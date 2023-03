Dit is picture-in-picture en zo gebruik je het op je Android-smartphone

Picture-in-picture is een handige mogelijkheid die je misschien wel kent van je televisie. Zo volg je op een klein stukje van het scherm een ander programma. Dat kan sinds Android 8.0 (Oreo) ook op je Android-smartphone met bepaalde apps en hier lees je er alles over.

Picture-in-picture voor Android

Je zult soms wel merken dat bepaalde apps zich in een klein rechthoekje nestelen als je ze wegveegt. Dat is picture-in-picture en ook op je smartphone kun je daar gebruik van maken. Zo kun je bepaalde apps gebruiken in een klein scherm op de voorgrond. Handig voor bijvoorbeeld navigatie-apps, als je iets streamt of voor bepaalde chat-apps. Niet alle apps ondersteunen picture-in-picture, de ontwikkelaar moet deze optie immers wel toevoegen.

Het kan natuurlijk best zo zijn dat je die modus bij de ene app wel wil gebruiken en bij de andere niet. Handig is dan dat je de mogelijkheid per app in- of uit kunt schakelen. Pak je smartphone er dus even bij en volg onderstaand stappenplan.

Picture-in-picture activeren op je Android-smartphone:

Open de instellingen op je smartphone; Scroll naar ‘Apps’ en tik daarop; Tik onderaan op ‘Speciale app-toegang’; Kies voor ‘Scherm-in-scherm’ Stel per app in of je de modus wil kunnen gebruiken.

Deze apps werken zeker met picture-in-picture

Verschillende bekende Google-apps bieden ondersteuning waaronder Chrome, Google TV en natuurlijk Google Maps. Verschillende streamingapps kunnen hier ook mee overweg waaronder Netflix, Disney Plus, YouTube en Videoland. Ook Instagram, Facebook, Slack, WhatsApp, Telegram of Sygic bieden zo’n picture-in-picture-modus.

De functie wordt alleen in specifieke omstandigheden geactiveerd, bijvoorbeeld als je al een route hebt gepland in een navigatie-app of als je daadwerkelijk wat streamt. Tegenwoordig kun je het schermpje waarop de navigatie of stream wordt getoond ook zelf wat vergroten en verkleinen. Kwestie van wat in- of uitzoomen!

Maak jij vaak gebruik van deze functie en in combinatie met welke apps dan? Laat dat uiteraard even weten in de comments onder dit artikel!

