Waarom je (g)een Android-telefoon als dashcam moet gebruiken

Je kunt een Android-telefoon als dashcam gebruiken, maar is het ook slim? Dit zijn de voor- en nadelen.

Android-telefoon als dashcam gebruiken: slim, of niet?

In andere landen is het heel normaal, maar in Nederland moet de dashcam zijn plek nog vinden. Onderzoek van EenVandaag laat zien dat ongeveer een kwart van de Nederlanders overweegt een autocamera aan te schaffen. De belangrijkste reden: bij een ongeval of verkeersagressie heb je zo altijd bewijs achter de hand.

Dashcams zijn er in alle soorten, maten en prijsklassen. Een budgetmodel is al voor zo’n 40 euro verkrijgbaar, maar je hebt ook systemen die honderden euro’s kosten. Wie deze aanschafprijs liever vermijdt kan er voor kiezen om een (oude) Android-smartphone als dashcam te gebruiken.

Voor de meeste mensen is dat echter geen goede optie. In dit artikel laten we zien dat het gebruiken van een Android-telefoon als dashcam meer nadelen dan voordelen kent.

Voordelen

We beginnen echter op positieve voet. Dit zijn de voordelen.

1. Geef een oude telefoon nieuw leven

Hét belangrijkste argument om een oude telefoon als wegcamera te gebruiken heeft met geld te maken. Of, beter gezegd: het besparen van geld. Waarom zou je immers een aparte dashcam aanschaffen als je hiervoor ook een ongebruikte smartphone kunt gebruiken?

En is de overbodige telefoon slechts een paar jaartjes oud? Grote kans dat ‘ie qua hardware aardig meekomt met dashcams, of wellicht zelfs betere videobeelden aflevert.

Naast een smartphone heb je ook een telefoonhouder nodig. Zorg ervoor dat de camera een goede blik op de weg heeft en de smartphone – ook bij hoge snelheden – goed in de houder blijft zitten.

2. De keuze is reuze

Wat is goede hardware zonder degelijke software? Gelukkig staat de Google Play Store vol met dashcam-apps. De precieze functies verschillen per applicatie, maar in basis doen en werken ze allemaal hetzelfde: het visueel vastleggen van autoritten. De basisfunctionaliteit is vrijwel altijd gratis, maar voor aanvullende functies moet je betalen.

Sommige apps bieden handige extra’s. Zo kan Droid Dashcam DVR automatisch ondertiteling genereren en direct beginnen met opnemen zodra je de telefoon aansluit. Dashcam-app Driver kan video’s in de cloud opslaan zodat je telefoonopslag niet vol raakt en AutoGuard maakt automatisch foto’s van belangrijke momenten, zoals gevaarlijke wegsituaties.

Nadelen: Waarom je beter een losse dashcam kunt kopen

Er kleven echter ook genoeg nadelen aan het gebruiken van een Android-smartphone als dashcam.

1. Oververhitting

Een belangrijke heeft met risico op oververhitting te maken. Het opnemen van video’s is intensief voor een telefoon. Hierdoor moet de hardware hard werken en wordt het toestel warm, met allerlei problemen tot gevolg.

Oververhitting is bijvoorbeeld niet goed voor de accu. Het batterijpercentage kan hierdoor rare sprongen maken. Om verdere problemen te voorkomen, moet een te warme Android-telefoon op een gegeven moment zelfs afkoelen. Dit zal maar net gebeuren tijdens een lange autorit.

2. Dashcam-app trekt de batterij leeg

In het verlengde hiervan trekt het opnemen van video’s een zware wissel op de telefoonaccu. Afhankelijk van het model en de video-instellingen heb je tussen de tien en vijftien procent batterijpercentage nodig om zo’n twintig minuten aan beeld te registreren.

3. Hoe ruim zit jij qua opslag?

Video’s opnemen is niet alleen intensief voor de processor en accu, maar ook voor het geheugen. Het opslaan van videobestanden kost erg veel opslag.

De precieze getallen verschillen per smartphone, maar tien videominuten kosten zo 1GB aan opslag. Bij lange autoritten raakt de telefoonopslag dus erg snel vol.

4. Videokwaliteit kan weleens tegenvallen

Smartphonecamera’s worden steeds beter, maar het is wel slim om wat tests te doen voordat je een telefoon als dashcam gaat gebruiken.

De videokwaliteit wil nog weleens wisselen. De kwaliteit hobbelt bij veel telefoonmodellen achteruit bij minder optimale weersomstandigheden, bijvoorbeeld wanneer het buiten grijs of helemaal donker is. Goede dashcams hebben een degelijke nachtmodus, maar dat is niet per se het geval bij een smartphone.

Ook belangrijk: hoe is de videokwaliteit bij hoge snelheden? Het hele doel van een dashcam is dat je ook op de snelweg alles goed op beeld krijgt. Veel telefooncamera’s doen het goed in een rustige, stabiele omgeving, maar niet per se wanneer je met 130 kilometer per uur over de weg blaast.

5. Ontbrekende opties

Tot slot loop je conventionele functies mis bij het gebruiken van een Android-telefoon als dashcam. Denk aan het ontbreken van een tweede camera om het verkeer achter je in de gaten te houden. Zodoende loop je ook functies als een parkeerhulp mis.

Conclusie: Meer nadelen van voordelen

Het moge duidelijk zijn: er zitten behoorlijk wat haken en ogen aan het gebruiken van een Android-telefoon als dashcam. Deze optie is daarom eigenlijk enkel aan te raden voor budgetbewuste bestuurders die voornamelijk korte ritten maken.

Wie vaker onderweg is en/of een stabielere oplossing zoekt, doet er verstandig aan een ‘echte’ dashcam in huis te halen. De aanschafkosten van een los systeem betalen zich al snel uit in gebruikersgemak.

Veilig onderweg met Android

Je smartphone onderweg op een verantwoorde manier gebruiken: dat is Android Auto in een notendop. Bij Android Planet zijn we fan van Googles autoplatform en delen we graag tips om er het maximale uit te halen.

Van het uitkiezen van een goede usb-kabel voor Android Auto, het oplossen van problemen tot aan het maken van een screenshot: onze website staat vol met handige adviezen.