scherm. Compacte tablets van rond de 7 of 8 inch zijn beter hanteerbaar en wegen minder (circa 300 gram), waardoor ze gemakkelijker in je tas of rugzak passen. Grote tablets zijn doorgaans zwaarder (500-600 gram), waardoor sommige gebruikers tijdens gebruik kramp in hun armen krijgen. Dit soort apparaten zijn geschikter voor thuisgebruik op de bank. Toch zijn er tegenwoordig steeds vaker grote tablets van bijvoorbeeld Samsung die niet alleen groot zijn, maar ook licht. Bij het kiezen van een tablet is het daarom van belang om in een winkel te voelen of hij niet te zwaar en groot is.

3. Hardware en uitbreidingsmogelijkheden

Het scherm van een tablet speelt natuurlijk mee in je keuze, maar ook de interne hardware moet je niet vergeten. Hoewel de ‘systeemeisen’ voor latere Android-versies relatief bescheiden zijn, moet je er rekening mee houden dat de processor en het werkgeheugen krachtig genoeg moeten zijn om de laatste games en apps te draaien. Een tablet met minimaal een dualcore- of quadcore-processor is gewenst en ook 1GB aan werkgeheugen is minimaal vereist om goed te kunnen werken met je tablet. Voor wie veel apps wilt draaien en games wilt spelen, is 2GB aanbevolen. Ook de keuze voor opslag is belangrijk: wij raden tenminste 8GB opslag aan en 16GB als je ook foto’s, video’s en muziek wilt downloaden. Veeleisende gebruikers kunnen het beste gaan voor 32GB aan opslagruimte. Een muziekalbum is al gauw 200MB groot en hd-video’s nemen doorgaans meerdere GB’s in beslag.

Ons advies:

4GB – 8GB: alleen geschikt voor gebruikers die hun Android-tablet licht gebruiken, om bijvoorbeeld te mailen en internetten.

alleen geschikt voor gebruikers die hun Android-tablet licht gebruiken, om bijvoorbeeld te mailen en internetten. 16GB: aanbevolen voor wie naast mailen en internetten ook wilt gamen en apps downloaden.

aanbevolen voor wie naast mailen en internetten ook wilt gamen en apps downloaden. 32GB: je hebt voldoende opslagruimte om veel apps en video’s te downloaden en daarnaast je muziek- en fotobibliotheek uit te breiden.

In tegenstelling tot de iPad hebben Android tablets vaak wél uitbreidingsmogelijkheden, wat betekent dat je een micro-sd-kaartje kunt invoeren om de opslagruimte uit te breiden. Dat is handig als je niet meer zoveel vrije ruimte hebt, maar ook niet de mogelijkheid om data te verwijderen. Een geheugenkaartje is daarnaast handig voor het maken van een back-up van belangrijke bestanden. Verder kunnen de meeste tablets overweg met wifi, maar vaak moet je voor 3G/4G-ondersteuning een meerprijs betalen. Heb je echter niet de behoefte aan mobiel internet op je tablet, dan voldoen de goedkopere wifi-versies vaak prima.

4. Software: ga voor een recente Android-versie

In dit overzicht zullen we ons beperken tot Android. Ga je een Android tablet kopen, dan is het echt van belang om te checken op welke Android-versie deze draait en of hij nog updates van de fabrikant ontvangt. Nieuwe Android-versies hebben vaak meer mogelijkheden, werken sneller en zijn beter beveiligd. Andersom zijn tablets met Android-versie 4.0 of lager vaak een stuk trager en minder compatibel met de laatste apps en games. In de regel ontvangen tablets die twee of meer jaar geleden zijn verschenen geen updates meer. Als gevolg daarvan kunnen ze beveiligingslekken bevatten en niet meer goed werken met de nieuwste apps. Houd daar dus rekening mee.

5. Accuduur: check de standby-tijd

De accu’s van tablets gaan doorgaans een aantal dagen langer mee dan die van smartphones. Dat komt omdat de meeste tablets geen mobiele verbindingen hebben ingeschakeld en minder vaak worden gebruikt dan een telefoon. De accucapaciteit bij tablets wordt aangegeven met mAh, waarbij meer niet altijd beter hoeft te betekenen. Een groter scherm met een hogere resolutie vergt immers meer stroom en dus een grotere accu. Om meer te weten te komen over de accuduur van een specifieke tablet kun je de reviews op AndroidPlanet lezen of het web afspeuren naar een accutest voor het desbetreffende apparaat. Op die manier krijg je een indruk van wat je mag verwachten van een tablet (en na hoeveel dagen hij weer aan de lader moet).

Ons advies:

4000 mAh : voldoende voor budgettablets tot 7 inch

: voldoende voor budgettablets tot 7 inch 6000 mAh : prima voor midrange tablets van 7 – 10 inch

: prima voor midrange tablets van 7 – 10 inch 8000 mAh+: aanbevolen grote, high-end tablets (10+ inch)

6. Voor welk merk moet ik gaan?

Tegenwoordig worden, op de spotgoedkope budgettablets bij de kruidenier, weinig slechte tablets meer gemaakt. De toestellen die bijvoorbeeld Samsung, LG, Sony en HTC recent hebben uitgebracht, beschikken over de laatste Android-versie, goede specs en prima prestaties. Ook zijn ze natuurlijk voorzien van 24 maanden wettelijke garantie. Hetzelfde geldt voor tablets van minder bekende merken als Archos, Alcatel en Acer. In onze tablet top 30 lees je welke toestellen van welke merken momenteel het beste scoren in hun prijsklasse.

Tablet reviews

