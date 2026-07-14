Nooit meer een notificatie missen? Zet deze functie aan!

Je Android-telefoon heeft allemaal functies die niet standaard aan staan, maar wel erg handig kunnen zijn. Zoals ‘aanpasbare trilling’, waarmee je smartphone zelf inschat hoe hard hij moet trillen.

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Geen notificaties missen dankzij ‘Aanpasbare trilling’

We hebben allemaal weleens meegemaakt dat we een telefoontje of een bericht hebben gemist, terwijl je smartphone gewoon in je broekzak zat en de trilfunctie van gewoon aanstond.

Om dit te voorkomen hebben sommige Android telefoons een handige functie die ervoor zorgt dat de trilsterkte zich aanpast aan je omgeving. Zo kan je toestel harder trillen als je bijvoorbeeld buiten of onderweg bent, waardoor de kans kleiner wordt dat je een belangrijke melding mist.

Zo schakel je de functie in

Je hoeft gelukkig niet door allerlei hoepels te springen om de functie te activeren. In minder dan een minuut zet je deze handige functie aan.

Open de Instellingen-app; Scrol naar ‘Toegankelijkheid’ en klik hierop; Kies voor ‘Trillen en haptische technologie’; Tik op ‘Aanpasbare trilling’ en zet de functie aan.

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Vanaf dat moment gebruikt je smartphone de microfoons en sensoren om te bepalen hoe sterk de trillingen moeten zijn. Bevind je je in een rumoerige omgeving of zit je telefoon diep in je zak? Dan kan het toestel de trilintensiteit automatisch verhogen. In een rustige omgeving blijft de trilling juist subtieler.

Kom je er toch niet helemaal uit met ons stappenplan? Geen zorgen, in onderstaande video van redacteur Sebastiën zie je alles nog eens duidelijk in beeld.

@androidplanet.nl Als jij je telefoon in je broekzak hebt zitten, dan kan het weleens voorkomen dat je bepaalde meldingen mist. Zelfs als je trillen aan hebt staan. Maar wist je dat er een manier is, om het trillen van je telefoon aan te passen aan de omgeving waar je bent? Hoe je het aanzet, dat laat ik je zien! #tip #trick #accessibility #vibration #android ♬ origineel geluid – AndroidPlanet.nl

Niet op iedere Android-telefoon beschikbaar

Hou er wel rekening mee dat deze functie niet op iedere Android-smartphone aanwezig is. De beschikbaarheid hangt af van de fabrikant en de Android-versie die je gebruikt.

Op Samsung-telefoons werkt een vergelijkbare functie bovendien anders en vind je deze instelling op een andere plek. Dit komt omdat One UI al langer ingebouwde trilfuncties ondersteunt.

Gebruik je een toestel waarop Aanpasbare trilling beschikbaar is, dan is het zeker de moeite waard om de optie eens uit te proberen. Het kan voorkomen dat je belangrijke meldingen of telefoontjes over het hoofd ziet.

Vindt je dit een leuke tip en wil je meer van dit soort handige functies ontdekken? Volg ons dan op Instagram of TikTok.