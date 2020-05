Zin om een film te kijken, maar geen trek in een maandelijks abonnement? Dat komt goed uit, want je kunt bij Amazon Prime Video nu ook losse documentaires en films huren of kopen. Dit kan op twee manieren en in dit artikel leggen we beiden uit.



Film huren of kopen bij Amazon: zo werkt het

De mogelijkheid is vooral fijn voor mensen die geen trek hebben in een maandelijks abonnement, of bijvoorbeeld al een lidmaatschap bij Disney Plus, Netflix of Videoland hebben. Wil je een film huren of kopen bij Amazon? Dat kan op twee manieren: via de smartphone-/tablet-app of via de computer.

De huurprijzen lopen uiteen van zo’n 3 tot 5 euro. Wie een film wil kopen is tussen de 8 en 18 euro kwijt. Hoeveel je moet betalen hangt onder meer af van hoe oud de film/docu is. Nieuwe kaskrakers kosten dan ook meer dan films van tientallen jaren geleden. Ook betaal je meer voor een hogere beeldkwaliteit.

1. Film huren via de Prime Video-app

Wanneer je via je Android-smartphone of -tablet wil gaan kijken kun je dit het best via de Prime Video-app van Amazon doen:

Installeer de Prime Video-app op je Android-smartphone of -tablet; Log in met je Amazon-account, of maak een nieuw profiel aan; Tik op het tweede tabblad aan de onderkant: ‘Winkel’; Zoek naar de film die je wil kijken en tik op de titel zodra je een keuze hebt gemaakt; Geef vervolgens aan of je de video wil huren of kopen en reken af; Veel kijkplezier!

Amazon schotelt standaard de laagste prijs aan je voor. Dat betekent dat je een film of serie in “SD”-kwaliteit huurt, oftewel Standard Definition. Wil je een betere beeldkwaliteit? Kies dan voor “HD”, wat staat voor High Definition. Uiteraard betaal je hier een meerprijs voor.

→ Download Amazon Prime Video in de Play Store (gratis)

2. Film huren via Amazon Prime Video Store

Wil je een film kijken op je laptop of desktop? Dan kun je het best via de website van Prime Video huren:

Ga op je computer naar de website van Prime Video; Zoek de film die je wilt kijken en klik erop; Kies vervolgens of je de documentaire/film/serie wil huren of kopen; Log vervolgens in op je Prime Video-account; Reken de film af via Visa, Mastercard of American Express; Zodra de betaling is afgerond kun je beginnen met kijken.

De mogelijkheid om films en series te huren of kopen is een aanvulling op Amazon Prime Video, het bestaande all-in-one-abonnement om onbeperkt te kunnen kijken. De Netflix-concurrent blijft dus ‘gewoon’ bestaan. Om films te huren/kopen heb je overigens geen lidmaatschap op Prime nodig. Met dit abonnement krijg je korting op bepaalde producten in de Amazon-winkel en profiteer je bijvoorbeeld van snellere verzending.

Lees verder: Gids: Alles wat je moet weten over Amazon Prime in Nederland

Alternatief

Heb je zin om een film of serie te kijken, maar zit er niks leuks tussen bij Amazon? Neem dan een kijkje bij YouTube. Bij de populaire videowebsite kun je namelijk ook (speel)films huren en kopen. Wil je precies weten hoe je dit doet? Lees dan ons artikel over het huren van YouTube Films.

Wanneer films huren via Amazon Prime Video je bevalt kun je overwegen om een abonnement te nemen. Hiermee krijg je korting op tienduizenden producten en gratis Prime Video, de Netflix-concurrent. Amazon Prime kost 2,99 euro per maand, maar heeft een gratis proefperiode.

Probeer Amazon Prime (30 dagen gratis)