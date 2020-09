Notificatie kwijt? Zo check je je meldingsgeschiedenis in Android 11

Heb je per ongeluk een notificatie weggeveegd en wil je ‘m terughalen, zodat je ‘m alsnog kunt checken? In Android 11 zit een handige functie waarmee je de meldingsgeschiedenis bekijkt.

Meldingsgeschiedenis in Android 11: zo werkt het

Het is vervelend (en vooral erg irritant) als je per ongeluk een notificatie op je Android-telefoon wegveegt zonder dat je ‘m goed hebt gelezen. Wil je toch weten waar de melding over ging, dan kun je in het nieuwe Android 11 makkelijk de ‘Meldingsgeschiedenis’-functie erbij pakken.

Hiermee krijg je een overzicht van alle notificaties die je de afgelopen 24 uur hebt ontvangen. Vervolgens kun je alle meldingen rustig teruglezen om te zien wat je mogelijk hebt gemist. Je moet de Meldingsgeschiedenis-functie wel eerst inschakelen op je toestel. Zo werkt het:

Instellingen-app Open de Instellingen-app op je smartphone met Android 11; Apps en meldingen Tik op ‘Apps en meldingen’ en kies vervolgens voor ‘Meldingen’; Meldingsgeschiedenis Onder het plaatje tik je op ‘Meldingsgeschiedenis’, waarna je de functie kunt activeren om alle ontvangen notificaties te bekijken.

En dat was het! Je hebt in Android 11 dus geen losse app meer nodig om notificaties terug te lezen. In de lijst worden op chronologische volgorde alle meldingen getoond die je de afgelopen 24 uur hebt ontvangen. Vervolgens kun je erop tikken om ze te lezen.

Ook nieuw in Android 11

Android 11 is sinds een tijdje beschikbaar voor Google Pixel-telefoons en verschijnt de komende maanden voor smartphones van andere fabrikant. De nieuwe Android-versie introduceert allerlei verbeteringen, zoals chatbubbels om fijner berichtjes te sturen, verbeterde notificaties, meer privacy-opties en nog veel meer.

In de uitgebreide Android 11 review bespreken we alle vernieuwingen en of ze de moeite waard zijn. Wil je weten of jouw toestel een update krijgt? Check dan het grote Android 11 update-overzicht! Fabrikanten als OnePlus, Nokia en Samsung zijn doorgaans vrij vlot met het updaten van smartphones, terwijl andere merken meer tijd nodig hebben.