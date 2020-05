Kamp jij ook weleens met het probleem van een bijna stervende telefoon zonder dat je een oplader of stopcontact in de buurt hebt? Dat is vanaf nu geen probleem meer met deze 5 creatieve oplaadmethodes.



5 creatieve oplaadmethodes

Het komt bij iedereen weleens voor: je telefoon valt bijna uit en je kan hem op dat moment niet opladen. Gelukkig zijn er ook manieren om je smartphone op te laden zonder een traditionele oplader. Hier zijn 5 creatieve oplaadmethodes voor smartphones.

1. Laad je smartphone op met geluid

De Sungkyunkwan University in Zuid-Korea heeft wel een heel unieke oplaadmethode ontwikkeld. De techniek wekt energie op uit geluiden van boven de 100 decibel. Dit komt overeen met het geluid van druk verkeer, een vliegtuig dat boven je vliegt of het geschreeuw van iemand die nog maar 1% batterij heeft.



Dit is mogelijk dankzij de stroom die vrijkomt bij trilling van zinkoxidekabels tussen twee flexibele elektroden. Dit klinkt natuurlijk allemaal erg vaag, maar het betekent concreet dat je telefoons kan opladen met harde geluiden. Wellicht wordt de technologie ooit doorontwikkeld en hoeven mensen uit een drukke stad niet meer zo vaak hun telefoon aan de lader te leggen.

2. Laad je smartphone op met een krukas

Er zijn ook meer realistische manieren waarop je je telefoon kan opladen. Zo zijn er apparaten waarmee je je smartphone oplaadt met niets meer dan de kracht van je eigen pols.

Het gaat hier om een powerbank met een heuse krukas. De bedoeling is dat je de smartphone aansluit op het apparaatje om vervolgens zo lang mogelijk aan een hendel te draaien. Na een paar minuten fysieke inspanning heb je weer genoeg energie om je telefoon in te schakelen.

3. Laad je smartphone op met wind of water

Bij deze methode laad je een batterij op met wind- of waterenergie. Het gaat hier om verschillende apparaten die erg op elkaar lijken. De opladers komen beide in de vorm van een ventilatortje, waarbij de ene handig is voor fietsers en hardlopers, terwijl de andere zich meer richt op roeiers en schippers.

De opladers wekken energie op wanneer het ventilatortje draait. Dit kan het gevolg zijn van wind of waterstroom. Ben jij weleens een dag aan het fietsen of aan het varen, dan is dit een ideale tool om je telefoon in leven te houden.

4. Laad je smartphone op met je lichaamswarmte

Er zijn ook luiere manieren om je smartphone op te laden, zoals met de Power Pocket van Vodafone. Hiermee laadt je een telefoon op door hem in je broekzak te houden.

Het gaat om een spijkerbroek die in acht uur tijd je smartphone voldoende oplaadt om er bijna een halfuur mee te bellen. De techniek wekt energie op bij temperaturen van 37 graden. In tegenstelling tot het opladen van je telefoon met beweging, kan je hiermee gewoon lekker in je bed liggen met de verwarming aan.

5. Laad je smartphone op met aardappelen en appels

Kunstenaar Caleb Charland is erin geslaagd om een telefoon op te laden met groenten en fruit. Probeer je enthousiasme echter een beetje in te houden. Je hebt namelijk wel iets meer nodig dan de ingrediënten uit je maaltijdsalade.

Om je smartphone op deze manier op te laden, heb je 800 appels en aardappelen nodig die aan elkaar zijn verbonden met zink- en koperdraden. Deze opstelling genereert een elektrische stroom van gemiddeld 20 mAh en ongeveer 6 volt. Dit is genoeg om een ​​telefoon op te laden.

Meer artikelen binnen het maandthema ‘creativiteit’

Android Planet schrijft deze maand meer achtergronden en tips binnen het huidige maandthema, creativiteit. Zo hebben we ook al een artikel gepubliceerd over welke Photoshop-apps er in de Play Store staan en wat de verschillen zijn. Daarnaast behandelen we 5 creatieve Android-apparaten die afwijken van de norm.

