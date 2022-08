Tip: kies in Android 13 een andere taal voor je apps

Een handige functie van Android 13 is dat je per app een taal kan kiezen. Wil je weten hoe dit werkt? Lees dan gauw verder!

Met Android 13 talen instellen: zo werkt het

Het onlangs uitgebrachte Android 13 brengt de nodige verbeteringen en nieuwe features. Eén daarvan is de mogelijkheid om voor apps de taal in te stellen. Android gebruikt automatisch de taal die je hebt als systeemstandaard hebt ingesteld, maar je kan nu ook in specifieke apps een andere taal kiezen.

Android wordt dus meertalig en dat is weer handig als je tweetalig bent. Misschien vind je het wel handig om je telefoon in het Nederlands te gebruiken, maar sommige apps liever in het Engels op te starten. Door het stappenplan hieronder te volgen, kies je een taal bij losse apps.

Open de Instellingen-app op je smartphone;

Kies voor ‘Systeem’ en dan ‘Talen en invoer’;

Vervolgens zie je de nieuwe functie ‘App-talen’ verschijnen. Tik hierop;

Je kan nu bij specifieke apps een taal kiezen. Android stelt er standaard een aantal voor, maar je kan ook door de complete lijst met beschikbare talen scrollen.



Op het moment van schrijven ondersteunen nog lang niet alle applicaties de meertalige functie van Android. Verschillende populaire Google-apps kunnen er gelukkig wel mee overweg, zoals Google Agenda, Google Maps, Chrome en YouTube. We verwachten dat de komende maanden meer apps de functie gaan ondersteunen.

Let op: het stappenplan hierboven we getest op een Google Pixel 5. Op smartphones van andere merken kan het zijn dat opties net iets anders heten.

Android 13 is niet de meest ingrijpende update, maar vooral een verfijnde versie van Android 12. Zo zijn er meer opties voor het Material You-design, waarmee je het uiterlijk van de software helemaal kan aanpassen. Er zijn meer basis- en achtergrondkleuren om uit te kiezen en app-iconen kunnen nu ook meekleuren.

De update brengt daarnaast verschillende privacyverbeteringen met zich mee. Je hoeft apps niet meer toegang te geven tot je hele mediabibliotheek, maar kan zelf kiezen welke foto’s en video’s je wil ‘delen’. Android 13 zorgt er ook voor dat je minder vaak wordt lastiggevallen voor notificaties, omdat apps hier toestemming van moeten krijgen.

Wil je weten of jouw smartphone ook wordt bijgewerkt naar Android 13? In het grote Android 13 update-overzicht zetten we precies op een rijtje welke telefoons een update kunnen verwachten. We baseren de informatie op de officiële updateplannen van fabrikanten en onze verwachtingen.

