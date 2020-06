Wil je met weinig moeite alle tweets op je Twitter-profiel verwijderen? Dat kan op twee manieren. In dit artikel leggen we beide methoden uit.



Twee manieren om alle tweets te verwijderen

We staan stil bij TweetDelete, een manier om tweets via je computer te verwijderen, en Jumbo, een gratis Android-app die jouw algemene online aanwezigheid veiliger maakt.

Alle tweets verwijderen doe je zo

Ga op je computer naar de website van TweetDelete; Log in met je Twitter-aanmeldgegevens en geef TweetDelete de benodigde toegang; Geef aan hoeveel tweets je wil verwijderen; Zet een vinkje bij de algemene voorwaarden en tik op ‘Delete my tweets!’.

In het menu van TweetDelete kun je overigens zelf wat instellingen aanpassen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om aan te geven dat alleen berichten waarin een bepaald woord voorkomt gewist moeten worden. Ook kun je TweetDelete toestemming geven om je tweets dagelijks te verwijderen. In totaal kun je 3200 recente tweets verwijderen.



Tweets verwijderen met Jumbo

Geen computer bij de hand? Dan is Jumbo de beste manier om tweets te verwijderen. Deze app probeert jouw online veiligheid en privacy te verbeteren en doet dat onder meer door je digitale archief op te ruimen.

Download Jumbo op je Android-telefoon; Doorloop het installatieproces en log in bij Twitter op het moment dat dat gevraagd wordt; Jumbo checkt nu hoe oud je tweets zijn; Tik op ‘Set up’ om te beginnen met het verwijderen en doorloop de stappen.

Zoals gezegd is Jumbo meer dan alleen een manier om oude berichten te verwijderen. Heb je bijvoorbeeld nog geen tweefactorauthenticatie aangezet op Twitter? Dan brengt Jumbo je hiervan op de hoogte. Ook stelt de app voor om bijvoorbeeld je e-mailadres te verbergen. Zo ben je moeilijker te achterhalen voor vreemden.

→ Download Jumbo in de Play Store (gratis)

