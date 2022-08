Zo maak je een screenshot van je Android-smartwatch

Wist je dat je een screenshot kan maken met je Android-smartwatch? Er zijn verschillende manieren waarop je dit doet en Android Planet laat ze aan je zien.

Screenshots met je smartwatch maken: zo werkt het

Net als bij je Android-telefoon kun je ook screenshots maken van je smartwatch. Door de beperkte hoeveelheid informatie die op het schermpje van je horloge past, is het misschien iets minder handig – maar de functie komt soms zeker van pas. Schermafbeeldingen van je smartwatch maken is niet moeilijk, maar je moet wel even weten hoe het werkt.

Het verschilt bovendien per Wear OS-versie hoe je een screenshot maakt. Wear OS is de software die op de meeste Android-smartwatches draait. We beginnen bij Wear OS 3, de meest recente versie van de software, die je bijvoorbeeld op de Samsung Galaxy Watch 4 en Watch 4 Classic vindt. Het werkt als volgt:

Ga op je smartwatch naar het scherm dat je wil vastleggen, bijvoorbeeld van een bepaalde instelling of app;

Druk de twee fysieke knopjes (de home- en terugknop) kort en tegelijk in. Je ziet vervolgens een animatie dat er een screenshot is gemaakt;

Op je gekoppelde smartphone krijg je vervolgens een melding dat je de schermafbeelding kan bekijken.



Oudere smartwatches

Helaas draaien de meeste slimme horloges nog op een oudere versie van Wear OS. Daarom moet je iets meer stappen doorlopen om een screenshot van je smartwatch te maken. Je hebt namelijk de Wear OS-app op je smartphone nodig, dus zorg dat je deze hebt geïnstalleerd. Wij hebben de stappen hieronder getest met de Fossil Gen 6 en Gen 5.

Ga op je smartwatch naar het scherm dat je wil vastleggen, bijvoorbeeld van een bepaalde instelling of app; Open vervolgens de Wear OS-app op je telefoon en tik op de drie puntjes rechtsboven; Kies hier voor ‘Screenshot van horloge’ maken. Als het goed is, wordt de afbeelding vastgelegd en krijg je een melding op je telefoon. Tot slot kun je het plaatje opslaan en/of delen.



