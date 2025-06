Zo vind je de Android 16 Easter Egg – en dit kun je ermee

Ook in Android 16 zit een Easter Egg, die erg op die van de vorige versie lijkt. Toch is er een groot verschil, dat helemaal bij de nieuwe versie past.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Android 16 Easter Egg vinden doe je zo

Sinds dag en dauw voorziet Google Android-versies van geinige Easter Eggs. Dit zijn verstopte elementen die je nooit gaat zien, tenzij je er specifieke naar zoekt. De verstopplek is overigens niet zo geheim meer, aangezien de Easter Eggs al jaren op dezelfde manier te vinden zijn. Volg daarvoor de volgende stappen.

Open de instellingen-app op je smartphone; Zorg dat je telefoon draait op Android 16. Scrol tot je ‘Over de telefoon’ ziet en klik daarop; Bijna onderaan de pagina staat ‘Android-versie’; Klik vervolgens drie keer achter elkaar op de knop ‘Android-versie 16’; Je bent nu in het verborgen menu van de Easter Egg, maar je bent nog niet klaar. Houd het Android 16-logo ingedrukt tot de achtergrond wit kleurt; Schrik niet als je telefoon begint te trillen. De game start nu vanzelf, waarna je een raketje kunt besturen door je scherm aan te raken.

Zoals je ziet, kun je vrij bewegen met de raket. In beeld zie je jouw coördinaten, hoeveel gas je geeft en je snelheid. Je bevindt je in een zonnestelsel, waarin je rondvliegt en kunt landen op verschillende sterren.

Dit kun je handmatig doen of met automatische piloot. Als je op de knop ‘Auto’ klikt, verschijnt de meest unieke functie van de Android 16 Easter Egg.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Eén van de belangrijkste nieuwe functies in Android 16 is Live Updates. Hiermee kunnen bezorging- en vervoer-apps je voortdurend laten waar je pakketje, avondeten of taxi zich bevinden.

Ook de nieuwe Easter Egg maakt er gebruik van, mits je de raket op de automatische piloot zet. Swipe je van de bovenkant van je scherm naar beneden, dan zie je de live-update ervan.

Zo is de progressie visueel weergegeven met een balk, zie je de resterende afstand en de verwachte aankomsttijd. De Easter Egg is dus niet alleen een gimmick, maar laat dus zien hoe de nieuwe Live Updates-functie werkt.

Heb jij de Easter Egg al gevonden? Laat het weten in de reacties onderaan deze pagina!

Meer over Android 16

Check wat er allemaal nieuw is aan Android 16 in ons uitgebreide overzicht of lees meer over het aan aankomende Material 3 Expressive Design.