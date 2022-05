Wat zijn wearables precies?

Wearables? Je hebt er vast weleens van gehoord, maar wat zijn het nou precies? Voor veel mensen is de betekenis net wat anders, maar simpel gezegd zijn het draagbare accessoires in verschillende vormen. De meest bekende zijn natuurlijk de fitnesstrackers of smartwatches, maar vergeet ook draadloze oordopjes niet.

Daarnaast zijn er nog veel meer type wearables, zoals volledige sporthorloges, slimme brillen of ringen, maar het aanbod daarvan is een stuk minder en daarom wordt er niet altijd direct aan gedacht. Op deze pagina op Android Planet lees je alles over wearables.

De meest recente wearables-artikelen op Android Planet:

Activity trackers en fitnesstrackers

Activity trackers worden ook vaak fitnesstrackers genoemd, maar zijn gewoonweg dezelfde apparaten. Dit type wearable draag je om de pols en ze hebben vaak een klein (kleuren)scherm, lange accuduur en bevatten allerlei verschillende basisfuncties. Kenmerkend voor dit type wearable is de prijs van slechts enkele tientjes.

Je kunt er vaak je slaap mee meten of bijhouden hoeveel stappen je hebt gezet. Ook het zuurstofniveau in je bloed of je hartslag meten is vaak al mogelijk, maar dat verschilt uiteraard per tracker. Op het apparaatje zelf kun je wat info zien en ook krijg je een melding als er een notificatie binnenkomt.

Verbinding met je smartphone maak je via bluetooth en de bijbehorende applicatie. Daarin kun je vaak veel meer inzichten zien, zoals betere statistieken. Andere dingen die je vaak via zo’n app regelt zijn de digitale wijzerplaat, van elke apps je notificaties wil ontvangen of bijvoorbeeld de structuur van het menu van de wearable.

Smartwatches

Wel op zoek naar een wearable, maar eentje met meer mogelijkheden dan een activity tracker? Dan is een smartwatch een goede keuze, want die bieden vaak veel meer opties. Ze hebben een groter scherm wat vaak rond of vierkant is, wat meer informatie kan tonen.

De interactie met notificaties is veelal beter, zodat je snel kunt reageren. Ze bevatten vaak een speaker, zodat je kunt telefoneren of muziek kunt afspelen. Qua smartwatches heb je een paar keuzes van het besturingssysteem met elk hun voor- en nadelen. Een bekende speler is Wear OS, wat door Google ontwikkeld is, fijn is dankzij de grote appwinkel, maar qua accuduur niet de beste speler op de markt is.

Daarnaast is Samsung’s Tizen OS erg bekend en ook daarvoor zijn veel apps te downloaden. Wel is het aanbod kariger dan Wear OS. Wel hebben beide fabrikanten bekendgemaakt om samen te werken. Samen met Fitbit moet dat zorgen voor optimalisaties van Wear OS. Tot slot zijn er veel fabrikanten die een eigen simpeler systeem ontwikkelen en gebruiken, zonder grote appwinkel of mogelijkheden. Voorbeelden daarvan zijn onder andere Huawei, OnePlus en Xiaomi.

Mocht je op zoek zijn naar een smartwatch en nog enige twijfel hebben, lees dan vooral onze smartwatch koopgidsen:

Sporthorloges

Veel mensen denken dat een smartwatch hetzelfde is als een sporthorloge, maar dat is maar in beperkte mate waar. Met een slim horloge kun je inderdaad vaak wat work-outs bijhouden, snelheid berekenen of je hartritme checken, maar met een echt sporthorloge biedt veelal veel meer inzichten.

Fabrikanten als Garmin, Suunto of Polar richten zich bijvoorbeeld volledig op de sportliefhebber en hun horloges kennen dan ook geen onnodige poespas. Kleurenschermen zijn niet altijd van de partij, want die gebruiken meer energie en notificaties van allerlei apps? Ook dat is niet altijd mogelijk.

Draadloze oordopjes

Wearables zijn niet alleen voor om de pols, ook draadloze oordopjes horen daar natuurlijk bij. Deze ‘hearables’ heb je ook in allerlei vormen, maten en prijsklassen. Tegenwoordig koop je al een setje voor twee tientjes voor een echt instapmodel. Op zoek naar betere kwaliteit, langere accuduur of bijvoorbeeld actieve ruisonderdrukking?

Dan is het assortiment inmiddels eindelijk. Je hebt de conventionele merken die zulke dopjes op de markt brengen zoals Sennheiser of Teufel, maar ook merken die bekend zijn van hun smartphones. Nagenoeg elk van die fabrikanten heeft wel wat types uitgebracht, die uiteraard werken met hun toestellen, maar ook met Android, laptops, iOS of andere apparatuur.

Ben je op zoek naar draadloze oordopjes, maar weet je door het grote aanbod niet welke bij jou passen? Check dan onze beste draadloze oordopjes koopgids.

Wearables van Samsung

Samsung is een bekende fabrikant van smartphones, maar is daarnaast ook erg actief op de markt van wearables. Het bedrijf richt zich op verschillende soorten draagbare accessoires. Zo zijn er fitnesstrackers en smartwatches van Samsung op de markt, beide voorzien van een eigen besturingssysteem.

Ook de draadloze oordopjes van de fabrikant zijn erg populair en te verkrijgen in verschillende versies. Lees hier alles over de Samsung Galaxy Buds.

Dan zijn er natuurlijk nog allerlei verschillende Samsung Galaxy Watches, die afgelopen jaren zijn uitgebracht. Enkele populaire modellen zijn de Galaxy Watch (2018), Samsung Galaxy Watch Active (2019, Galaxy Watch Active 2 en de meest recente smartwatch in de vorm van de Galaxy Watch 3 (2020). In 2021 verwachten we de vierde generatie van de slimme horloges in de vorm van de Galaxy Watch 4 en Galaxy Watch 4 Classic.

Wearables van Huawei

Ook Huawei is een grote speler in de markt van trackers, slimme horloges en draadloze oordopjes, ook wel bekend als de Huawei Freebuds. De apparaten werken uiteraard met de mobiele telefoons van Huawei zelf, maar ook met andere merken.

In 2019 presenteerde het bedrijf de Huawei Watch GT 2, waarna de Huawei Watch GT 2e volgde in 2020. Later in dat jaar kwam de Huawei Watch GT 2 Pro op de markt. In juni 2021 was het tijd voor de Huawei Watch 3-lijn. Dat zijn de eerste wearables van het bedrijf die draaien op het zelf ontwikkelde Harmony OS.

Benieuwd naar al die verschillende modellen? Bekijk dan onze losse pagina’s van de Huawei Watch 3 Active, Huawei Watch 3 Classic, de Huawei Watch 3 Pro Classic, de Huawei Watch 3 Elite en de Huawei Watch 3 Pro Elite.

Wearables van Xiaomi

Xiaomi volgt bovenstaande merken en is daarbij bezig met het uitbreiden van haar ecosysteem door middel van wearables. Vooral de activity trackers zijn erg populair, door hun goede verhouding tussen prijs en prestaties. Natuurlijk zijn er ook smartwatches van het bedrijf op de markt en ook draadloze oortjes zitten in het portfolio.

Wearables van Fitbit

Fitbit is een grootmacht op het gebied van wearables voor om de pols. De fabrikant heeft verschillende activity trackers en smartwatches uitgebracht in afgelopen jaren. Met deze fitnesstrackers richt het bedrijf zich vooral op de (fanatieke) sporter.

Meer weten over de verschillende wearables van het bedrijf, check dan natuurlijk de losse pagina’s voor de Fitbit Versa 2, Fitbit Versa 3 en de Fitbit Sense, waar je specifieke informatie over de modellen vind.

OnePlus Watch

Voor OnePlus was 2021 jaar van de introductie van de eerste smatwatch van het bedrijf. Geruchten gingen over het aan boord hebben van Wear OS, maar dat is niet het geval. De OnePlus Watch draait op een eigen besturingssysteem, met zijn eigen voor- en nadelen.

Dan is er ook nog de eigen OnePlus Band, die niet op onze markt verkrijgbaar is. Tot slot heeft de fabrikant afgelopen jaren al meerdere draadloze hoofdtelefoons en oordopjes uitgebracht.

Oppo en wearables

Oppo noemt zichzelf een smart device-merk en verkoopt niet alleen maar smartphones. Zo is er de Oppo Band die in 2021 werd uitgebracht. Wil je meer kunnen, dan kun je eens kijken naar de Oppo Watch. Die is verkrijgbaar in twee formaten en draait op Wear OS. Daarmee is het een van de meest veelzijdige smartwatches op dit moment. Een tweede generatie wordt ook nog in 2021 verwacht.