Een poll maken in WhatsApp? Vergeet deze 3 slimme tips niet

Deze week kwam het nieuws naar buiten dat er handige updates aankomen voor polls in WhatsApp. In afwachting van de volledige uitrol daarvan, hebben wij alvast tips voor een succesvolle poll.

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Een WhatsApp-poll aanmaken: 3 tips

Een poll is een slimme manier om snel iets te peilen in jouw (groeps)gesprekken op WhatsApp. Even vragen wie jouw vrienden denken dat dit jaar Eredivisie-kampioen wordt, een geschikte datum zoeken voor een feestje of stemmen op een activiteit. We schreven eerder al een artikel over hoe je precies een poll aanmaakt.

Weet je al hoe dat moet? Hieronder vind je handige tips die je wellicht nog niet kent.

1. Hou de vraag kort en duidelijk

Dat zorgt ervoor dat iedereen snel begrijpt waarover gestemd moet worden.

Wanneer zullen we afspreken? werkt beter dan Welke dag zou voor jullie eventueel het beste uitkomen om iets af te spreken

2. Zorg voor concrete antwoorden

Zo voorkom je interpretatieverschillen, verwarring en teleurstellingen. Dus liever echte data, tijden of keuzes en geen opties die multi-interpretabel zijn.

Dinsdag 19.00 is slimmer dan Dinsdag of dinsdagavond

3. Beperkt het aantal opties

Soms kan het niet anders, maar je poll blijft overzichtelijk als er niet meer dan een stuk of 5 antwoorden zijn om uit te kiezen. Te veel keuzes hebben leidt bovendien vaak tot keuzestress met als gevolg dat mensen wellicht afhaken om hun mening te geven.

Het lijken simpele trucjes, maar ze kunnen een groot verschil maken.

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Deze handige functies komen er nog aan!

De uitrol van enkele verbeteringen voor polls (en groepsgespreken) is inmiddels gestart, maar we kennen nog geen precieze datum waarop Nederlandse gebruikers die WhatsApp zien. In het kort gaat het om drie extra pollfuncties.

Nieuw is dat iemand die een poll aanmaakt, een deadline kan instellen. Deze zorgt ervoor dat de poll automatisch sluit na het verstrijken ervan.

kan instellen. Deze zorgt ervoor dat de poll automatisch sluit na het verstrijken ervan. Daarnaast wordt het mogelijk om de namen van stemmers te verbergen. Deze verbetering van de privacy moet deelnemers anoniemer laten stemmen.

moet deelnemers anoniemer laten stemmen. Een derde vernieuwing is dat een geplaatste poll nog tot 15 minuten erna kan worden bewerkt. Zo kan de maker (tik)fouten herstellen in de titel van de poll.

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