“Is het verstandig om nu al een 5G-telefoon te kopen?” Die vraag wordt de redactie van Android Planet regelmatig voorgelegd. In dit artikel geven we in totaal vier argumenten die voor of tegen deze stelling zijn.



Ja, waarom je wél een 5G-telefoon moet kopen

2020 wordt het jaar van 5G. Vodafone heeft de nieuwe netwerkstandaard voor de helft van Nederland uitgerold, steeds meer Android-telefoons kunnen met de 4G-opvolger overweg en alle grote providers verkopen al zogeheten 5G ready-abonnementen. Toch is het waarschijnlijk niet nodig om nu alvast een 5G-telefoon in huis te halen, maar wellicht twijfel je. In dit artikel helpen we je een keuze maken aan de hand van vier argumenten.

1. Klaar voor de toekomst

Het klinkt een beetje cliché, maar het is wel zo: met een 5G-telefoon ben je klaar voor de toekomst. De komende jaren schakelt Nederland over op het nieuwe netwerk en wanneer je nu al een smartphone met ondersteuning koopt heb je hier geen omkijken meer naar. Houd er wel rekening mee dat je nog een speciaal 5G-abonnement nodig hebt en bij de juiste provider moet zitten.

Wil je alvast proeven wat 5G te bieden heeft? Dan moet je voorlopig bij Vodafone zijn. Dit is de eerste Nederlandse provider die haar 5G-netwerk momenteel geactiveerd heeft, al zitten hier wel wat haken en ogen aan. Daarover meer bij punt 3.

2. Dure smartphones hebben het al

Heb je een Android-vlaggenschip als de Samsung Galaxy S20, OnePlus 8 Pro of Oppo Find X2 Pro op het oog? Dan sla je twee vliegen in één klap. Deze toestellen hebben namelijk allemaal 5G-ondersteuning. Wel zijn er een paar dingen waar je rekening mee moet houden. Dat de toestellen hardwarematig klaar zijn voor 5G, betekent namelijk niet per se dat je al gebruik kunt maken van de 4G-opvolger.

Bij de meeste 5G-telefoons heb je namelijk nog een software-update nodig. Laten we de OnePlus 8 (Pro) als voorbeeld nemen. Dit toestel is er qua specificaties klaar voor, maar wanneer je nu een geschikt simkaartje in het toestel steekt ben je alsnog aangewezen op 4G. Dit komt omdat de toestellen nog toegelaten moeten worden tot het 5G-netwerk middels een software-update. Wanneer deze patch uitrolt, verschilt per toestel. Het voorbeeld van OnePlus is van toepassing op meerdere Android-telefoons met 5G, dus lees je voor aankoop goed in.

Nee, waarom je geen 5G-telefoon moet kopen

3. 5G-light

We haalden het al aan bij punt 1: het huidige 5G-netwerk van Vodafone kent flink wat haken en ogen. Van een volledige 5G-ervaring is dan ook geen sprake. Dit zit zo. Het huidige netwerk van Vodafone deelt haar frequentiebanden met 4G, diens voorganger, en is daardoor maar zo’n 10 procent sneller. Zodra het netwerk doorheeft dat je een geschikt 5G-abonnement én ondersteunde telefoon hebt wordt je automatisch overgezet op de ‘instapversie’ van 5G.

Momenteel zitten we dus in een tussenfase tussen 4- en 5G. De komende periode leunt laatstgenoemde nog overwegend op de techniek (frequentiebanden) van 4G. In de zomer van 2020 wordt de eerste toegewijde 5G-frequentieband geveild. Deze frequentie is vooral belangrijk voor de landelijke dekking. De 5G-band die we waarschijnlijk het meest gaan gebruiken wordt pas in 2022 geveild. Kortom: voordat je een volledige 5G-ervaring kunt krijgen zijn we wel weer een paar jaar verder.

4. Geen landelijke dekking

Tot slot is het huidige 5G-netwerk niet landelijk dekkend, maar vooral in en rondom steden te gebruiken. Woon je op het platteland/in een kleine stad, of gebruik je mobiel internet vooral in de trein om bijvoorbeeld Netflix te kijken? Grote kans dat je dan waarschijnlijk nog bent aangewezen op 4G. Op de website van Vodafone kun je de dekkingskaart bekijken en zien of 5G bij jou in de buurt actief is.

→ Bekijk de 5G-dekkingskaart van Vodafone

Conclusie: moet je een 5G-telefoon kopen?

Dus, is het verstandig om nu al een smartphone met 5G-ondersteuning te kopen? Het korte antwoord is dat het in ieder geval geen kwaad kan, maar dat het voor de meeste mensen voorlopig onnodig is. Heb je al een mooi Android-vlaggenschip op het oog? Dan heb je grote kans dat je (op den duur) met 5G aan de slag kan. Houd er wel rekening mee dat je eventueel nog een software-update nodig hebt om toegelaten te worden tot het netwerk.

Koop je meestal smartphones in het budget- of midrange-segment? Dan hoef je de komende jaren waarschijnlijk nog niet op 5G-ondersteuning te letten. Het ‘echte’ netwerk moet immers nog worden uitgerold en je hebt voorlopig nog een apart abonnement nodig om 5G alvast te kunnen gebruiken. Samenvattend kan het geen kwaad om nu al een 5G-toestel te kopen, maar het is absoluut geen noodzaak.

