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Android Auto maakt je smartphone warm: zo voorkom je dat

Erwin Vogelaar
Erwin Vogelaar
30 oktober 2026, 15:01
3 min leestijd
Android Auto maakt je smartphone warm: zo voorkom je dat

Als je jouw smartphone gebruikt voor Android Auto, dan kan het toestel behoorlijk warm worden. Dit kun je daar tegen doen.

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Smartphone wordt warm met Android Auto

Voor veel mensen is Android Auto onmisbaar bij het maken van een ritje in de auto. Als het niet voor de route en verkeersinformatie is, dan wel om muziek van je favoriete streamingdienst te luisteren of een podcast aan te zetten. En vergeet natuurlijk ook niet dat je op deze manier kunt bellen, je berichtjes worden voorgelezen en je tegenwoordig Gemini vragen kunt stellen.

Waar je misschien niet bewust van bent is hoe belastend dit allemaal is voor je smartphone. Het toestel gedraagt zich als een normale telefoon met alle taken die daarbij horen, moet daarnaast een groter scherm van beeld voorzien en wordt ook nog eens opgeladen. Het toestel kan daardoor flink opwarmen. 

Hitte is niet goed voor een smartphone, vooral niet voor de batterij. Het kan zijn dat je toestel minder lang meegaat als het apparaat te warm wordt. Het is geen probleem als je toestel eens een keertje oververhit raakt, maar als je regelmatig in de auto rijdt met Android Auto aan loont het om alert te zijn.

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1. Kies voor een kabel

Hoewel het heel praktisch is dat je smartphone vaak draadloos kan verbinden met je auto en direct draadloos opgeladen wordt, is dat niet het beste voor het toestel. Bij draadloos laden komt er namelijk extra warmte vrij, waardoor het toestel zelf ook warmer wordt. Combineer dat met de moeite die de smartphone moet doen om Android Auto draaiende te houden en je creëert een extra warme situatie.

Hoewel je toestel via een kabel minder warm wordt tijdens het opladen, kun je er eventueel ook voor kiezen om het opladen bedraad te beperken. Daarvoor ga je in de instellingen van Android naar “Batterij en opladen”, om daar “Batterijbescherming” in te schakelen zodat het toestel in ieder geval niet verder dan 80 procent wordt opgeladen.

Lees meer over draadloos laden.

2. Limiteer hoe hard het toestel moet werken

Ook kun je ervoor kiezen om je toestel minder hard te laten werken. Zo kun je bijvoorbeeld het telefoongesprek dat je wou voeren uitstellen totdat je de bestemming hebt bereikt. Ook kun je de smartphone op de vliegtuigmodus zetten, zodat het toestel niet de hele rit op zoek gaat naar mobiel signaal.

Je moet jezelf dan wel voorbereiden, omdat je van alles vooraf moet downloaden zoals de muziek en podcasts die je wil luisteren en de kaarten van je navigatie-app. Lees alles over offline navigeren met Google Maps. Let dan wel op dat je op deze manier geen actuele verkeersinformatie krijgt.

3. Denk aan waar je de smartphone legt

Niet alleen het opladen heeft een effect op hoe warm je smartphone wordt, want ook de plek waar je het toestel legt is belangrijk. Als je telefoon in direct zonlicht staat, bijvoorbeeld in een houder bovenop het dashboard, dan warmt het apparaat ook sneller op. Wat eventueel kan helpen is om de houder voor één van de ventilatie-openingen te plaatsen, zodat er koele lucht tegen de achterkant wordt geblazen. 

Zorg er in ieder geval voor dat je geen andere objecten op je smartphone legt. Laat het toestel ademen. Je kunt er desnoods ook voor kiezen om het hoesje er vanaf te halen voordat je gaat autorijden. 

Android Auto-tips

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Bron afbeelding: Google
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Basisfuncties Muziek en audio Android Auto

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