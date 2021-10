Aan de slag met Android Auto? Deze fabrikanten kunnen ermee overweg

Je smartphone veilig achter het stuur gebruiken: het kan met Android Auto. Grote kans dat ook jij ermee aan de slag kan, want vrijwel alle autofabrikanten ondersteunen Googles platform voor onderweg.

Zo zit het met de ondersteuning van Android Auto

Na jarenlang in een grijs gebied te hebben verkeerd, is Android Auto inmiddels enige tijd officieel verkrijgbaar in Nederland. Dat is natuurlijk hartstikke fijn, mits je er gebruik van kunt maken.

Gelukkig is die kans relatief groot. Meer dan 50 autofabrikanten ondersteunen Googles platform voor onderweg. Tel je alle individuele modellen bij elkaar op, dan kom je op ruim 500. Oftewel: wanneer je een enigszins recente wagen rijdt kun je er bijna vanuit gaan dat Android Auto is ‘ingebouwd’. Voor het volledige overzicht hierbij de lijst van autofabrikanten die het platform ondersteunen:

Abarth

Acura

Alfa Romeo

Aston Martin

Audi

Bentley

BMW

Borgward

Buick

Cadillac

Chevrolet

Chrysler

Citroën

Dacia

Dodge

DS

Ferrari

Fiat

Ford

Genesis

GMC

Holden

Honda

Hyundai

Infiniti

Iveco

Jaguar

Jeep

Karma

Kia

Koenigsegg

Lada

Lamborghini

Land Rover

Lexus

Lifan

Lincoln

Mahindra

Maruti Suzuki

Maserati

Mazda

Mercedes-Benz

Mitsubishi

Nissan

Opel

Peugeot

Ram

Renault

Renault Samsung Motors

Seat

Skoda

Smart

SsangYong

Subaru

Suzuki

Tata Motors

Toyota

Vauxhall

Volkswagen

Volvo

Wordt mijn model ondersteund?

Ben je benieuwd of jouw specifieke model geschikt is voor Android Auto? Neem dan een kijkje op de officiële website van Google. Daar vindt je per fabrikant een ontzettend gedetailleerde lijst van ondersteunde modellen.

Neem je al deze lijsten door, dan kom je al snel tot de conclusie dat vrijwel alle modellen die minder dan vijf à zes jaar geleden op de markt zijn gekomen, standaard ondersteuning hebben voor Android Auto.

Minder zekerheid heb je bij Android Auto Wireless. Zoals de naam doet vermoeden, hoef je hierbij je smartphone via een kabel met je wagen te verbinden. Geheel draadloos herkent de auto je telefoon, waarna het platform wordt opgestart. Android Auto Wireless is vooralsnog slechts aan een handjevol (hele recente) auto’s toegewezen.

