4 tips om namaakelektronica te herkennen: zo voorkom je een miskoop

Onlangs dook er een Samsung Galaxy S26 op met een prijskaartje van slechts 72 dollar. Duidelijk namaak. Soms is het echter minder helder dat je met nepelektronica te maken hebt. Daarom hebben bij 4 tips voor je!

Hoe herken je namaak?

Zoek je via het populaire verkoopplatform Marktplaats op mobiele telefoons, dan vind je daar ruim 8.000 Samsungs, meer dan 600 Huawei-toestellen, bijna 600 Motorola’s en verrassend genoeg ook nog zo’n 1.000 Nokia’s (gegevens van 19 februari 2026).

Dat is een heleboel Android-aanbod en dat via slechts één verkoopkanaal. Des te belangrijker dus om te weten waar je op moet letten om jezelf een miskoop te besparen. Geen stress: wij hebben vier tips en nog enkele bonustips voor je!

1. Prijs té mooi om waar te zijn

Bij het voorbeeld in de intro was het overduidelijk. Een telefoon die naar verluidt minstens 1000 euro gaat kosten, kan niet voor 72 dollar verkocht worden. Dat bleek ook wel, want het ‘koopje’ in kwestie had bij lange na niet de specs die je van zo’n high-ender verwacht. Toch hadden de vervalsers het design aardig gekopieerd, wellicht overtuigend genoeg om mensen er online mee op te lichten.

Dit soort dingen zijn niet nieuw. Goedkope replica’s duiken vaak weken of maanden voor grote lanceringen op. Oplichters spelen in op de golf van lekken en geruchten en richten zich op kopers die niet beter weten of zich laten verleiden door de lage prijs. De ontwerpen lijken misschien op afstand op elkaar, maar onder de motorkap houdt de overeenkomst vaak op. Alleen, dat is bij online shoppen niet gemakkelijk te controleren.

Vraag jezelf altijd af: is dit een realistische prijs? Een toestel dat een paar jaar terug nog meer dan duizend euro kostte, zal in 2026 niet snel voor een paar honderd euro te koop staan. Dan is het waarschijnlijk een namaakproduct of er is iets grondig mis mee (gevallen, kapotte software). Een derde optie is dat de verkoper wel een echt toestel aanbiedt, maar er snel van af wil. Bijvoorbeeld omdat het gestolen is.

Disclaimer: Het wil overigens niet zeggen dat een telefoon met een realistischere prijs altijd zuivere koffie is. Om daarachter te komen, scrol je door naar de volgende tips.

2. Verdachte verpakking en labels

Zie je een advertentie met foto’s van de verpakking? Tijd om je vergrootglas erbij te pakken, want als jij fouten in spelling, vertalingen of logo’s spot, moet je direct onraad ruiken. Check of het logo afwijkt qua design, maar ook verkeerde lettertypes kunnen een indicatie zijn dat er iets niet in de haak is.

Heb je de kans om je potentiële nieuwe smartphone op locatie te bekijken en is de verpakking aanwezig? Check die dan. Originele producten van bekende merken hebben meestal nette, stevige verpakkingen met hoogwaardige afdrukken. Namaakproducten zitten vaker in doosjes van dun karton die slordig gelijmd zijn. Check ook op keurmerken zoals CE, UL of FCC.

Disclaimer: De verpakking is natuurlijk niet zo belangrijk als het toestel zelf en zegt ook zeker niet alles, maar kan wel al een indicatie zijn dat een verkoper onbetrouwbaar is.

3. Geldig IMEI-nummer

Kijk op de foto’s bij de advertentie of in de beschrijving of je ergens het IMEI-nummer ziet. Dit is een uniek identificatienummer voor de meeste Android-telefoons. Anders kun je er ook altijd nog naar vragen. Met dit nummer kun je vervolgens naar de website van de fabrikant gaan (bijvoorbeeld Samsung) om te kijken of dit nummer wel bestaat. Een toestel met een gewist of ongeldig IMEI-nummer kan gestolen of nep zijn.

Als je eenmaal bij de verkoper bent, dan is het zeker slim om te vragen of je even door de instellingen van de telefoon mag tikken. Hier vind je namelijk ook het IMEI-nummer. Volg deze stappen:

Ga naar de ´Instellingen´; Zoek hier naar ´Info telefoon´ (of iets vergelijkbaars) en scrol net zolang tot je het IMEI-nummer ziet; Vul dit IMEI-nummer in op een checkwebsite als Imeicheck.com of Imei.info; Bestaat het nummer? Dan vind je ook nog eens allerlei info, waaronder de productiedatum van het toestel en de geschatte garantietermijn.

Disclaimer: Een bestaand IMEI-nummer is geen honderd procent garantie dat het om een echt toestel gaat. Bij namaaktelefoons wordt soms een echt, gestolen of willekeurig IMEI-nummer gebruikt dat al bij een originele telefoon hoort. Zie het dus vooral als een rode vlag als een IMEI-nummer niet herkend wordt op een checksite en niet per se als een groene vlag als het nummer wél herkend wordt.

4. Bouwkwaliteit en details

Namaakelektronica wordt steeds beter nagemaakt, vandaar dat je echt kritisch moet zijn. Zo wegen nepproducten in de regel minder dan de originele versies. Dit komt omdat er vaker goedkopere materialen gebruikt worden. Heb je de kans om je mogelijke aankoop in de handen te houden, let even op het gewicht. Te licht is verdacht.

Speur ook naar krasjes of een slordige afwerking. De bouwkwaliteit van premium smartphones is behoorlijk goed, dus ongelijke pasvormen of loszittende onderdelen als randen, knoppen en schroeven kunnen een indicatie van namaak zijn. Ook hier is je gevoel weer leidend. Je hebt waarschijnlijk al vaker andere smartphones (in je handen) gehad, dus weet wat goed voelt en er vertrouwd uitziet. Twijfel je over de kwaliteit? Ga dan niet over tot een aankoop en zoek nog even verder.

Koop je online? 3 bonustips

1. Check reputatie verkoper

Het biedt geen garantie, maar geeft je wel een beter gevoel: de reputatie checken van de verkoper. Kijk naar reviews, ratings en feedback van eerdere kopers. Vooral op een site als Marktplaats krijg je hier goed inzicht in. Nieuwe accounts of verkopers zonder historie zijn risicovol. Kopen via een advertentie op social media of bij webshops zonder fysiek adres of KvK-nummer kun je beter ook laten.

2. Vraag om te videobellen

Een tweede tip is om een verkoper te vragen om even kort te videobellen, zodat je het toestel alsnog kunt zien. Tijdens jullie videobelletje kan de verkoper wellicht even de telefoon aanzetten, instellingen tonen, de camera-app openen en het eerder genoemde IMEI-nummer laten zien. Dit is vaak je beste optie bij online aankopen, aangezien een fysieke inspectie niet altijd mogelijk is vanwege de afstand tussen jou en de verkoper.

Foto’s vragen kan ook, maar hier heb je minder aan dan videobeelden. Er staan namelijk veel stockfoto’s en productafbeeldingen online en die laten natuurlijk niet de staat zien van de smartphone die je op het oog hebt. Een verkoper die weigert om te (video)bellen, is verdacht. Want als die een echt product aanbiedt, zou die niets te verbergen moeten hebben en is het een kleine moeite om met jou als potentiële koper even in gesprek te gaan.

3. Betaal veilig

Kies altijd voor veilige betaalmethoden als je een online aankoop doet. Vermijd directe overboekingen en betaal zoveel mogelijk via het platform zelf. Dit is bijvoorbeeld mogelijk op Marktplaats (kopersbescherming) en Vinted. Zo kun je een geschil starten als het toestel nep blijkt, gestolen is of helemaal niet geleverd wordt.

Telefoon in je handen? 2 bonustips

Deze twee tips kun je tegelijkertijd doen.

1. Voel het toestel even

Ben jij bij een verkoper op locatie en heb je je beoogde nieuwe toestel vast? Check of dit niet te snel warm wordt. Een slechte batterij en slechte koeling komen vaak voor in namaakproducten. Neem hier zeker even je tijd voor. Lees verder bij tip twee wat je zoal kunt checken als je de telefoon vast hebt.

2. Check de software

Open bijvoorbeeld wat apps en tik en swipe door de telefoon heen. Let ook op de software, want een neptoestel kan Android simuleren op een iOS-lookalike. Als apps het niet goed doen, kan dit iets zeggen over de software. Let ook op telefoonanimaties en app-icoontjes. Een echte telefoon met de juiste software voelt als het goed is vloeiend aan, zonder haperingen, lange laadtijd om apps te openen en crashes.

Ten slotte willen we je dit nog meegeven. Als je ergens over twijfelt, doe het dan niet. Je hebt niets aan een neptelefoon of een toestel van slechte kwaliteit. Er is zoveel aanbod, dat je beter nog even verder zoekt. Je kunt je geld maar één keer uitgeven, dus wees verstandig. Nog geen idee welke smartphone bij jou past? Kijk eens op onze keuzehulp zodat je veel gerichter naar tweedehands-toestellen kunt speuren.

