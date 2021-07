Tip: zo schrijf je je in voor de bèta van Android Auto

Gebruiker van Android Auto, maar ook wel benieuwd naar aankomende functies? Schrijf je dan even in voor de Android Auto bèta. Zo test je namelijk als eerste de nieuwste functies voor deze slimme software in de auto!

Lees verder na de advertentie.

Android Auto bèta: veilig rijden en navigeren

Android Auto is voor veel mensen dé software in de auto om veilig te bellen, rijden, muziek te luisteren en natuurlijk navigeren. Voordat Google nieuwe functies uitrolt naar het grote publiek moet er flink getest worden. Door bèta-tester te worden kun je niet alleen als eerste gebruikmaken van allerlei nieuwe features, maar ook feedback geven.

Inschrijven voor de bèta van Android Auto doe je makkelijk via onderstaande stappen:

Ga op je smartphone of laptop naar de speciale website; Selecteer het Google-account waarmee jij wil deelnemen; Tik op de blauwe knop om deelnemer te worden.

Google is constant op zoek naar nieuwe testers voor de software. Het kan echter zo zijn dat er op het moment dat jij wil deelnemen al genoeg testers zijn. Als dat het geval is, krijg je daarvan ook netjes een melding. Kwestie van een paar dagen later nog eens proberen. Het kan namelijk zo zijn dat deelnemers van het testprogramma zich weer uitschrijven, waardoor er weer wat plekken vrijkomen.

Android Auto Google LLC 8,6 (1.934.684 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Updates en testversies voor Android Auto ontvang je vanaf het moment van inschrijven gewoon zoals normaal, via de Play Store. Ben je bèta-tester dan zie je hiervan ook een melding in de appwinkel van Google bij de Android Auto-app. Genoeg van het testen of werkt de software toch wat te instabiel? Schrijf je dan uit door weer naar de hierboven genoemde link te gaan.

Android Auto: reviews, tips en meer

In februari dit jaar zijn we de auto weer ingedoken om Android Auto weer volledig aan de tand te voelen anno 2021. Onze ervaringen lees je dan ook in onze Android Auto review of check je via onderstaande video.

Echt helemaal klaar met de software, verwijder het dan in enkele stappen. Werkt Android Auto niet? Check dan deze negen tips! Ook hebben we een artikel gepubliceerd waarin we stap voor stap uitleggen hoe je Android Auto installeert en natuurlijk gebruikt. Bekijk ook onderstaande links voor meer nieuwtjes over Android Auto.

Meer nieuwtjes over Android Auto: