Smartwatch resetten: zo begin je met een schone lei

Heb je je slimme horloge verkocht of moet je ‘m tijdelijk inleveren voor reparatie? Vergeet dan geen harde reset uit te voeren. Een smartwatch (Android) resetten doe je zo.

Zo werkt het resetten van een Android-smartwatch

Na het resetten van een smartwatch zijn de fabrieksinstellingen van het horloge teruggezet. Hierbij worden al je persoonlijke apps, bestanden en instellingen gewist. Zodra het klokje opnieuw is opgestart, ziet alles er hetzelfde uit als toen je ‘m voor het eerst uit de doos haalde.

Er zijn verschillende redenen om een smartwatch te resetten. De eerste is omdat je het klokje hebt verkocht. Je wil immers niet dat een ander er met jouw persoonlijke gegevens vandoor gaat. Verder is het verstandig om je smartwatch te resetten als je ‘m opstuurt ter reparatie. Ook wanneer je tegen hardnekkige problemen aanloopt, kan het handig zijn het horloge te resetten.

Hoe je dit doet, verschilt per smartwatch. In grote lijnen komen de stappen echter altijd ongeveer op hetzelfde neer. Omdat de meeste Android-horloges op Wear OS draaien beginnen we met die softwareversie.

Zo reset je een Android-smartwatch (met Wear OS 3):

Pak je horloge erbij en veeg vanaf de bovenkant van het scherm omlaag; Tik op ‘Instellingen’, kies ‘Algemeen’ en ga naar ‘Resetten’; Selecteer ‘Resetten’ en geef je pincode op om de keuze te bevestigen.

Op Android-smartwatches met een oudere Wear OS-versie werkt resetten net even anders. Bij deze horloges veeg je ook omlaag vanaf de bovenkant van het scherm, maar kies je ‘Instellingen’ en dan ‘Systeem’. Vervolgens tik je op ‘Loskoppelen en resetten’ en bevestig je je keuze door ‘Klaar’ te selecteren.

Samsung-smartwatch resetten

Een Samsung-smartwatch kun je op twee manieren resetten: via het horloge zelf en via de gekoppelde telefoon. We beginnen met de eerste optie:

Ga naar ‘Instellingen’ en kies ‘Algemeen’; Ga naar ‘Reset’ en zet eventueel een vinkje bij de optie om je data te back-uppen; Tik op het vinkje om je keuze te bevestigen.

Een Samsung-smartwatch kun je ook via de gekoppelde telefoon resetten. Open hiervoor de Galaxy Wearable-app, tik op ‘Watch instellingen’ en ga naar ‘Algemeen’. Hier kies je vervolgens voor ‘Reset’ en voer je eventueel je wachtwoord in om de harde reset te bevestigen.

