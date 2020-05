Eén van de grote voordelen van Android is dat je het besturingssysteem zo goed als compleet naar eigen hand kunt zetten. In dit artikel staan we stil bij snelle manieren om je smartphone een persoonlijke touch te geven. Android personaliseren doe je zo.



Android personaliseren op 5 snelle manieren

1. Wallpaper wijzigen

De makkelijkste manier om Android te personaliseren is het wijzigen van je wallpaper. Dit is de achtergrondafbeelding die je ziet zodra je je smartphone ontgrendelt. Standaard staan er al een hoop plaatjes op je telefoon waaruit je kunt kiezen.

Wil je de wallpaper wijzigen? Houd dan je vinger op een lege plek van het beginscherm ingedrukt en kies ‘Achtergrond’ in het menu dat tevoorschijn komt. Tik vervolgens één van de standaardachtergronden, gebruik een zelfgemaakte foto of maak gebruik van de filters. Android onderscheidt meerdere categorieën wallpapers zoals landschappen, mooie plaatjes van de aarde en texturen.

Daarnaast zijn er legio wallpaper-apps verkrijgbaar in de Play Store om het aanbod aan achtergrondplaatjes uit te breiden. Een leuk voorbeeld is Muzei. Deze app kan ‘live wallpapers’ installeren. Hierbij beweegt de achtergrond, wat zorgt voor een leuk effect. De Play Store biedt plaats aan duizenden soorten wallpaper-apps. Er zit dus vast en zeker een exemplaar voor jou bij.

2. Mapjes en widgets toevoegen

Een chaotisch thuisscherm zorgt voor chaos in je hoofd. Plaats apps daarom in afgescheiden mapjes in plaats van lukraak ergens op het beginscherm. Je kunt bijvoorbeeld een mapje maken voor navigatie-apps, zoals NS Reisplanner, 9292, Google Maps en Waze. Ook hebben veel mensen mapjes voor bijvoorbeeld geldzaken en entertainment-apps als Spotify en Netflix.

Wil je een mapje met Android-apps maken? Begin dan op het thuisscherm van je toestel. Leg je vinger op het icoontje van de app die je wil ordenen en houd even vast. Versleep het app-icoon vervolgens naar een andere app en laat los. Je ziet nu dat de twee apps samen in een mapje zitten. Open de folder en tik op ‘Naamloze map’ om zelf een naam in te geven.

Door widgets toe te voegen maak je je Android-telefoon niet alleen persoonlijker, maar ook handiger in gebruik. Widgets zijn uitbreidingen van apps die momenteel al op je smartphone staan. Met de Spotify-widget kun je bijvoorbeeld muziek afspelen en pauzeren. Onze eigen Android Planet-widget geeft je een kort en behapbaar overzicht van onze laatste artikelen. Een widget toevoegen gaat heel simpel en snel:

Ga naar het thuisscherm van je Android-toestel; Houd je vinger ingedrukt op een lege plek (waar dus geen app-icoontje staat); Kies ‘Widgets’ in het scherm dat tevoorschijn komt; Houd de widget die je wil toevoegen ingedrukt; Versleep het kader naar de door jou gewenste plek.

3. Toetsenbord wijzigen

Veel Android-smartphones gebruiken Gboard, het Google-toetsenbord dat standaard wordt meegeleverd. Dit keyboard functioneert over het algemeen prima, maar misschien ben je erop uitgekeken.

Installeer in dat geval een ander toetsenbord. Enkele fijne Gboard-alternatieven zijn SwiftKey en GO Toetsenbord. Eerstgenoemde doet hele slimme tekstvoorspellingen zodat je sneller kunt typen. GO blinkt uit door het aanbod van ruim 1600 emoticons en animaties.

4. Vervang je thuisscherm

Ben je helemaal klaar met de software-vormgeving van jouw Android-smartphone? Dan bieden zogeheten launchers uitkomst. Deze apps personaliseren in één klap het hele ontwerp van je Android-thuisscherm. App-icoontjes zien er anders uit, de indeling is anders en ook voegen sommige launcher-apps nieuwe manieren van navigeren toe. Onderstaande video laat bijvoorbeeld zien hoe je Android-smartphone er met Smart Launcher 5 uitziet.

Er is geen gebrek aan launcher-apps in de Play Store. De meeste applicaties zijn het downloaden echter niet waard. Onderstaande launcher-apps kun je wat ons betreft met een gerust hart uitproberen. Deze apps zijn gratis te gebruiken, maar bieden soms wel in-app aankopen aan. Na betaling van een klein geldbedrag ontgrendel je hierdoor meer opties en functies.

5. App-iconen aanpassen

Wil je niet per se je hele thuisscherm overhoop halen, maar Android op een subtielere manier personaliseren? Misschien is het aanpassen van de app-iconen dan wel voor jou weggelegd. Er staan legio apps in de Play Store die de vormgeving van deze icoontjes aanpassen.

Zoek bijvoorbeeld eens op “app icon” voor een overzicht van alle mogelijkheden. Bekende apps om de vormgeving van app-icoontjes te wijzigen zijn Darkmatter, Delta en Pixbit. Met Icon Pack Studio kun je je eigen ‘icoonpakketten’ maken.

