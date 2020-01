Nooit meer zelf een wachtwoord intikken op Android: zo gebruik je Autofill

Lange, willekeurige wachtwoorden met veel verschillende tekens zijn erg veilig, maar ze intikken op je smartphone is een hele klus. Autofill in Android vult alles automatisch voor je in.

Wachtwoorden automatisch invullen

Inloggen bij apps en websites gaat een stuk sneller als je Android je loginnaam en wachtwoord laat invullen. Sinds Google het Android Autofill Framework lanceerde, kun je daar een veilige wachtwoordmanager naar keuze voor gebruiken. Ook kun je ervoor kiezen om Google je wachtwoorden te laten beheren en in te laten vullen. Dat laatste wordt binnenkort beter beveiligd.

Zo stel je Autofill in

Voor je Android Autofill gebruikt, moet je eerst aangeven welke dienst je daarvoor wil gebruiken.

Ga naar de instellingen-app en kies daar ‘Talen en invoer’; Onder het kopje ‘Geavanceerd’ staat de optie ‘Service voor automatisch aanvullen’; Zodra je daarop tikt, zie je welke dienst momenteel wordt gebruikt voor het invullen van je wachtwoorden. Tik erop om deze te wijzigen. Je krijgt nu alle geïnstalleerde apps te zien die gebruikmaken van Android Autofill Framework; Kies de wachtwoordmanager die je gebruikt, of selecteer de Google-app als je Google jouw wachtwoorden laat beheren.

Zo gebruik je Android Autofill

Als je eenmaal een dienst hebt ingesteld als ‘Service voor automatisch invullen’, dan hoef je geen wachtwoorden meer in te vullen als je wil inloggen bij apps of websites. Zodra je een wachtwoordveld tegenkomt, verschijnt een pop-up met de optie om de inloggegevens in te vullen. Het is daarbij wel zaak dat je deze gegevens eerder eens hebt opgeslagen in de wachtwoordmanager die je gebruikt.

Beveiliging automatisch invullen

Veel wachtwoordmanagers, zoals LastPass en 1Password, maken gebruik van biometrische beveiliging. Voordat het automatisch een wachtwoord invult, is akkoord nodig via bijvoorbeeld een vingerafdruk of gezichtsherkenning. Mocht iemand dus toegang hebben tot je telefoon, dan kunnen ze nog steeds niet zomaar overal inloggen.

Kies je Google als wachtwoordmanager, dan is deze extra beveiliging er nog niet. Daar wordt echter aan gewerkt. XDA Developers heeft de nieuwe versie van Android Autofill onderzocht en kwam in de code deze nieuwe optie tegen. Daarmee vraagt Android bij het invullen van je wachtwoord eerst om verificatie, ook als je Google je wachtwoorden laat beheren. Mogelijk wordt deze nieuwe functie binnenkort uitgerold via een update.

