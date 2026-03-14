Dit zijn de 4 leukste functies van de Glyph op de Nothing Phone (4a)

Die geinige lichtjes op de achterkant van je Nothing-telefoon zitten er niet voor niets: je gebruikt ze voor allerlei handige dingen. Wij delen de leukste Glyph-functies op de nieuwe Nothing Phone (4a)!

Glyph door de jaren heen

De Glyph is wat telefoons van het Britse merk Nothing sinds het begin een eigen karakter gaf. De lichtjes zijn goed zichtbaar als je de telefoon met het scherm naar beneden hebt liggen, wat het hele idee erachter is. Zo hoef je je toestel minder vaak op te pakken omdat de lichtjes nuttige informatie weergeven. De Glyph is door de jaren heen van vorm en naam veranderd:

Hoewel de Glyph Matrix in principe een stuk veelzijdiger is, kan ook de verticale Glyph Bar verrassend nuttig zijn. In dit artikel vertellen we je vier functies van de lichtbalk op de recent verschenen Nothing Phone (4a).

Originele Glyph op Phone (3a) | Glyph Bar op Phone (4a) | Glyph Matrix op Phone (4a) Pro

1. Voortgang van je bestelde eten of taxi (Glyph-voortgang)

Een van de geinigste functies van de Glyph Bar is dat die kan worden gebruikt als een statusbalk die aangeeft wanneer een taak voltooid is. Denk bijvoorbeeld aan een bestelling van Thuisbezorgd of een taxi die naar je onderweg is. Dit heet Glyph-voortgang en het is een functie die je koppelt met andere apps, zoals Uber.

Meldingen in die apps worden door de telefoon verwerkt en geven zo een schatting van de voortgang weer. Dat gebeurt bijvoorbeeld met het langzaam verdwijnen van de ledlampjes. Zo weet jij ongeveer hoelang je nog moet wachten op je taxi of Pad Thai. Deze functie werkt trouwens het best met apps die zijn ingesteld op Engels.

2. Pasta of eitje koken (Glyph-timer)

Ook als je precies weet hoelang iets nog duurt, is er een leuke optie: de Glyph-timer. Stel ‘m handmatig in op acht minuten voor je favoriete pasta of op vierenhalve minuut voor het perfect gekookte eitje. Vervolgens hoef je alleen af en toe een blik te werken op de achterkant van je Nothing-telefoon om te zien of het al bijna zover is om te smullen!

3. Belangrijke meldingen (Essential-Meldingen)

We kennen het allemaal: zodra je telefoon knippert, trilt of een geluidje maakt, er direct naar grijpen om te kijken van wie de melding is. Om alleen (in) te grijpen als het echt nodig is, kun je de Glyph Bar gebruiken om duidelijk visueel onderscheid te maken tussen meldingen van belangrijke en minder belangrijke contacten. Voor een appje van je partner stel je bijvoorbeeld in dat de lichtjes blijven branden, terwijl een nieuwe like op je Instagram-post een lampje slechts één keer laat knipperen.

Nothing Phone (4a) in het vliegtuig naar Barcelona

4. Voortgang opladen

We sluiten af met de functie waar we ook mee zijn begonnen: voortgang. Want wanneer je de Phone (4a) aan de oplader legt, kan de Glyph Bar laten zien hoe ver je in het oplaadproces zit. Hoe voller de batterij is, hoe meer lichtjes oplichten om de voortgang van het opladen te visualiseren zonder dat je het scherm hoeft te ontgrendelen.

Ten slotte zit het rode lichtje onderaan de Glyph Bar er niet voor niets. Het is het zevende en onderste vierkantje van de balk. Als je een video maakt, gaat dit vierkantje knipperen. Zo is voor iedereen duidelijk dat er gefilmd wordt. Dat is wel zo netjes en het geeft ook een nostalgisch gevoel.

De Nothing Phone (4a) is sinds 13 maart in ons land te koop in vier uitvoeringen: wit, zwart, blauw en roze. Hieronder vind je de providers met de voordeligste abonnementen en de webshops waar je het toestel voor de laagste prijs in huis haalt.

Heb jij een Nothing-telefoon en zo ja, wat zijn jouw ervaringen met de Glyph? Vertel het ons en hou onze site in de gaten voor een review van de nieuwe Nothing Phone (4a) Pro.