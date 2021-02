Werkt Android Auto niet goed, of laat je het platform voor onderweg om een andere reden liever op de handrem staan? In dit artikel leggen we uit hoe je de app van Android Auto compleet van je smartphone kunt verwijderen.

Lees verder na de advertentie.

Tip: Android Auto app van je smartphone verwijderen

Android Auto lijkt op het besturingssysteem van je smartphone, maar dan simpeler. Je gebruikt het platform achter het stuur en daarom moet het vooral overzichtelijk werken en niet te afleidend zijn. Android Auto is erg populair en kent vele tevreden gebruikers, maar niet bij iedereen gaat het van een leien dakje.

Van problemen met WhatsApp, het gebrek aan apps tot aan Android Auto überhaupt niet eens aan de praat krijgen: de waslijst aan mogelijke problemen is niet mals. In dit artikel laten we daarom zien hoe je de applicatie helemaal van je toestel afhaalt. Op die manier neemt Android Auto geen opslagruimte in beslag en kun je bijvoorbeeld het systeem van je autofabrikant uitproberen.

Android Auto verwijderen gaat zo:

Pak je Android-telefoon erbij en open de Instellingen-app; Tik op ‘Apps en meldingen’, of een optie die erop lijkt (zodat je in de lijst met al jouw geïnstalleerde apps komt); Selecteer de Android Auto-app en kies ‘Verwijderen’.

Kun je Android Auto niet verwijderen? Dan heb je waarschijnlijk Android 10 of Android 11 op je smartphone staan, de Android-versies die in 2018 en 2019 uitkwamen. Bij deze besturingssystemen is Android Auto voorgeïnstalleerd op je toestel. Dit betekent dat je de app niet kunt verwijderen omdat het een zogeheten systeem-app is.

In dat geval kun je de ruimte die het bestand inneeemt wel zoveel mogelijk beperken door updates te verwijderen. Dat doe je door op de Android Auto-pagina in de instellingen rechtsboven op de drie puntjes te drukken. Hierna is het zaak om de app helemaal uit te schakelen. Eventueel kun je van hieruit ook nog de rechten van de app intrekken, zoals de mogelijkheid om in je agenda en contactenlijst te kijken.

Meer over Android Auto

Lange tijd was Android Auto officieel niet in Nederland verkrijgbaar, maar Google heeft beloofd dat de app binnenkort naar de Play Store komt. Onderwijl sleutelt men alweer aan de opvolger. Android Automotive is de spiritueel opvolger van Android Auto. Dit besturingssysteem zit bijvoorbeeld in de Polestar 2, een volledig elektrische auto. Er zijn meerdere verschillen tussen de twee platformen. In onderstaand artikel wordt hier verder op in gegaan.

Lees verder: Android Auto vs Android Automotive: de toekomst van Android onderweg