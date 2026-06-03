AI in budgetsmartphones: zijn ze wel slim genoeg?

De afgelopen jaren komen er steeds meer apparaten op de markt die iets met AI kunnen. Op de duurste toestellen zitten vaak de beste AI-functies. Maar hoe zit het met budgetsmartphones?

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AI-functies op budgettelefoons

Laten we vooropstellen dat smartphones met de beste AI-functies vaak ook duurder zijn om te maken, en daardoor een hoger prijskaartje hebben. Als bepaalde functies vloeiend willen werken op het apparaat zelf, heeft de smartphone vaak een sterke processor nodig, voldoende werkgeheugen en moet ook de koeling in orde zijn, omdat je meer vraagt van je smartphone dan bij standaardgebruik.

Bovengenoemde onderdelen hebben een groot effect op de vraagprijs van een smartphone. Want hoe duurder een onderdeel is om in te kopen, hoe meer een fabrikant ervoor vraagt. Desondanks zijn er zeker budgettelefoons die goed uit de voeten kunnen met AI. Ik zet er een paar voor je op een rijtje die onder de 400 euro kosten.

Google Pixel 9a

De Google Pixel 9a is een afgeslankte versie van de Pixel 9-serie, maar biedt voor een bedrag onder de 400 euro veel premium elementen van zijn grotere broer. Van binnen zit de Tensor G4-processor, dezelfde chip als in de reguliere Pixel 9-serie. Die processor zit ook in de nieuwere Pixel 10a.

Daarnaast beschikt hij over een 6,3 inch-oled-scherm met een ververssnelheid tot 120Hz en een piekhelderheid tot 2700 nits. De batterij heeft een capaciteit van 5100 mAh, goed voor een accuduur van ongeveer 30 uur. Ook is er een 48 megapixel-hoofdcamera en een 13 megapixel-groothoeklens aanwezig.

Doordat de telefoon 8 GB werkgeheugen heeft, draait hij een lichtere versie van Gemini. Desalniettemin heb je voldoende AI-functies tot je beschikking. Denk hierbij vooral aan camerafuncties zoals Add Me en Best Take, waarmee iemand aan een groepsfoto kan worden toegevoegd of automatisch de beste foto uit een serie wordt gekozen.

Ook is er Audio Magic Eraser, een tool voor videobewerking. Al met al is de Google Pixel 9a een relatief goedkope smartphone met premium elementen en voldoende AI-functies.

Nothing Phone 4a

Nothing is een merk dat altijd net even anders wil zijn dan andere merken. Dat komt vooral tot uiting in het design van hun smartphones, maar ook in hun interpretatie van AI.

Op de Nothing Phone (4a) kun je gebruikmaken van Essential Space. Dit is een hub die ondersteuning biedt bij de organisatie van foto’s en screenshots en persoonlijke suggesties en samenvattingen geeft. Door middel van de Essential Key, een AI-knop aan de zijkant van de telefoon, kun je bepaalde functies snel oproepen. Ook wordt AI ingezet om je foto’s te verbeteren.

De Nothing Phone (4a) heeft onder de motorkap een Snapdragon 7s Gen 4, een batterijcapaciteit van 5000 mAh en een 6,78 inch-amoled-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz en een piekhelderheid van 4500 nits. De Phone (4a) beschikt over een 50 megapixel-hoofdcamera, een 50 megapixel-telefotocamera met 3,5x optische zoom en een 8 megapixel-groothoeklens.

De AI-functies op de Phone 4a zijn meer praktisch en ondersteunend dan echt generatief. Je zou kunnen beargumenteren dat dit wat tegenvalt in vergelijking met bijvoorbeeld de Google Pixel 9a, maar de manier waarop Nothing hier anders naar kijkt, vind ik ook interessant.

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Samsung Galaxy A57

De Samsung Galaxy A57 levert voor zijn prijs wat je ervan mag verwachten: een prima budgettelefoon met instap-AI-functies. De Galaxy A57 heeft een 6,7 inch-super-amoled-scherm met een ververssnelheid van 120Hz en een helderheid tot 1900 nits.

Van binnen zit de Exynnos 1680 processor. De batterij heeft een capaciteit van 5000 mAh en ondersteunt 45 watt snelladen. Aan de achterkant bevindt zich een 50 megapixel-hoofdcamera, een 12 megapixel-groothoeklens en een 5 megapixel-macrolens.

Ondanks dat je niet de beschikking hebt tot alle mogelijkheden van Galaxy AI, wordt ook AI vooral ingezet voor het verbeteren van je foto’s, het herkennen van objecten via Circle to Search en het categoriseren van je foto’s en zoekfilters. Dit alles is zo ingericht dat het je dagelijkse handelingen eenvoudiger maakt.

Conclusie

Op de vraag of budgettelefoons inmiddels slim en krachtig genoeg zijn om AI te verwerken, is het antwoord: slim wel, maar krachtig genoeg nog net niet. Budgettelefoons leunen vooral op AI die op servers draait en vragen daardoor minder rekenkracht van het apparaat zelf.

Het voordeel is dat de populairste AI-functies, zoals Circle to Search of een AI-fotobewerker, prima kunnen werken op budgettelefoons en daardoor voor een groter publiek beschikbaar zijn. Daarbij wil ik wel gezegd hebben dat de bovengenoemde telefoons, los van AI-functies, hele degelijke telefoons zijn voor de prijs. Bij alledrie krijg je qua toestel waar voor je geld.

Als je echt alle AI-functies die momenteel beschikbaar zijn optimaal wilt gebruiken, is het verstandiger om naar duurdere flagships te kijken. Maar de technologie rondom AI ontwikkelt zich snel, dus wie weet wat er volgend jaar allemaal mogelijk is op goedkopere toestellen.