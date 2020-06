Heb je een Google Pixel-telefoon? Dan kun je vanaf nu aan de slag met de nieuwe functies van Android 11. Google heeft de eerste publieke bèta uitgebracht en Android Planet laat zien hoe je deze testversie installeert.

Android 11-bèta installeren: zo doe je dat

Google brengt vrij onverwachts de publieke bèta van Android 11 uit, de nieuwste versie van het mobiele besturingssysteem dat later dit jaar officieel moet verschijnen. Met de testversie kun je alle nieuwe functies van Android 11 alvast proberen, zodat je weet wat je over een paar maanden kan verwachten in de definitieve release.

Uiteraard werkt de Android 11-bèta op alle recente Pixel-telefoons van Google zelf, maar ook andere fabrikanten gaan meedoen met het bètaprogramma. OnePlus, Xiaomi en Oppo hebben bijvoorbeeld al aangekondigd de Android 11-testversie beschikbaar te maken voor smartphones, en de verwachting is dat de komende weken meer fabrikanten zullen volgen. Vorig jaar, met Android 10, deden bedrijven als Nokia, Huawei, Sony ook mee met het bètaprogramma.

Android 11-bètaprogramma voor Pixel-smartphones

Wil je de Android 11-bèta installeren op je Google Pixel-smartphone? Dan heb je een Pixel 2 of nieuwer nodig. Bezitters van de Google Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL. Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4 en Pixel 4 XL kunnen dus met de nieuwe software aan de slag. Volg de stappen hieronder om de Android 11-bèta te installeren.

Ga naar de officiële Android-bètawebsite en log in met je Google-account; Selecteer op welke smartphone je de Android 11-bèta wil installeren; Wacht totdat je aanmelding om deel te nemen aan het Android-bètaprogramma is goedgekeurd; Zodra je Pixel er klaar voor is, kun je naar ‘Instellingen > Systeem > Geavanceerd > Systeemupdate’ gaan om te checken of de update beschikbaar is; Vaak verschijnt de Android 11-testversie direct op je toestel. Volg de aanwijzingen op het scherm om de update te voltooien. Volg de aanwijzingen op het scherm om de bèta te downloaden en installeren.

De Android 11-bèta heeft een bestandsgrootte van zo’n 1,7GB, dus zorg ervoor dat je verbonden bent met een wifi-netwerk voordat je gaat downloaden. Daarnaast is het handig om vooraf een back-up van je Android-toestel te maken, omdat je testversie binnenhaalt waar waarschijnlijk nog de nodige bugs en fouten in zitten. Door vooraf je gegevens te back-uppen, voorkom dat je mogelijk gegevens kwijtraakt.

Dit is nieuw in Android 11

Android 11 is op het eerste oog een minder spannende en ingrijpende update dan Android 10, maar introduceert toch een heleboel handige functies. Zo gaat Android 11 anders om met gesprekken in chat-apps door de zogeheten ‘bubbels’. Hiermee kun je snelkoppelingen naar gesprekken aan je scherm toevoegen, die vervolgens ook in andere apps blijven staan.

Ook heeft Google verbeteringen op het gebied van privacy doorgevoerd. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om apps eenmalig toestemming te geven tot bijvoorbeeld je locatie of microfoon. Verder zie je knopjes om muziek of video te bedienen voortaan in het snelle instellingen-paneel, en is er een nieuw menu om smart home-apparaten te bedienen als je de aan/uit-knop eventjes ingedrukt houdt.

Meer weten over de update? Check dan het overzicht met de tofste Android 11-features. Houd Android Planet bovendien in de gaten voor de eerste indruk van de update, waarin we onze bevindingen bespreken.