Prime Video offline kijken? Zo kun je films en series downloaden

Met de Amazon Prime Video-app kun je films en series downloaden, zodat je ook zonder internetverbinding naar content kijkt. Android Planet laat in deze tip zien hoe het werkt.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Amazon Prime Video downloaden voor offline gebruik

Nederland telt anno 2022 een heleboel streamingdiensten en Amazon Prime Video is er daar eentje van. Met 2,99 euro per maand is Prime Video ook één van de goedkoopste streamingdiensten in ons land. Het platform werkt op je smartphone, tablet, Chromecast en computer en laat je – net als andere streamingdiensten – ook titels voor offline gebruik downloaden.

Dat is handig voor als je onderweg bent en bijvoorbeeld in de trein of bus zit. In het vliegtuig komt de functie helemaal van pas, want je hebt dan natuurlijk geen mobiele internetverbinding. Door films en series te downloaden kun je ze altijd en overal kijken. Doe dit wel met een wifi-verbinding, want anders ben je flink wat MB’s kwijt.

Open de Amazon Prime Video-app op je Android-toestel; Zoek de film of serie die je wil downloaden, zodat je ‘m later zonder internet kan kijken; Bij de film en afleveringen zie je een download-icoontje staan (een vakje met een pijltje naar beneden); Tik hierop, kies eventueel in welke kwaliteit je wil downloaden en wacht totdat bestand is opgeslagen op je smartphone of tablet.



Het downloaden van films en series is dus zo gepiept! De Prime Video-app stuurt je vervolgens een melding met de voortgang van de download, zodat je kan checken of de films en serie helemaal is opgeslagen. Alle gedownloade titels vind je vervolgens terug in het ‘Downloads’-tabblad van de app, waar je ook ziet hoeveel opslagruimte de films en series innemen.

Prime Video laat je films en series op maximaal twee apparaten tegelijk downloaden. Heb je een titel opgeslagen op je smartphone én tablet, dan moet je ‘m dus eerst ergens verwijderen voordat hij op een nieuw apparaat bewaard kan worden. Daarnaast heb je 30 dagen de tijd om een gedownloade film of serie-afleveringen te kijken. Heb je op ‘Afspelen’ gedrukt, dan heb je 48 uur om de film of aflevering af te kijken.

Meer over Amazon Prime Video

Amazon Prime Video is al geruime tijd beschikbaar in Nederland en een concurrent voor Netflix en andere streamingdiensten. Prime Video heeft best een ruim aanbod van films en series en is relatief goedkoop. Je betaalt zoals gezegd 2,99 euro per maand. Je kan het aanbod ook nog verder uitbreiden met de zogeheten Prime Video Channels.

Wil je weten hoe je bij andere streamingdiensten films en series downloadt? Check dan het lijstje met onze tips hieronder.