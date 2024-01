4 tips voor het genereren van afbeeldingen (met Microsoft Copilot)

Via generatieve kunstmatige intelligentie maak je heel makkelijk de mooiste plaatjes. Met deze tips kun jij ook afbeeldingen genereren.

Afbeeldingen genereren: tips voor het mooiste resultaat

Het is makkelijker dan ooit om afbeeldingen te genereren via kunstmatige intelligentie. Je hoeft niet meer in ingewikkelde programma’s te duiken. Recentelijk is bijvoorbeeld Microsoft Copilot aan de Play Store toegevoegd. Met deze app kun je gratis Dall-E 3 gebruiken, de sterke beeldgenerator van OpenAI. Midjourney en Stable Diffusion zijn ook populaire beeldgeneratoren.

De ethische kant

Voordat je afbeeldingen gaat genereren met kunstmatige intelligentie en mogelijk ook gaat inzetten voor je werk of andere projecten, is het goed om te weten hoe het zit met auteursrecht en de ethiek van dit verhaal.

Deze technologie is eigenlijk weinig meer dan een remix van bestaand beeldmateriaal. Er zijn heel veel afbeeldingen aan een AI-model gevoerd, waarna de kunstmatige intelligentie daar iets nieuws van maakt zonder dat de originele makers daar credit voor krijgen.

Het gevolg hiervan is dat deze afbeeldingen rechtsgeldig in een grijs gebied zitten. Je hebt er in ieder geval geen auteursrecht op, dus anderen kunnen de plaatjes die je maakt net zo goed gebruiken. Ook is het lastig te achterhalen of een plaatje wellicht (extreem) veel lijkt op bestaand auteursrechtelijk materiaal. Pas dus goed op.

1. In één keer of doorvragen

Bij het genereren van afbeeldingen heb je twee verschillende strategieën. Je kunt allereerst simpel beginnen met een opdracht zoals “genereer een afbeelding van een hond”. Als je dan dan niet tevreden bent, kun je zeggen “verander de hond in een labradoodle” of “maak de achtergrond geel” totdat je een afbeelding krijgt die je goed vindt.

Beter resultaat krijg je meestal als je een langere tekst schrijft. In de opdracht geef je dan bijvoorbeeld niet alleen aan wat voor hond je graag op het plaatje wil zien, maar ook wat er nog meer te zien is en wat de stijl van de afbeelding is.

In plaats van “genereer een afbeelding van een hond” kun je bijvoorbeeld vragen “genereer een tekening van een kleine, blonde labradoodle met een krullende vacht, die over een grasveld rent achter een tennisbal aan. Zijn tong hangt uit zijn mond. De zon hangt in de lucht. De illustratie heeft de stijl van een kinderboek met grove randen en zachte contrasten.” Met Dall-E 3 in Copilot kun je dan zoiets krijgen:

Gegenereerd met Dall-E 3 via Copilot.

2. Wees zo specifiek mogelijk

Als je een afbeelding ongeveer in je hoofd hebt, dan is het belangrijk om zo specifiek mogelijk te zijn. Geen detail is te veel.

Als ik bijvoorbeeld een afbeelding wil maken met iemand die lijkt op mijzelf, dan zeg ik niet “genereer een afbeelding van een man”, maar bijvoorbeeld “genereer een afbeelding van een witte man, achterin de 30, met een kaal hoofd en een stoppelbaard. Hij draagt een spijkerbroek en een groene, wollen trui en sokken. Hij zit op een bureaustoel achter een bureau.” Het resultaat lijkt nog steeds niet op mij, waaruit blijkt dat ik nog veel specifieker had kunnen zijn.

Gegenereerd met Dall-E 3 via Copilot.

3. Maak kleine aanpassingen als je niet tevreden bent

Is het resultaat niet gewenst? Dan kun je dus doorvragen aan de beeldgenerator om elementen te veranderen, maar je kunt je opdracht ook opnieuw geven met kleine aanpassingen. Zo kan ik bijvoorbeeld toevoegen aan bovenstaande opdracht dat de man rechtop in de stoel zit, of dat hij een vrolijke blik op zijn gezicht heeft.

4. Specificeer de stijl

Je kunt de AI-beeldgenerator helpen door te zeggen welke stijl je wil. Wil je het zo realistisch mogelijk maken, of zie je liever een tekening zoals in een kinderboek? Het is mogelijk om specifieke inspiratiebronnen te noemen. Zo kun je zeggen “in de stijl van Studio Ghibli” of “in de stijl van Salvador Dali”. Je schuurt dan wel tegen auteursrechtelijk beschermd materiaal aan en het is ethisch gezien ook zeer twijfelachtig om een bestaande stijl zo te kopiëren.

Het is daarom beter om stijlvormen te noemen in plaats van directe namen. Denk bijvoorbeeld aan “gebruik pastelkleuren”, of “laat het eruit zien als een potloodtekening”.

Gegenereerd met Dall-E 3 via Copilot.

