Als je een nieuwe telefoon op het oog hebt, kan die best veel geld kosten. Zonder al te veel moeite regel je met je oude toestel echter korting. Wij vertellen je hoe.

Ruil je telefoon in voor geld

Zodra je een nieuwe smartphone aanschaft, wordt je oude overbodig. Veel mensen bewaren deze in hun kast als reservetelefoon en laten hem vervolgens jarenlang verstoffen. Zonde, want wist je dat je oude telefoon geld waard is? Zeker op het moment dat deze nog relatief nieuw is.

Natuurlijk kun je hem verkopen via Marktplaats of doorgeven aan familie of vrienden. Een andere optie is om je smartphone in te ruilen bij webshops voor geld. Lees hier welke opties er allemaal zijn, hoe het in zijn werk gaat en nog veel meer antwoorden op veelvoorkomende vragen.

Veelgestelde vragen over het inruilen van je smartphone

Veel webshops bieden geld voor jouw oude telefoon, er zitten namelijk grondstoffen in die interessant zijn voor de fabrikanten waaraan zij ‘m weer doorgeven. Ook refurbished partijen hebben interesse in jouw oude toestel om te reviseren en zo goed als nieuw te maken, of simpelweg voor de onderdelen. Maar welke opties zijn er allemaal en welke optie past het beste bij jou? Daar geven wij hier antwoord op.

Hoe werkt het inruilen van mijn telefoon?

Online kan je vaak al checken hoeveel waarde jouw toestel nog heeft. De eerste stap is het uitzoeken welke smartphone je precies hebt. Dat vind je door in de instellingen van je telefoon, onder ‘Over de telefoon’, te kijken. Hier staat precies welk model smartphone je in je handen hebt.

Ook de hoeveelheid opslagruimte is belangrijk om door te geven. Weet jij niet hoeveel opslagruimte je hebt? Dan moet je weer in de instellingen van je telefoon zijn. Onder ‘opslagruimte’ staat dit aangegeven in GB’s. Daarna willen de webshops vaak iets weten over de staat van je smartphone. Denk hierbij aan vragen als:

Gaat je toestel überhaupt aan en werken alle knoppen nog goed? Check alle fysieke knoppen, zoals de volumeknoppen, vergrendelingsknop en eventuele thuis-knop.

Hoeveel krassen zitten er op de behuizing en hoe groot zijn deze? Houd gerust een liniaal naast de krasjes: meten kan nooit kwaad.

Heeft het toestel waterschade? Probeer vooral eerst zelf terug te denken. Is jouw toestel ooit in het water gevallen? Een regenbui is vaak geen probleem. Toch het zekere voor het onzekere nemen? Het achterhalen van waterschade kan via verschillende indicatoren in je smartphone die verkleuren als ze in contact komen met vocht. Dit is met oudere modellen echter eenvoudiger te controleren dan nieuwere. De indicatoren zitten namelijk veelal onder de batterij verstopt. Bij oude modellen is die zelf nog te verwijderen, terwijl bij nieuwe modellen de achterkant vaak niet meer zelf te verwijderen is.

Werkt je touchscreen nog goed?

Heb je alle gegevens en de vergrendeling van je smartphone verwijderd? Het is belangrijk dat al jouw gegevens verwijderd zijn. Niet alleen voor jouw privacy, maar ook het bedrijf kan niet veel met een smartphone die vergrendeld is. In je instellingen zet je het toestel eenvoudig terug naar de fabrieksinstellingen. Kom je er niet uit? Check dan onze tipvideo, waarin we stap voor stap uitleggen hoe je je telefoon klaarmaakt voor de verkoop.



Wees realistisch en eerlijk

Het is erg belangrijk dat je alle vragen naar waarheid invult en eerlijk bent. Ook is het voor je verwachting goed om rekening te houden met het feit dat sommige zaken gecontroleerd gaan worden, die niet met het blote oog te zien zijn. Een dode pixel op je scherm is bijvoorbeeld een veelvoorkomend probleem bij oudere toestellen, maar kan alleen door specialisten met apparatuur gevonden worden. Daarom kan je waarde toch wat lager uitvallen dan die jij van tevoren op basis van jouw evaluatie verwacht.

Bevalt de waarde die je op je scherm te zien krijgt na het invullen van de check? Dan mag je hem gaan inleveren. Dat gebeurt bij de meeste partijen door hem gratis op te sturen. Soms kun je ook in de winkel terecht en krijg je ter plekke een bod. Je kunt dan meteen je nieuwe toestel uitzoeken.

Let op: het bedrag dat je op je scherm te zien krijgt na het beantwoorden van de vragen, staat nog niet vast! Nadat de partij je telefoon ontvangen heeft, beoordelen zij het grondig op alle eerder ingevulde aspecten. Daarna wordt het definitieve bedrag vastgesteld dat je voor je smartphone krijgt.

Cashen maar

Nadat je hiermee akkoord bent gegaan, ontvang jij het overeengekomen bedrag. Houd er rekening mee dat het even kan duren voor je het bedrag daadwerkelijk op je bankrekening hebt staan. Hoe lang dat precies is, verschilt per partij.

Twijfel je of de hoeveelheid krasjes acceptabel zijn voor de conditie “zo goed als nieuw” of passen bij “gebruikt”? Dan kun je beter voor het slechtste scenario gaan. Zo voorkom je teleurstelling achteraf. Vallen de krasjes toch mee, dan stelt de partij het bedrag na beoordeling naar boven bij.

Waar kan ik mijn telefoon inruilen?

Met jouw oude telefoon kan je op een flink aantal plekken terecht. Bij de volgende grote partijen kan je je smartphone inruilen:

Fabrikanten : Apple en Samsung

: Apple en Samsung Providers: KPN, Vodafone en T-Mobile

KPN, Vodafone en T-Mobile Webshops: Bol.com, Amazon, Coolblue, MediaMarkt, Belsimpel en Mobiel.nl

Bol.com, Amazon, Coolblue, MediaMarkt, Belsimpel en Mobiel.nl Refurbished partijen: Rebuy

Bij het invullen van de vragenlijst wordt al aangegeven of jouw toestel ingeleverd kan worden. Dat verschilt per partner en kan van tijd tot tijd aangepast worden. Recente toestellen kunnen over het algemeen ingeruild worden, al kan dat met toestellen van rond 4 à 5 jaar oud wisselen. Fabrikanten (Apple en Samsung) nemen vaak ook andere merken in, maar refurbished-partijen accepteren juist weer alleen de toestellen waar ze ook aanbod van hebben.

Partijen laten vaak het complete inruilproces en de beoordeling van toestellen over aan bedrijven die hierin gespecialiseerd zijn. Je hebt na het beantwoorden van de vragenlijst ook contact met het externe bedrijf en stuurt je telefoon ook direct naar deze partij op. Zij bepalen de waarde die je uiteindelijk krijgt.

Het voordeel van een externe partij is dat meer kennis over het inruilproces en de beoordeling van smartphones ervoor zorgt dat jij een eerlijk bod krijgt. Bovendien wordt hierdoor bijna elk toestel wordt ingenomen. Er zijn immers ook meer bestemmingen waar het toestel – of de onderdelen daarvan – terecht kan komen.

Inruilen bij de externe partij Recommerce

De meeste partijen werken samen met het Franse bedrijf Recommerce. Denk hierbij aan Bol.com, Amazon en Belsimpel, maar ook KPN en Mobiel.nl. Bij dit bedrijf kun je echt alleen met je smartphone terecht; het inleveren van bijvoorbeeld een smartwatch of tablet gaat niet. Om welk merk smartphone het gaat, maakt verder niet uit.

Verder mag je per jaar maximaal drie toestellen inruilen bij Recommerce. Daarvoor moet steeds een apart proces gestart worden en bovendien mogen ze niet in hetzelfde pakket verzonden worden. Het geld wordt na afloop op je bankrekening gestort, waardoor direct een nieuw product kopen niet nodig is. Let er wel op dat eventuele extra inruilwaarde vaak alleen van toepassing is op het moment dat je direct een nieuwe smartphone koopt.

Goed om te weten is dat de ervaringen met Recommerce uiteenlopen. De één heeft geen enkel probleem gehad tijdens het proces, terwijl de ander alleen maar negatief is. Het is dus goed om voor jezelf een afweging te maken of je dit risico wil nemen, al komen veel negatieve ervaringen door het té positief invullen van de vragenlijst.

Specialisten onderzoeken je toestel écht grondig en zullen ook controleren op functies die niet altijd met het blote oog te zien zijn. Ze zijn waarschijnlijk dus kritischer dan dat jij bent, waardoor het positiever invullen dan de realiteit weinig zin heeft.

Inruilen bij een refurbished partij

Refurbished partijen regelen het inruilproces zelf en nemen alleen toestellen in waar zij zelf iets mee kunnen. De apparaten worden grondig geïnspecteerd en zo nodig worden onderdelen vervangen, zodat ze een tweede leven kunnen krijgen. Die toestellen worden vervolgens weer op hun website aangeboden. Rebuy is de enige refurbished partij waar je met je Android-toestellen terecht kan.

Ook met je oude tablet, e-reader, camera, laptop en zelfs gameconsole ben je bij Rebuy aan het goede adres. Zij zijn niet de enige partij waar je ook met andere techproducten kunt aankloppen. MediaMarkt neemt dezelfde apparaten aan als Rebuy (met uitzondering van e-readers) en bij Vodafone is het ook mogelijk je oude tablet en smartwatch in te leveren.

Wanneer kan ik mijn oude smartphone het beste inruilen?

Over het algemeen geldt: hoe nieuwer het toestel, hoe hoger de inruilwaarde. Na het reviseren van je toestel is de kans groter dat partijen je oude telefoon kunnen verkopen op het moment dat er nog veel vraag naar is. Nieuwere toestellen zijn gewilder dan die van enkele jaren oud.

Natuurlijk wordt ook de adviesprijs van het toestel meegenomen. Het is logisch dat je voor een smartphone die duurder in aanschaf was, bij het inruilen ook meer krijgt. Partijen krijgen er namelijk ook meer voor. Een Samsung Galaxy S-toestel zal dus meer opleveren dan een Galaxy A-toestel.

Verder moet er meer gerepareerd worden naarmate er meer beschadigingen aan de telefoon te vinden zijn. Dat zorgt voor een daling van je inruilwaarde. Dat is afhankelijk van de ernst van de beschadiging. Een paar krasjes zijn natuurlijk minder erg dan een barst in het scherm.

Bij ernstige schade daalt de waarde van het toestel snel. Heb je bijvoorbeeld een Samsung Galaxy S-toestel liggen, dan zal deze in optimale staat nog zo’n 300 euro opleveren bij bijvoorbeeld Bol.com. Gaat hij nog wel aan en werken de knoppen en het touchscreen nog goed, maar ziet hij er verder gehavend uit? Dan halveert dat bedrag al snel.

Bovendien zijn lanceringen van nieuwe producten een goede timing om je oude smartphone in te ruilen. Vaak bieden partners als KPN en Samsung extra inruilwaarde op alle modellen. Dit komt dan bovenop de reguliere waarde. Voor een beschadigde telefoon, waarbij de inruilwaarde vastgesteld is op een paar tientjes, kan het voordeel zo alsnog oplopen tot enkele honderden euro’s.

Waar krijg ik het meeste geld terug voor mijn oude telefoon?

Dat hangt af van de staat van jouw telefoon. Elke partij heeft andere criteria die het belangrijkst zijn. De ene partij focust op de werking, terwijl de andere juist meer naar de uiterlijke staat kijkt. Kijk dus goed naar alle belangrijke aspecten die bij inruilen komen kijken en vergelijk vooral de waarde die je terug krijgt bij verschillende partijen voordat je een keuze maakt. Vooral MediaMarkt en Vodafone zijn duidelijk en transparant in wat zij beoordelen als acceptabel, want ze hebben ter illustratie foto’s van oude smartphones op hun pagina staan.

Waar de ene partij vindt dat je oude toestel nog maar een tientje waard is, krijg je ergens anders misschien wel 100 euro. Zeker in actieperiodes waarbij webshops extra inruilwaarde bieden kan het soms een groot verschil opleveren.

Goed om te weten is, dat vergelijken tussen de partijen die met Recommerce samenwerken niet hoeft. Zij bieden in principe altijd hetzelfde. Verschillen in waarde tussen de partijen komen vaak door de verschillende acties waaraan ze meedoen.

Is je toestel nog in perfecte staat, dan kan je bijna overal terecht. Iedereen wil natuurlijk een toestel waar niet meer aan gesleuteld hoeft te worden. De meeste partijen kijken vooral naar de werking en scheuren, barsten en ontbrekende onderdelen, zoals een simkaart-lade. Zodra dat niet meer in orde is, daalt de waarde al snel van honderden euro’s naar enkele tientjes.

Verder vraagt alleen Rebuy je naar de batterijcapaciteit, maar het toestel moet bij Samsung en Vodafone nog wel kunnen opladen. Als je batterij sterk genoeg is, is het dus slim om bij dit soort partijen te beginnen met vergelijken.

Voor T-Mobile is de gebruikersschade niet altijd even belangrijk. Denk hierbij aan wat krasjes op de behuizing, want een barst in het scherm nemen ze wel mee in hun inspectie. Alle partijen die bij Recommerce zijn aangesloten kijken naar dezelfde criteria. Het apparaat moet aan gaan en niet beschadigd, al maken een paar krasjes niet veel uit.

Extra inruilwaarde maakt het nóg interessanter

Ook acties maken het inruilen interessant. Zo heeft KPN regelmatig acties waarbij je een bonus op je inruilwaarde krijgt bij aanschaf van bepaalde toestellen in de actieperiode. Het direct aanschaffen van een nieuw toestel is bij KPN niet verplicht, maar als je voor de extra inruilwaarde gaat wel.

Als je toestel niet goed meer werkt of veel schade heeft, maakt dat extra bedrag het interessant om hem toch in te ruilen. Een toestel waarvoor je nog maar 30 euro zou krijgen, kan je zo toch nog honderden euro’s opleveren. Zowel KPN als Samsung spelen veelal in op deze acties met extra inruilwaarde, terwijl refurbished partijen dat nooit doen. Andere webshops, zoals Bol.com en Coolblue, doen vaak mee met acties die marktbreed door fabrikanten worden opgezet.

Zo krijg je uitbetaald

Verder is het ook goed om te kijken hoe je je voordeel uitbetaald krijgt. Na akkoord krijg je van de meeste partijen de inruilwaarde op je bankrekening overgemaakt. Het maakt dan in principe niet uit of je hier je nieuwe toestel koopt of dat je dat bij een andere winkel doet.

Van MediaMarkt ontvang je een cadeaukaart die je alleen daar kunt besteden. Samsung verrekent de inruilwaarde met de koop van een nieuw Samsung-product. Je moet dus altijd eerst een nieuwe smartphone bij Samsung kopen voordat je het inruilproces kunt starten.

Per situatie verschillend

Welke partij een goede keuze is, is dus afhankelijk van je situatie. Welk toestel wil je inruilen en wat is de staat daarvan? Ga voor de partij die vraagt naar de goede onderdelen van je smartphone. Zit ‘ie flink onder de krasjes, dan is het niet handig te kiezen voor een partner als Recommerce die daar veel waarde aan hecht.

Wil je direct een nieuwe smartphone aanschaffen of liever nog even wachten? Als je nog even wil wachten, dan kan je bijvoorbeeld Samsung beter links laten liggen. Wil je geen abonnement bij je nieuwe telefoon, maar juist een los toestel? Dan vallen de providers af in de race.

Waar moet ik op letten bij het inruilen van mijn smartphone?

Het belangrijkste om op te letten is dat al je persoonlijke accounts en gegevens van het apparaat verwijderd zijn. Op het moment dat gegevens of accounts achterblijven, kan de partner weinig met je oude smartphone. Je toestel wordt dan direct weer teruggestuurd zonder te beoordelen, of ze bieden weinig geld. Natuurlijk is het ook voor jouw eigen privacy van belang alle gegevens te verwijderen.

Ook is het handig om een back-up te maken van alle bestanden, gegevens en apps. Zo kan je met je nieuwe toestel zo snel mogelijk van start. Daarna zet je je oude telefoon terug naar de fabrieksinstellingen. Daarmee voorkom je dat persoonlijke bestanden en foto’s op het toestel blijven rondzwerven. Denk er ook aan om je simkaart en geheugenkaart – mocht je die in het toestel hebben – te verwijderen. Hoe je je toestel klaarmaakt voor het inruilen, leggen we tot in de puntjes uit in dit tip-artikel.

Bij Samsung wordt ook verwacht dat je de laadkabel en eventuele oplader die in het doosje zaten op het moment van aankoop, meestuurt. Rebuy heeft ‘m ook graag, maar hij is niet noodzakelijk om je toestel te kunnen inruilen. De overige partijen verwachten alleen de smartphone in het pakketje te vinden. Check vooraf goed in de voorwaarden wat je mee moet sturen.

Wat als ik niet tevreden ben met het bedrag?

Nadat de partij je oude toestel grondig heeft beoordeeld op de verschillende criteria, wordt contact met je opgenomen. Je krijgt dan een definitief bod. Je bent niet verplicht het bod te accepteren. Sla je het aanbod af, dan wordt het toestel weer gratis naar je teruggestuurd.

Samsung pakt het wat anders aan. Dat komt mede doordat je in principe al voordat het toestel gecontroleerd is, profiteert van de inruilwaarde. Je hebt immers je nieuwe toestel waarmee het inruilbedrag wordt verrekend al in huis. De korting die je hebt gekregen en alle andere door Samsung gemaakte kosten met betrekking tot deze inruil worden dan aan je gefactureerd. Ook het terugsturen van je toestel komt voor jouw rekening.

Nog even in het kort

Om het allemaal makkelijker voor je te maken, vatten we alle info nog even kort per partij samen.

Belsimpel, Bol.com, Amazon en Mobiel.nl:

Werken samen met Recommerce, waardoor het proces voor elke partij nagenoeg hetzelfde is.

Je kunt hier smartphones inruilen van alle merken en hoeft niet direct een nieuwe aan te schaffen om geld te ontvangen.

Je kunt kosteloos weer je toestel terug ontvangen.

Doen meestal mee met acties die marktbreed door fabrikanten worden opgezet.

Coolblue: in de winkel inruilen en in optimale staat

Biedt soms extra inruilwaarde in actieperiodes of tijdens lanceringen.

Er zijn maar drie categorieën waarbij je smartphone ingedeeld kan worden. Is er een onderdeel niet helemaal in orde, dan daalt de waarde snel.

Je moet in de winkel direct een nieuwe smartphone kopen.

Je wordt door een medewerker geholpen, wat een vertrouwd gevoel geeft.

MediaMarkt:

Je kunt hier bijna alle elektronica verkopen (telefoon, gameconsoles, tablets, camera’s, laptops).

Uitbetaald in de vorm van een cadeaubon.

Handige foto’s die duidelijk aangeven wat acceptabele schade is en wat niet.

Uiterlijk is van belang.

KPN: vooral interessant tijdens actieperiodes en lanceringen

Werken samen met Recommerce, waardoor het proces voor elke partij nagenoeg hetzelfde is.

Je kunt hier smartphones inruilen van alle merken en hoeft niet direct een nieuwe aan te schaffen om geld te ontvangen.

Biedt regelmatig extra inruilwaarde tijdens actieperiodes en heeft vaak de hoogste bieding in deze periode.

Je kunt kosteloos weer je toestel terug ontvangen.

T-Mobile: de partij om te kiezen als je toestel wat krasjes heeft

Staat niet lang stil bij het uiterlijk van je oude smartphone, maar bij een barst ligt de grens.

Waterschade? Dit is niet jouw partij.

Verder vooral belangrijk dat ‘ie aangaat en het scherm werkt.

Vodafone:

Ook je tablet of smartwatch neemt Vodafone graag van je over.

De batterij moet kunnen opladen en het toestel moet werkend zijn. Verder hangt de waarde ook af van de hoeveelheid gebruikersschade, zoals krassen.

Handige foto’s die duidelijk aangeven wat acceptabele schade is en wat niet.

Samsung: enkel interessant als je direct een los toestel koopt

Je kunt hier smartphones, oordopjes, tablets et cetera inruilen van Samsung.

Biedt vaak extra inruilwaarde in actieperiodes of tijdens een lancering.

De officiële laadkabel moet ook meegestuurd worden.

Indien je het toestel toch terug wilt, worden er kosten in rekening gebracht.

Je moet eerst een nieuw Samsung-product uitkiezen.

Niet jouw partij als je toestel vochtschade heeft.

Apple: interessant als je wil overstappen naar Apple

Neemt iPhones en andere Apple-apparaten in, maar ook Android-smartphones.

Betaalt je inruilwaarde uit via een cadeaukaart of je zoekt direct in de winkel een nieuw product uit.

Geeft weinig geld voor je oude smartphone en is dus vooral interessant als er acties zijn met extra inruilwaarde.

Rebuy: ideaal als je veel elektronica-producten wil inruilen