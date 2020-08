Kijk je steeds minder vaak naar Prime Video, of ben je juist alweer door het aanbod heen? Dan is het tijd om je abonnement te annuleren. In dit artikel laten we zien hoe Amazon Prime Video opzeggen in zijn werk gaat.



Amazon Prime Video opzeggen in 5 stappen

Amazon Prime Video wordt regelmatig aangevuld met nieuwe films en series, waardoor er vrijwel voor iedereen wel wat leuks tussenzit. Toch kan het zo zijn dat het aanbod je niet ligt, of je er eigenlijk geen tijd voor hebt. In dat geval is het slim om je abonnement op te zeggen, want anders blijf je doorbetalen.

Amazon Prime Video opzeggen doe je zo:

Ga naar de accountinstellingen van Amazon Prime Video; Kies in het tabblad ‘Je account’ naast de betaalmethode voor ‘Bewerken op Amazon’; Je wordt nu naar de accountinstellingen van Amazon Prime gestuurd; Tik op ‘Lidmaatschap beheren’ en kies onder ‘Beheren’ voor ‘Bijwerken, annuleren en meer’; In dit menu druk je op de onderste optie: ‘Lidmaatschap beëindigen’.

Na het bevestigen van je keuze wordt het lidmaatschap ingetrokken. Heb je het Prime Video-abonnement vooruitbetaald? Dan zie je in het lidmaatschap-menu tot wanneer je kunt blijven kijken. Wanneer je nog in de proefperiode zit, zijn bovenstaande teksten iets anders, maar de inhoud blijft overeind.

Heb je het Prime Video-abonnement niet direct bij Amazon afgesloten, maar kreeg je het bijvoorbeeld cadeau bij een grote aankoop? Dan is het misschien verstandig om contact op te nemen met de verkoper in kwestie. Abonnementen die via derden zijn afgesloten kunnen namelijk niet altijd op bovenstaande manier worden opgezegd.

