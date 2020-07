Android 10 heeft een handige feature om snel je wifi-netwerk te delen, bijvoorbeeld met familieleden of een vriend(in). Android Planet laat zien hoe het werkt.

In Android 10 je wifi-netwerk delen: zo doe je dat

Je kent het vast wel: je hebt familieleden of vrienden/vriendinnen op bezoek en ze willen gebruikmaken van je wifi-netwerk. Vervolgens moet je het wachtwoord erbij pakken en zorgen dat iedereen het goed invoert. Vooral als je een langer, ingewikkeld wachtwoord hebt is dat een gedoe, maar met Android 10 is dit een stuk makkelijker. Het is mogelijk om een qr-code te maken, die anderen kunnen scannen om meteen verbinding te maken met je wifi-netwerk.

Dit werkt simpel en is een veel fijnere manier om een vriend(in) of familielid van je wifi-netwerk gebruik te laten maken. Zorg er natuurlijk wel voor dat jij je wifi-verbinding niet zomaar met iedereen deelt, zodat anderen niet ongevraagd van je internetverbinding gebruikmaken. In de stappen hieronder laten we uit hoe je een wifi-verbinding deelt in Android 10.

Open de instellingen op je smartphone met Android 10; Ga naar ‘Wifi en internet’, tik vervolgens op ‘Wifi’ en vervolgens op je wifi-netwerk waarmee je verbonden bent; Vervolgens zie je hier de optie ‘Delen’ met een qr-code-icoontje; Als je hierop tikt, moet je het patroon, de pincode of je vingerafdruk scannen om te bevestigen dat je een wifi-netwerk wil delen; Hierna verschijnt de qr-code in beeld.

De ander kan vervolgens de qr-code op twee manieren scannen, al dienen ze wel over een smartphone met Android 10 te beschikken.

Ga op je smartphone naar ‘Wifi en internet’ en ‘Wifi’; Bij het knopje ‘Netwerk toevoegen’, dat onder alle gevonden wifi-netwerken staat, zie je rechts een qr-code-icoontje staan. Tik hierop, scan de code en je telefoon wordt verbonden met het netwerk.

Het is ook mogelijk om de code te scannen met Google Lens in de camera-app. Druk simpelweg op het Lens-icoontje en richt je smartphone op de qr-code om te verbinden.

→ Draait jouw smartphone op Android 10? Check dan het grote Android 10-update overzicht!

Andere handige features in Android 10

Android 10 bevat veel meer handige nieuwe features, zoals een systeembrede donkere modus die het besturingssysteem een nieuwe look geeft. Ook voorkomt Android 10 waterschade en oververhitting door een waarschuwing te geven als er iets mis is met de usb-poort van je smartphone, of als ‘ie te warm wordt. Lees ook onze tip over het terughalen van het accupercentage in Android 10.

Later dit jaar verschijnt Android 11, de nieuwste versie van het mobiele besturingssysteem. Android 11 focust zich op de notificaties, je privacy en chat-apps. In de Android 11 preview lees je wat je van de update kan verwachten. Neem ook een kijkje in het overzicht met de belangrijkste Android 11-functies.