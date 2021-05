De Android 12-bèta is uitgebracht en als je een Google Pixel-toestel hebt, kun je de nieuwe functies alvast proberen. Android Planet laat zien hoe je de Android 12-bèta installeert.

Zo kun je de Android 12-bèta installeren

Kort na de Google I/O 2021-keynote werd de Android 12-bèta uitgebracht. Deze testversie van de nieuwste Android-update is ook voor normale gebruikers beschikbaar, mits je een Google Pixel-telefoon hebt. Met de bèta kun je alle nieuwe features van Android 12 alvast proberen, zodat je precies weet wat je later dit jaar kan verwachten. Dan wordt de Android-upgrade definitief uitgebracht.

Naast Googles eigen Pixel-smartphones doen ook smartphones van andere fabrikanten mee aan het bètaprogramma. Denk bijvoorbeeld aan OnePlus, Xiaomi, Oppo en Realme. Deze fabrikanten komen binnenkort met testversies voor een aantal toestellen, zoals de OnePlus 9, OnePlus 9 Pro en Xiaomi Mi 11. Andere fabrikanten, zoals Samsung en Nokia, komen ook later met een Android 12-bèta.

Android 12-bèta voor Google Pixel-toestellen

Als je een Google Pixel-telefoon gebruikt, kun je heel simpel meedoen aan het bètaprogramma. Zorg er wel voor dat je een Pixel 3 of nieuwer hebt; oudere Google-telefoons krijgen helaas geen Android 12-update. De Google Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a (5G) en Pixel 5 kunnen wel met de nieuwe software overweg. Volg de stappen hieronder om de Android 12-bèta te installeren.

Ga naar de officiële Android-bètawebsite en log in met je Google-account;

Selecteer op welke smartphone je de Android 12-bèta wil installeren; Wacht totdat je aanmelding om deel te nemen aan het Android-bètaprogramma is goedgekeurd; Zodra je Pixel er klaar voor is, kun je naar ‘Instellingen > Systeem > Geavanceerd > Systeemupdate’ gaan om te checken of de update beschikbaar is; Vaak verschijnt de Android 12-testversie snel op je toestel. Volg de aanwijzingen op het scherm om de bèta te downloaden en installeren.

De testversie van Android 12 is ruim 1,8GB groot, en dus is het slim om ‘m via een wifi-verbinding binnen te halen. Daarnaast raden we aan om een back-up van je Android-smartphone te maken, voor het geval dat er iets mis gaat en je je data kwijt bent. Tot slot moet je er rekening mee houden dat het eventjes kan duren voordat je de Android 12-bèta kan downloaden. Op de redactie van Android Planet moesten we ongeveer een uurtje wachten.

Dit is nieuw in Android 12

Android 12 is een forse update met een heleboel vernieuwingen. De belangrijkste verbetering is het nieuwe design, dat Google ‘Material You’ noemt. Door het nieuwe ontwerp is Android persoonlijker en heb je ook meer opties om het uiterlijk van de software aan te passen.

Android gebruikt de kleuren van je wallpaper om een uniek kleurpalet te maken, en die zie je vervolgens overal terugkomen. Niet alleen in de instellingen-app, maar ook bij de quick settings en Google-apps.

Een ander speerpunt van Android 12 is privacy. Hier werd in vorige Android-versies ook al op gefocust, maar nu krijg je een Privacy Dashboard. Hiermee krijg je inzicht in welke data je apps kunnen inzien. Ook beheer je hier de permissies die apps hebben. Zo weet je bijvoorbeeld precies welke applicaties toegang hebben tot je camera of microfoon, en kun je dit eventueel aanpassen. Ook toont Android 12 een melding als een app de camera of microfoon van je telefoon gebruikt.

Meer weten over de grote Android-update? Check ook ons uitgebreide artikel over het Material You-design van Android 12. Of kijk welke verbeteringen de Google Assistent krijgt met Android 12. Later deze week publiceert Android Planet een eerste indruk van de nieuwste update. Houd ons daarom in de gaten, bijvoorbeeld via de Android Planet-app of nieuwsbrief.

