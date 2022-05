Android Auto vs Apple CarPlay: dit zijn de verschillen

Android Auto en Apple CarPlay doen in grote lijnen hetzelfde. Met beiden kun je je telefoon onderweg op een veilige manier gebruiken. Maar, er zijn ook verschillen. Deze zetten we op een rij in deze Android Auto vs Apple CarPlay-vergelijking.

Android Auto vs Apple CarPlay

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: het grootste verschil tussen de twee is natuurlijk dat Android Auto niet op een iPhone werkt, en CarPlay niet op een Android-telefoon.

Wel is het zo dat steeds meer auto’s standaard met beide systemen overweg kunnen. Ook wanneer je achteraf een entertainmentsysteem laat inbouwen, is de kans groot dat deze zowel Android Auto als Apple CarPlay ondersteund worden.

Misschien heeft dit wel invloed op het moment dat je je volgende telefoon gaat kopen. Het is daarom de moeite waard om de verschillen tussen beiden eens op een rij te zetten. Dit is de grote Android Auto vs Apple CarPlay-vergelijking.

1. Design

Lange tijd zat er veel verschil in het design van Android Auto en Apple CarPlay. Eerstgenoemde zette namelijk één app (zoals de navigatie) centraal in beeld, terwijl het scherm van de Apple-variant juist in vakken was opgedeeld. Met laatstgenoemde kon (en kun) je daardoor beter multitasken.

We spreken in de verleden tijd, want Android Auto krijgt deze zomer een flinke designupdate. Het ontwerp gaat op de schop en het startscherm krijgt drie ‘kaarten’. Deze vakken laten de belangrijkste informatie zien. Google Maps (of een andere navigatie-app) neemt de meeste schermruimte in, maar je ziet ook altijd een mediaspeler in beeld. De derde kaart wordt vrijgehouden voor de Google Assistent.

Maar, sommige designelementen blijven ook bij het oude. De kenmerkende taakbalk aan de onderkant gaat bijvoorbeeld nergens heen. De meest linkerknop leidt je naar het app-overzicht, maar er is ook plaats voor een Google Assistent-knop en je kunt natuurlijk de tijd aflezen.

CarPlay

Aan de andere kant is CarPlay zonder meer een Apple-product. De vormgeving lijkt op de besturingssystemen van de iPhone, iPad en Mac. De icoontjes zijn vierkant, de achtergrond van CarPlay wordt van de iPhone gekopieerd en links zie je een bedieningspaneel. Deze ‘taakbalk’ gebruik je om apps en snelkoppelingen te gebruiken.

Apple CarPlay heeft al langer een design met ‘kaarten’. Het thuisscherm zet vooral de navigatie in het zonnetje, maar praat je ook bij over aankomende agenda-afspraken. Wat dat betreft kunnen we stellen dat Android Auto in dit geval het design van CarPlay kopieert. Of je dit een goede stap vindt, hangt helemaal van persoonlijke smaak af.

2. Apps

Zowel Android Auto als Apple CarPlay kunnen apps gebruiken. Dat is hartstikke handig, want op die manier kun je bijvoorbeeld een alternatieve navigatiedienst uitproberen.

Er zit echter wel verschil in het aanbod tussen de twee winkels. Je kunt bij Android Auto bijvoorbeeld wél muziekdienst Apple Music gebruiken, maar de meeste andere apps van Apple zitten achter slot en grendel. Andersom kun je in CarPlay navigeren met Google Maps, maar de meeste andere Google-diensten werken dan weer niet.

Het staat echter als een paal boven water dat Android Auto een groter app-aanbod heeft dan Apple CarPlay. Met name qua berichtendiensten is het aanbod veel groter. Controleer dus vooraf of voor jou noodzakelijke apps beschikbaar zijn op CarPlay of Android Auto.

3. Spraakassistenten

Tijdens het autorijden moet je je handen aan het stuur houden. Omdat je niet even een berichtje kunt typen om anderen te laten weten dat je eraan komt, spelen spraakassistenten een hele belangrijke rol.

Bij CarPlay gebruik je Siri, terwijl Android Auto rondom de Google Assistent gebouwd is. En alhoewel Apple er eerder bij was dan Google, is de spraakassistent van laatstgenoemde inmiddels wel beter. Googles digitale butler is slimmer, verstaat mensen over het algemeen beter en heeft meer functies, zo blijkt uit onderzoek.

4. Bellen en navigeren

Het is beter om onderweg helemaal niet gebeld te worden, maar waarschijnlijk ontkom je er niet aan. Daarom is het belangrijk om te bekijken hoe beide systemen omgaan met bellen, gebeld worden en notificaties in het algemeen.

Ontvang je een berichtje, dan toont Android Auto die bovenaan het beeldscherm. In CarPlay komt de melding juist onderaan het beeld te staan. Het ligt een beetje aan de grootte van je autoscherm, maar mogelijk belemmert deze notificatie je zicht op de navigatie.

Datzelfde geldt wanneer je gebeld wordt. Ontvang je een oproep in CarPlay, dan neemt dit belletje je hele scherm over. Vervolgens kun je kiezen om op te nemen, een bericht terug te sturen of de oproep af te wijzen. Op Android Auto worden deze keuzes wat subtieler getoond met slechts een melding bovenaan het scherm.

CarPlay Android Auto

5. Stabiliteit

Android Auto en Apple CarPlay werken heel goed… mits ze het doen. Niets is zo frustrerend als niet werkende technologie. Er is helaas geen grootschalig onderzoek naar de degelijkheid van beide systemen, maar op basis van eigen ervaringen stellen wij dat CarPlay op dit gebied aan het langste eind trekt. Apples platform werkt eigenlijk altijd, start snel op en vertoont geen problemen onderweg.

Bij Android Auto is dit nog weleens anders. Op sommige momenten start het systeem niet op, of werken bepaalde apps niet naar behoren. Helemaal nadat Google een nieuwe update heeft uitgerold werkt Android Auto soms ietwat onvoorspelbaar.

Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat Android Auto beschikbaar is voor duizenden smartphonemodellen van tientallen fabrikanten. CarPlay, aan de andere kant, hoeft ‘slechts’ te werken op iPhones.

6. Draadloos

De meeste mensen gebruiken Android Auto en Apple CarPlay met een kabeltje. Maar, het is 2022 en dus kun je je telefoon ook draadloos aan de auto koppelen. Op het moment dat je in de wagen plaatsneemt wordt je smartphone dan automatisch gekoppeld en kun je wegrijden.

Vooral recente auto’s kunnen overweg met Android Auto Wireless en/of draadloze Apple CarPlay. Rijd je in een ietwat oudere wagen rond, dan kun je een adapter aanschaffen om alsnog draadloos contact te maken. Vooralsnog zijn er meer adapters voor CarPlay beschikbaar, dan voor Android Auto.

De toekomst

We zijn aan het einde gekomen van deze vergelijking tussen Android Auto en Apple CarPlay. Omdat beide systemen erg populair zijn, worden beide systemen continu doorontwikkeld. Zo sleutelt Google bijvoorbeeld aan Android Automotive. Dit systeem draait niet op een losse Android-telefoon, maar op de auto zelf. Hierdoor worden de mogelijkheden ten aanzien van Android Auto flink uitgebreid.

De plannen van Apple zijn ietwat mysterieuzer, al gaan er al jaren hardnekkige geruchten over een zogeheten Apple Car. De iPhone-maker schijnt een eigen wagen te gaan maken en haalt daarvoor regelmatig personeel van fabrikanten als Porsche en BMW naar binnen.

