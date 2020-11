Controleer de basis: abonnement en internet Het is wellicht een gigantische deur, maar wanneer Amazon Prime Video niet werkt kun je het best eerst controleren of je account nog wel actief is. Mogelijk heb je al die tijd op een proefabonement gekeken dat nu is afgelopen, of is er iets niet goed gegaan met de betaalverwerking.



Controleer ook de stabiliteit en snelheid van je internet. Dat doe je het makkelijkst door bijvoorbeeld even een YouTube-video aan te tikken. Speelt deze zonder problemen af? Dan ligt de oorzaak in ieder geval niet bij je eigen netwerk.



Verder is het handig om na te gaan met welke apparaten je precies problemen hebt. Kun je bijvoorbeeld wél Prime Video kijken op je Android-smartphone, maar niet op je computer? Dan is er dus niets aan de hand met je Amazon-account, maar ligt het probleem bij je pc.





Heeft Amazon een storing? Ook grote internetbedrijven als Amazon hebben som problemen met hun verbinding, al komt het niet vaak voor. Krijg je de videoservice met geen mogelijkheid aan de praat, maar kun je wel gewoon je favoriete websites bezoeken? Dan heeft Prime Video mogelijk een storing. Controleer via de website van allestoringen.nl of de dienst mogelijk met technische problemen te maken heeft.

Wissel van browser Krijg je een specifieke foutcode tijdens het kijken op je computer, zoals “Error 7031”? Raak dan in ieder geval niet in paniek, want Amazon Prime Video vertelt je middels foutcodes (via een omweg) wat er aan de hand is. Foutcodes zijn dus eigenlijk heel handig, want ze bieden een aanknopingspunt naar de oplossing.



In het specifieke geval van 7031 is er bijvoorbeeld iets aan de hand met je browser. Wissel daarom eens van browser, bijvoorbeeld van Google Chrome naar Firefox, of start de incognitomodus op. Bij de laatste optie moet je wel opnieuw inloggen om Prime Video te kijken, dus houd je aanmeldgegevens bij de hand.



Traag internet Krijg je een andere foutcode, zoals 1007, 1022, 7031 of 9003? Dan ligt het probleem waarschijnlijk aan je internetsnelheid. De meeste Prime Video-foutcodes geven namelijk aan dat de film, documentaire of serie niet afgespeeld kan worden omdat je internet te traag is.



Prime Video adviseert om te kijken met een internetsnelheid van minstens 4 Mbps. Vrijwel alle internetabonnementen die in Nederland verkocht worden voldoen aan deze eis, maar het kan geen kwaad om even te controleren hoe snel jouw verbinding is. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de internetsnelheidstest van Ookla.