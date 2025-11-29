Je Android opladen: tips en tricks

Er bestaan nogal wat feiten en fabels over het opladen van je telefoon. ’s Nachts aan de lader of niet? Helemaal tot 100 procent of maar tot 80? Wij geven alle antwoorden én vertellen wat je nog meer moet weten.

– Tot 100 procent opladen of niet?

Het korte antwoord is Nee, liever niet.

Wanneer je een apparaat met een lithium-ion of lithium-polymeer (de standaard in veel moderne smartphones en tablets) tot de volle 100 procent oplaadt, moet de batterij veel spanning vasthouden. Dit veroorzaakt chemische stress, wat al kan optreden bij zo’n 80 procent. Daarom raden we aan om je toestel juist dan van de lader te halen.

Dat betekent dus niet ’s nachts aan de lader om te voorkomen dat je wakker wordt met een vol toestel. Het is overigens niet erg om wel een keertje de 100 procent aan te tikken. Zeker met een lange dag voor de boeg zonder mogelijkheid om tussentijds bij te laden, is een volle tank wel zo prettig.

Tip: bekijk of jouw telefoon een ‘geoptimaliseerd opladen’-functie heeft. Die voorkomt dat het percentage te lang op 100 procent blijft staan. Bij nieuwere Samsung-, Pixel- en OnePlus-toestellen vind je die functie vaak bij de batterij-instellingen.

– Tot 0 procent leeg laten lopen of niet?

Ook hier is het antwoord: Nee, liever niet.

De uitleg is vergelijkbaar als bij de eerste vraag. Wanneer het batterijpercentage van je apparaat regelmatig te laag is, is dat slecht voor de gezondheid van de accu. Dit versnelt slijtage, want ook te lage voltages belasten de chemie van de batterij.

Houd in je achterhoofd dat 20 procent een mooie ondergrens is. Het is geen ramp als je hier wel een keertje onder dreigt te komen, zelfs als je nog maar 5 procent hebt. Maar, een lithiumbatterij bewust of onbewust regelmatig volledig leeg laten lopen is wel slecht voor je accu.

– De waarheid over snelladen

Snelladen is de techniek waarbij een oplader tijdelijk meer vermogen levert. Hierdoor zit je batterij veel sneller vol. Moderne Android-toestellen ondersteunen vaak tussen de 30 watt en 50 watt, met uitschieters tot wel 120 watt snelladen bij Chinese high-end toestellen.

Het is in principe niet slecht voor je toestel, maar veelvuldig snelladen kan op de lange termijn de slijtage van je accu ietsjes versnellen. Doe het liever niet ’s nachts vanwege de onnodige hitte die snelladen veroorzaakt. Op warme plekken, zoals in de zon, kun je het beter ook laten.

Om te kunnen snelladen zijn er drie vereisten. Je telefoon en oplader moeten snelladen ondersteunen en de adapter moet het hogere vermogen ondersteunen. Snelladen is aan te raden als je weinig tijd hebt of onderweg bent, maar houd deze drie tips in je achterhoofd. Hiermee kun je veilig snelladen en spaar je je batterij zoveel mogelijk:

Gebruik altijd originele en gecertificeerde opladers;

Haal je hoesje eraf als je merkt dat je toestel warm wordt;

Laad tussen de 20 en 80 procent op.

Hieronder vind je nog twee leestips met nog veel meer info over snelladen.

Draadloos laden: voor- en nadelen

Als je een moderne high-end smartphone hebt, is de kans groot dat je bekend bent met draadloos laden. Hierdoor kun je je toestel weer vol krijgen door ‘m simpelweg op een lader te leggen of standaard te zetten (dus zonder tussenkomst van kabeltje). De techniek werkt via inductie: de lader maakt een magnetisch veld dat in je toestel wordt omgezet in elektriciteit.

We bespreken hier kort de grootste voor- en nadelen van draadloos laden.

Voordelen: Nadelen: – Geen kabeltje betekent minder slijtage aan de oplaadpoort – Draadloos laden is eigenlijk altijd trager dan laden met een kabel – Geen gedoe met kabels, je hoeft je toestel alleen neer te leggen/zetten en het opladen begint – Draadloos laden zorgt voor meer warmte. Dat is niet altijd gunstig voor de levensduur van de accu – Een universele lader werkt met meerdere telefoonmerken – Telefoon moet goed liggen of klikken, anders begint het laden niet

Zie jij draadloos laden wel zitten? Let dan wel nog op de volgende zaken:

Je smartphone moet Qi-ondersteuning hebben, anders kun je niet draadloos laden;

Gebruik je een universele Qi-lader, dan laad je op met slechts 5-15 watt;

Die snelheid neemt toe (vaak 30-50 watt) als je voor een merkspecifieke draadloze lader kiest;

Je kunt je telefoon niet oppakken als die op een laadmat ligt (dan stopt het opladen). Als je voor een oplaadstandaard kiest, kun je gemakkelijker even iets op je scherm doen terwijl het laden gewoon doorgaat.

Wat soms ook mogelijk is, is omgekeerd draadloos opladen. Hierbij leg je een ander apparaat (bijvoorbeeld draadloze oordopjes of een smartwatch) op de achterkant van je smartphone om dit op te laden. Weet wel dat dit lang niet mogelijk is bij ieder apparaat. Daarnaast gaat het opladen nogal traag, maar toch is het een geinig snufje.

Koopadvies: de beste lader voor jou?

In de basis is het uitzoeken van een goede telefoonoplader heel simpel. Zoek eerst uit hoe snel hij maximaal kan opladen. Deze info vind je vaak op de toestelverpakking, in de handleiding of op de website van de fabrikant. Het laadvermogen wordt altijd uitgedrukt in watt (afgekort met hoofdletter W).



Zodra je die maximale laadsnelheid weet, kun je aan je zoektocht beginnen. Voor de beste prestaties ga je voor een oplader van hetzelfde merk als je smartphone. Dat is niet verplicht, maar zo haal je het meeste uit je oplader en vraag je het minste van je batterij.

Ook moet je je afvragen of je behoefte hebt aan een normale lader, een snellader of draadloos laden eigenlijk meer ziet zitten. Al zijn er ook veel mensen die zowel een normale lader als een draadloze lader hebben. Draadloos om even kort wat bij te tanken en bedraad als je je telefoon het komende uur toch niet gaat gebruiken.

Voor het meest complete advies lees je nog even onderstaande artikelen. Zo, nu weet jij alles over het opladen van je smartphone.

Overige veel gestelde vragen over opladen