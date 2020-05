Action Blocks maken je Android-telefoon gebruiksvriendelijker door het toevoegen van grote, overzichtelijke snelkoppelingen op het thuisscherm. Met één tik op de knop kun je mensen bellen, naar huis navigeren of een wekker zetten.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Action Blocks maken: een stappenplan

Action Blocks zijn snelkoppelingen, maar dan gebruiksvriendelijker. De blokken maken gebruik van de Google Assistent en zijn volledig naar je persoonlijke voorkeur in te stellen. De snelkoppelingen zijn lekker groot en overzichtelijk, en verhogen daarmee de gebruiksvriendelijkheid van Android-smartphones.

Zo voeg je Action Blocks toe aan je Android-smartphone:

Download Action Blocks in de Play Store; Open de app en tik onderaan op ‘Create Action Block’; Geef aan wat voor snelkoppeling je wil maken; Vul in wat er moet gebeuren en test de actie om te controleren of het ook echt werkt; Tik op ‘Next’ en geef de de snelkoppeling een goede naam; Plaats de widget vervolgens op het thuisscherm van je Android-telefoon.

In stap 3 geef je dus aan wat de snelkoppeling moet gaan doen. Je hebt hierbij keuze uit onder meer iemand bellen, een videogesprek starten of bijvoorbeeld een sms’je versturen. Ook kun je een bepaald liedje afspelen of bijvoorbeeld een knop toevoegen om alle verlichting in huis aan/uit te zetten.

De mogelijkheden zijn dus behoorlijk ruim. De blokken maken gebruik van de Google Assistent dus wanneer de stemhulpje het kan, kan de snelkoppeling het ook.

→Download Action Blocks in de Play Store (gratis)



Google en toegankelijkheid

De afgelopen jaren brengt Google steeds meer apps en diensten uit om technologie voor iedereen toegankelijk te maken. Een goed voorbeeld daarvan is Geluidsversterker, een app voor slechthorenden die het omgevingsgeluid filtert. Ook Live transcriptie is een fijn hulpmiddel. Deze app schrijft in real-time op wat anderen zeggen. Live transcriptie werkt momenteel met 70 talen, waaronder het Nederlands.

→ Download Geluidsversterker in de Play Store (gratis)

→ Download Live transcriptie in de Play Store (gratis)

Het laatste nieuws over Google