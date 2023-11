Tijd voor een upgrade: zo ontdek je of jouw telefoon nog snel is

Bij de lancering van een nieuwe smartphone (of chip) laten we je op Android Planet altijd weten of deze sneller, zuiniger of beter is. Maar hoeveel beter is ‘ie dan jouw eigen telefoon?

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ontdek hoe snel de chip in je telefoon is

Als je in de markt bent voor een nieuwe smartphone, is het goed om te weten wanneer een toestel de upgrade waard is. In onze uitgebreide reviews testen we nieuwe telefoons op snelheid met multitasken, gamen en alledaagse taken. Het is je echter misschien lastig voor te stellen hoeveel sneller zo’n smartphone is in vergelijking met het toestel wat jij nu gebruikt.

Gelukkig kun je dat zelf onderzoeken. In deze tip laten we zien je hoe achterhaalt welke chip er in jouw smartphone zit, welke er in een nieuw model zit en hoe je deze chips met elkaar vergelijkt.

1. Zo kom je erachter welke chip jij hebt

Laten we eerst kijken welke chip er in je huidige smartphone zit. Dat doe je gemakkelijk via de instellingen-app op je telefoon. Scrol daarin naar beneden tot je ‘Over de telefoon’ ziet staan – of iets wat daar op lijkt (dit verschilt per fabrikant).

Tik hierop en je ziet onder meer de naam van je apparaat, de softwareversie en de hardware. Onthoud wat er bij ‘Processor’ staat, want dat is chip die in je telefoon zit.

Kun je de processor niet op deze manier vinden? Zoek dan je smartphone op Android Planet en klik op het tabblad ‘Specificaties’. Onder het kopje ‘Processor en geheugen’ zie je met welke chipset je smartphone is uitgerust. Je kunt natuurlijk ook online op Google zoeken.

2. Welke chip heeft de nieuwe smartphone?

Kom je op Android Planet een interessante smartphone tegen en wil je de chip daarvan vergelijken met je eigen toestel? Check dan de specificaties van dat model en zoek op dezelfde plek naar de chipset. Je kunt vaak ook op de webpagina van de fabrikant deze specificatie zien, maar vaak benoemen we de processor gewoon in de Android Planet-review.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Zet de chips tegenover elkaar

Nu je weet welke chip er in het nieuwe toestel zit en welke in je eigen smartphone, kun je ze met een online tool met elkaar vergelijken. Wij raden daar de website van Nanoreview voor aan. Deze partij meet de prestaties van vrijwel iedere mobiele smartphone-chip en hangt hier een score aan, zodat jij weet hoe groot het verschil tussen beide chips is.

Stel: jij gebruikt nu de Samsung Galaxy A52 met een Qualcomm Snapdragon 750G-chip en je overweegt de Samsung Galaxy S23 met een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-chip, dan vul je deze processors in bij de twee balken. Vervolgens druk je op ‘Compare’.

Er verschijnt vervolgens een overzicht met veel nummers en scores. De belangrijkste zijn de bovenste vier metingen onder het kopje ‘Review’. Zo zien we in dit geval dat het verschil tussen de snelheid van de chips (CPU Performance) erg groot is en dat de S23 een stuk beter is in het draaien van mobiele games (Gaming Performance). Op het gebied van accu is het verschil minder.

Hoe groter de verschillen tussen beide chips, hoe groter de kans dat je daadwerkelijk een verschil gaat merken als je overstapt naar de uitgekozen nieuwe smartphone. Zijn de verschillen niet erg groot, dan biedt de nieuwe chip geen groot verschil in snelheid en is een andere smartphone met andere chip wellicht een betere keuze.

4. Extra: vergelijk ook andere specificaties van smartphones

De keuze voor een smartphone draait natuurlijk niet alleen om de snelheid van de chip. Ook de grootte van de batterij, de hoeveelheid aan werkgeheugen en hoe snel je smartphone laadt zijn belangrijk. Via de website van GSMArena vergelijk je gemakkelijk verschillende specificaties van smartphones.

Wil jij liever gewoon weten welke telefoon wij aanraden? Dan heb je geluk, want bij Android Planet hebben we verschillende lijsten met de beste smartphones van het moment. Zo weet je welke telefoon het beste is onder de 200 euro, onder de 300 euro en onder de 500 euro. Of je bekijkt welk toestel het allerbeste van dit jaar is.

Meer over Android-hardware en -software: