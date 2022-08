Tip: zo forceer je de Android 13 update op je Google Pixel 6

Android 13 is uitgebracht en beschikbaar voor verschillende Google Pixel-telefoons. Gebruikers van de Pixel 6-serie krijgen ‘m echter niet als OTA-update aangeboden. Hoe je de Android 13-update alsnog kunt forceren, lees je hier.

Google heeft deze week Android 13 officieel uitgebracht. Heb je een recent toestel van Google dan kun je al aan de slag met de nieuwe software. Gebruikers van smartphones uit de Google Pixel 4- en 5-serie kunnen de update al downloaden. Heb je een Google Pixel 6, Pixel 6 Pro of Pixel 6a, dan krijg je geen melding dat de nieuwe software te downloaden is via een OTA-update (over-the-air). Bij zo’n update download je de nieuwste software gewoon direct op je telefoon.

Het is mogelijk om de software handmatig te flashen, maar dit vereist best wat technische kennis en het kan makkelijker. Je hoeft je simpelweg alleen in te schrijven voor het Android-bètaprogramma. Volg het stappenplan hieronder:

Pak je Google Pixel 6 (Pro) erbij en ga naar deze Google-website; Tik rechtsboven op de blauwe knop ‘Inloggen’; Log in met het Google-account dat je ook gebruikt op je Google Pixel 6; Je ziet dat de Google Pixel 6 verschijnt onder ‘Geschikte apparaten’; Tik op de blauwe knop ‘+ Toestaan’.

Heb je de stappen gevolgd, dan krijg je direct een melding dat de Android 13-update te downloaden is op je Pixel 6. Wees je er trouwens wel van bewust dat het niet meer mogelijk is om terug te gaan naar Android 12. Dat heeft te maken met de Google Tensor-chips in de Pixel 6-telefoons en een extra beveiligingslaagje.

Nieuw in Android 13

Binnen enkele weken verwachten we overigens de Google Pixel 7 en 7 Pro, die standaard draaien op de nieuwste Android-versie. Android 13 is minder imposant dan Android 12, maar brengt alsnog genoeg vernieuwing. Zo kun je app-icoontjes beter matchen met je wallpaper en let de software beter op je privacy. Ook zul je minder notificaties zien van apps en games en is de software geoptimaliseerd voor tablets.

We zijn druk bezig met de review van het nieuwste besturingssysteem en die verschijnt binnenkort op Android Planet! Heb jij specifieke vragen, opmerkingen of moeten we iets voor je checken? Laat het dan even weten in de reacties!

