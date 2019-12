Je gebruikt je smartphone vast voor van alles en nog wat. Na een tijdje gebruik kan je toestel een stuk trager aanvoelen dan toen die net uit de doos kwam. Vijf tips voor een snellere smartphone (inclusief video) check je hier.

Vijf tips voor een snellere smartphone

Het interne opslaggeheugen loopt steeds voller en voller, je maakt elke dag wat foto’s, chatgesprekken worden steeds groter en cache van gebruikte apps zorgt ook voor het dichtslibben van je toestel.

Er zijn allerlei manieren om je telefoon weer sneller te maken of zo aan te laten voelen. Van het legen van cache, tot speciale cleaner-apps en van hard resets tot minder rigoureuze oplossingen. Vijf tips waar je echt wat aan hebt volgens Android Planet check je hieronder.

1. Gebruik zogenaamde Lite- of Go-varianten van apps

Dit zijn lichtere varianten van bekende applicaties zoals Facebook, Messenger of bijvoorbeeld Twitter. Die apps zijn eigenlijk bedoeld voor smartphones met minder krachtige hardware, maar werken op elk toestel goed. Ze nemen minder opslag in en vragen minder van de hardware. Win-win dus!

2. Verwijder apps die je niet gebruikt

Nogal een inkopper, maar waarom zou je apps wel op je toestel installeren, terwijl je ze nooit gebruikt? Mocht je toch wat willen checken, dan kan dat ook vaak via de browser. Neem even een paar minuten de tijd, duik de app-instellingen en kijk wat je eigenlijk wel kwijt kunt. Dat alles kan weer zorgen voor een iets snellere smartphone.

3. Schoon je interne geheugen op

Ook het interne geheugen slibt na loop van tijd voller en voller. Wat staat er allemaal in je downloadmap en heb je dat echt nodig, kun je al je foto’s misschien opslaan in Google Foto’s en je documenten in Google Drive? Er zijn mensen die zweren bij zoveel mogelijk intern geheugen op hun smartphone, maar vraag jezelf toch eens af of dat echt wel nodig is.

4. Schakel widgets en live wallpapers uit

Widgets geven vaak snel en op een fijne manier gewenste informatie. Check het weerbericht, de tijd of aankomende afspraken. Stel vragen via de Google-widget, scan je bonuskaart of bedien bijvoorbeeld muziek via een widget. Dat is handig en fijn, maar kost wel wat meer rekenkracht. De vierde tip voor een snellere smartphone? Verwijder die widgets van je schermen en gebruik gewoon de app of het snelle instellingenmenu om iets te zien of bedienen.

Dat geldt ook voor live wallpapers, de bekende bewegende, geanimeerde of interactieve achtergronden. Gebruik gewoon een statische afbeelding als achtergrond. Ook dat kan zorgen voor een iets soepelere ervaring op een smartphone, vooral bij iets oudere modellen.



5. Versnel animaties in de ontwikkelaarsopties

Tot slot een tipje waarvoor je iets dieper in het toestel moet duiken. Daarvoor activeer je namelijk eerste de ‘ontwikkelaarsopties’. Daarna kun je de animaties die je toestel laat zien versnellen. Dat maakt het toestel zelf niet sneller, maar laat ‘m wel een stukje sneller aanvoelen.

De ontwikkelaarsopties schakel je in door;

Open de instellingen op je smartphone; Scroll naar beneden en klik op ‘Over deze telefoon’; Klik zeven keer op ‘Build-nummer’, waarna de ontwikkelaarsopties worden geactiveerd.

Om de animaties te versnellen voer je onderstaande stappen uit;

Open de ontwikkelaarsopties op je smartphone; In de zoekbalk zoek je op ‘Tekening’; Je klikt op ‘Vensteranimatieschaal’ en kiest bij animatieschaal voor 0,5x; Dat doe je ook bij ‘Overgangsanimatieschaal’ en ‘Duur van de animatieschaal’; Sluit de instellingen en genieten van een sneller toestel.

Meer tips van Android Planet

Wil je nog meer tips lezen van Android Planet of van die toffe tipvideo’s bekijken? Check dan regelmatig de Android Planet-tips. Daar verschijnen regelmatig tips over bekende apps, fijne tweaks of handige video’s over uiteenlopende onderwerpen. Ben jij op zoek naar een bepaalde tweak of wil je eens een tipvideo zien over een specifiek onderwerp, laat het dan weten in de reacties hieronder!