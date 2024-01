Tip: zo meld je je gemakkelijk af voor nieuwsbrieven in Gmail

Stroomt je Gmail-inbox continu vol met nieuwsbrieven? Via web was het al mogelijk, maar inmiddels ook in de app: snel afmelden voor nieuwsbrieven in Gmail. Lees snel hoe het werkt en hoe je controle krijgt over je digitale brievenbus.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Afmelden voor nieuwsbrieven in Gmail

Elke keer weer een nieuwsbrief die eigenlijk niks aan je mailbox toevoegt: dat kennen we allemaal. Weer een sale met een magere korting erin, of een mail met saaie aanbevelingen waar je geen interesse in hebt.

Gelukkig heeft Google door dat we graag gemakkelijk en snel nieuwsbrieven stopzetten, zonder het leed wat ‘uitschrijven’ heet.

Als je Gmail opent op je desktop of in een browser zie je de knop vaak al staan: wanneer je een nieuwsbrief opent, staat bovenin naast de afzender een blauwe button met ‘afmelden’ in beeld.

Afhankelijk van het protocol dat de afzender hanteert, kun je ervoor kiezen om je af te melden voor de nieuwsbrief, of direct naar de juiste pagina doorverwezen te worden om je voorkeuren aan te passen.

Die knop is nu ook in de Android-app beschikbaar. Wel is deze wat subtieler dan bij de webversie van Gmail. Wanneer je een mail opent, staat er geen blauwe knop maar enkel de tekst ‘Afmelden.’ Wanneer je hierop drukt, komt er een pop-up in beeld die je vertelt welke opties je hebt.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Minder onrust in je inbox

Het kunnen afmelden voor nieuwsbrieven is altijd een karweitje geweest, en daarom ook iets wat mensen speciaal op de to do-lijst zetten. Het kost immers tijd om naar een website te moeten en daar vervolgens voorkeuren in- of uit te moeten schakelen, of zelfs in te moeten loggen op je account. Deze functie van Gmail neemt daarom best wat tijd en frustratie weg.

Een beetje sneaky, maar: ook wij hebben een nieuwsbrief waar we je steeds op de hoogte houden van het laatste Android-nieuws en handige tips om het meeste uit je smartphone te halen. We beloven dat we jouw mailbox-ruimte nuttig besteden. Liever geen mail, maar wel altijd up-to-date zijn? Dan is er natuurlijk ook onze gratis app of de optie om ons te volgen op Google Nieuws.