AI-karwei: verander een foto naar video in enkele secondes

Een foto opleuken door er wat beweging aan toe te brengen is makkelijker dan ooit. Met Runway Gen 2 breng je jouw stilstaande foto’s tot leven en dat kan opvallend echt lijken. Lees hier hoe je dat zelf doet.

Absurd: laat stilstaande foto bewegen als video met AI

Kunstmatige intelligentie is in volle ontwikkeling en vrijwel alle grote techbedrijven spelen er op in. Zo verwerkt Google hun Bard-AI in de zoekmachine, gebruiken vrijwel alle smartphone-camera’s AI voor de nabewerking van foto’s en je bent waarschijnlijk ook wel bekend met de generatieve AI van ChatGPT die in no-time een samenvatting, leefstijladvies en nog veel meer voor je ophoest.

Kunstmatige intelligentie wordt nóg indrukwekkender als het dingen doet die we als mens niet zo makkelijk kunnen. Je weet natuurlijk zelf gemakkelijk een video te schieten met je smartphone, maar wat als je alleen een foto hebt, die je graag in beweging wil zien?

Eerder lieten we al MyHeritage zien, die oude portretten tot leven wekt, maar met de tool van Runway komt iedere foto tot leven. Het is een echt karwei voor AI, en hier lees je hoe je dit zelf doet via de webbrowser op je Android-smartphone.

Ga naar de website van Runway en meld je gratis aan; Je komt nu in het dashboard van Runway. Bovenaan de Home-pagina zie je ‘Bring your image to life with Gen-2’. Klik daar op ‘Start with Image’. Er verschijnt nu een pop-up waarin je je foto kunt uploaden. Kies er een uit je galerij; Je kunt met de pijltjes ook kiezen voor ‘Image + Description’ om beter uit te leggen hoe de foto moet bewegen. Stel met de knoppen onder het invulvlak de beweging en snelheid van de video in; Met de nieuwe ‘Motion Brush’ kies je zelf welk deel van de foto mag bewegen. Klik vervolgens op ‘Generate 4s’ om de video te laten verwerken. Na ongeveer een halve minuut kun je de video bekijken.

Het is waanzinnig wat Runway met één afbeelding kan. Vooral de diepte en beweging in beelden is indrukwekkend. Mensen in een afbeelding zijn duidelijk niet echt, maar vooral op foto’s met levenloze producten kan het effect er best overtuigend uitzien. Gelukkig wordt er daarom een watermerk onder in beeld geplaatst.

Je krijgt van Runway 125 gratis secondes aan gegenereerd beeldmateriaal. Genoeg om eens even lekker mee te prutsen. Bijvoorbeeld met een van de vele andere AI-tools die je op de website kunt vinden, zoals het veranderen van een normale video tot AI-video of een video volledig maken op basis van een omschrijving.

Je kunt ook video’s bewerken door de achtergrond te verwijderen, gezichten te blurren, een wazige achtergrond toe te voegen en heel veel meer. Heb je na de proefperiode nog geen genoeg van de app? Dan kun je upgraden naar een premium-pakket, waarmee je meer video’s en projecten kunt maken.

Via het Runway TV-menu op de website zie je wat andere gebruikers eerder maakten. Sommige maakten zelf een hele filmtrailer met de kunstmatige intelligentie, inclusief foto’s gemaakt door AI, zoals je hierboven ziet.

