Tip: zo pas je het vergrendelscherm aan in Android 14

Eén van de grootste nieuwe functies in Android 14 is de mogelijkheid om het vergrendelscherm naar jouw wensen aan te passen. We laten zien hoe je dat doet.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zo pas je het vergrendelscherm aan in Android 14

Met Android 14 wordt je smartphone nog persoonlijker. Je kunt diverse zaken op het vergrendelscherm namelijk gemakkelijk aanpassen. Zo kies je nu zelf welke shortcuts je onderaan het scherm hebt staan. Dat zijn de snelkoppelingen die je gebruikt om bijvoorbeeld direct toegang te krijgen tot de camera of instellingen te veranderen.

Je kiest uit een aantal opties. Het aanpassen van je vergrendelscherm in Android 14 werkt als volgt:

Houd het scherm van je vergrendelde smartphone ingedrukt; Tik onderaan op ‘Vergrendelscherm’ aanpassen’; Scrol naar beneden en kies voor ‘Snelkoppelingen’; Kies welke actie je aan de Snelkoppeling links en rechts wil verbinden; Druk op het pijltje linksboven om te bevestigen.

In totaal zijn er acht keuzes: geen snelkoppeling, camera-app openen, geluid aan- of uitzetten, Huis-app openen, Niet storen in- of uitschakelen, QR-codescanner openen, videocamera openen en de zaklamp in- of uitschakelen. Heel veel mogelijkheden heb je dus niet, maar er valt in ieder geval iets te kiezen.

Pas ook de klok en kleuren aan

In het menu waar je de snelkoppelingen kiest, zijn nog meer mogelijkheden te vinden om je vergrendelscherm aan te passen. Zo kun je het lettertype, de kleur en het formaat van de klok erg precies instellen. Daarnaast kun je direct een andere wallpaper kiezen en aangeven of je meldingen wil zien op dit scherm.

Android 14 bevat natuurlijk nog veel meer nieuwe functies. Binnenkort lees je op Android Planet een uitgebreide review van deze nieuwste versie van het besturingssysteem. Ook kun je meer tips verwachten, zodat je alles uit de software haalt.

Niets missen? Je volgt ons via de website, dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief en de officiële app. We zijn ook te vinden op Google Nieuws, Facebook, Instagram en X (voorheen Twitter).

Lees meer over Android: