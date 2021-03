De laatste tijd zie je op social media mogelijk meer politieke advertenties. Niet zo gek natuurlijk, maar misschien niet helemaal je ding. In deze tip leggen we uit hoe je je advertentievoorkeuren aanpast in Facebook en Instagram

Advertentievoorkeuren Facebook en Instagram aanpassen

Zie je steeds meer advertenties met een politieke lading op Instagram en Facebook? Of wil je geen specifieke advertenties zien van bijvoorbeeld alcohol of huisdieren? Door je advertentievoorkeuren aan te passen, heb je enigszins grip op wat je wel of niet ziet. Wel is het zo dat je niet minder advertenties ziet: dat blijft namelijk onveranderd.

Om je voorkeuren qua advertenties aan te passen volg je deze stappen:

Pak je toestel erbij en open Instagram / Facebook; Open je eigen profiel; Klik rechtsboven op de drie streepjes van het hamburgermenu Tik onderaan op ‘Instellingen’; Tik op ‘Advertenties’; Kies ‘Advertentie-onderwerpen’. Vink daar aan en uit wat je wel en niet voor soorten advertenties wil zien

De mogelijkheid om politieke advertenties in- of uit te schakelen is deze week toegevoegd. Facebook laat weten dat het streeft naar meer transparantie. Een woordvoerder van de social mediagigant vertelt aan Tweakers dat “gebruikers ook minder politieke advertenties wilden zien” en “dat hiermee die optie wordt gegeven”.

Via de mogelijkheid kun je ook aan- of uitzetten dat je advertenties wil zien over alcohol, opvoeding of huisdieren. Fijn om bijvoorbeeld in te schakelen op de smartphone van een kind.

Wil je meer weten over de twee sociale mediaplatforms die in beheer zijn van Facebook? Check dan onze Facebook-spotlight of natuurlijk ons stuk over Instagram. Daar zie je naast de geschiedenis van de apps ook een uitleg hoe het werkt en wat je er allemaal mee kunt. Ook het laatste nieuws en tips en tricks over de platformen lees je daar.

