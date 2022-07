Tip: zo maak je snel een back-up van je Android-toestel (+ video!)

Het is enorm belangrijk dat je regelmatig een back-up maakt van je Android-toestel, maar misschien weet je niet precies hoe. Android Planet laat in deze tip zien hoe je simpel en snel een reservekopie maakt.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Android back-up maken: zo werkt het

Regelmatig een back-up van je Android-toestel maken voorkomt dat je belangrijke gegevens kwijtraakt. Denk bijvoorbeeld aan je contacten, geïnstalleerde apps, opgeslagen wifi-netwerken en wachtwoorden en Gmail-instellingen. Een reservekopie is enorm handig als je overstapt op een nieuw Android-toestel, of als je telefoon het plots begeeft. Je smartphone werkt dan niet, maar je belangrijkste gegevens zijn ergens anders veilig opgeslagen.

Er zijn veel manieren en apps om een back-up van je Android te maken. Wat je misschien niet weet, is dat Google ook een functie in het mobiele besturingssysteem heeft verwerkt om dit te doen. Hiermee sla je gegevens in je Google-account op, zodat je data later gemakkelijk kunt terugzetten als je met dit account op een nieuw Android-apparaat inlogt. De optie vind je op de meeste smartphones in de instellingen-app, al kan het zijn dat ‘ie een andere plek heeft.

Ga naar de Instellingen-app op je Android-smartphone; Scrol naar beneden totdat je onder ‘Systeem’ het menu ‘Back-up’ ziet en tik hierop. Het kan zijn dat de optie onder een ander menu staat. Bij Samsung-telefoons is dit bijvoorbeeld ‘Cloud en accounts’; Zorg ervoor dat het schakelaartje achter ‘Back-up maken op Google Drive’ is ingeschakeld.

Heb je bovenstaande stappen gevolgd, dan wordt automatisch regelmatig een reservekopie van je gegevens gemaakt. Dit hoef je dus niet handmatig te doen. In hetzelfde scherm zie je ook van welk Google-account een back-up wordt gemaakt. Tik je hierop, dan kun je je account wijzigen, of juist een nieuw account toevoegen.

Het is ook mogelijk om handmatig een back-up van je Android-smartphone te maken. Dit is heel simpel: druk onder ‘Back-up maken op Google Drive’ simpelweg op ‘Nu back-up maken’ en je toestel gaat meteen aan de slag.

Je foto’s en WhatsApp back-uppen

Goed om te weten is dat je foto’s niet direct in de back-up worden meegenomen. Daarom is het slim om gebruik te maken van Google Foto’s, waarmee je alle afbeeldingen naar de cloud uploadt, zodat je er overal bij kunt. Heb je dit gedaan en installeer je de Foto’s-app op je nieuwe smartphone, dan worden alle afbeeldingen naar je toestel gesynchroniseerd. Zorg wel dat de benodigde functie is ingeschakeld:

Open de Google Foto’s-app; Druk op je profielfoto rechtsboven om de opties te tonen; Tik op ‘Instellingen voor Foto’s’ en ga vervolgens naar ‘Back-up en synchronisatie’; Zorg dat het schakelaartje achter ‘Back-up en synchronisatie’ is geactiveerd.

Houd er daarnaast rekening mee dat je WhatsApp-berichten ook apart moet back-uppen. Lees hiervoor onze tip over het maken van een WhatsApp back-up, waarin we ook uitleggen hoe je gegevens vervolgens overzet. Voor het maken van reservekopieën maakt de chat-app gebruik van Google Drive. In het kort werkt het zo:

Open WhatsApp op je smartphone; Tik op de drie puntjes rechtsboven en vervolgens ‘Instellingen’ om alle opties te zien; Ga naar ‘Chats > Chat back-up’ en druk op de groene knop met ‘Back-up maken’ om het proces te beginnen.