Zo ontdek je de easter egg in Android 13

Android 13 is hier en zoals bij ieder grote update hoort daar een nieuwe easter egg bij. Google heeft in deze laatste versie van het besturingsysteem weer iets geinigs verstopt. Wij laten zien waar je het vindt.

Android 13 easter egg

Voor de geheime ‘pagina’ moet je op zoek naar een specifiek menu. Al jaren verstopt Google daar zogeheten easter eggs en met elke versie verandert deze weer. Zo kon je een soort Flappy Bird spelen in Android Lollipop en bestuurde je een octopus met Android Oreo.

Android 13 is op 15 augustus onverwachts uitgebracht voor Googles eigen Pixel-telefoons. Heb jij je de update al geïnstalleerd? Volg dan dit stappenplan om de verborgen pagina te vinden.



Zo vind je de Android 13-easter egg

Dit stappenplan is getest op een Google Pixel 5. Op andere telefoons kunnen menu’s net iets anders heten, maar in grote lijnen zal het proces overeenkomen. Ga naar de instellingen-app van je smartphone; Scroll naar beneden en selecteer ‘Over de telefoon’; Klik op ‘Android-versie’ onder het kopje ‘Apparaatgegevens’; Klik snel achter elkaar op ‘Android-versie’. Je zit nu in het verborgen Android-menu.

Als alles goed verlopen is, zie je nu een klokje in beeld. Door met je vinger over het scherm te gaan, kun je de tijd aanpassen. Als je de tijd op stipt 13.00 uur zet, zul je zien dat het Android 13-logo in beeld komt. Om het logo heen zie je een hoop cirkels in verschillende kleuren. Houd je het logo ingedrukt, dan zie je dat de cirkels veranderen in verschillende emoji’s.

Tot zover het verborgen menu in Android 13. Je kunt dit stappenplan ook gebruiken om op oudere Android-versies de geheime pagina te vinden. Bij elke versie kom weer je iets anders tegen. Was jij al bekend met deze easter egg? Laat het ons weten in de reacties hieronder!

