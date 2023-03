Android-tips: deze Google Nieuws-functies kende je nog niet

Met Google Nieuws blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in jouw buurt en de rest van de wereld. In deze editie van Android-tips vertellen we je hoe jij deze dienst beter voor jou laat werken.

Android-tips om het nieuws beter te volgen

Open je de zoekmachine van Google op je smartphone of swipe je naar rechts op het thuisscherm, dan zie je een overzicht van het laatste nieuws. Daarnaast heeft Google een speciale Nieuws-app met nog veel meer berichten. Google maakt op beide plekken automatisch een selectie voor je, gebaseerd op onder andere je locatie en zoekgeschiedenis. Maar, je kunt deze diensten ook afstellen zodat het beter voor jou werkt.

1. Verander welke notificaties je krijgt

De Google Nieuws-app kan je al snel bestoken met notificaties, waar je mogelijk niet op zit te wachten. Als je in de instellingen van de app naar ‘Meldingen’ gaat, kun je aanpassen welke notificaties je krijgt. Je krijgt daar behoorlijk wat opties voor.

Je kunt meldingen helemaal stopzetten, maar met een schuifje ook aangeven of je iets meer of juist minder meldingen wil. Daaronder geef je aan rond welk soort nieuws je meldingen wil ontvangen. Daar kun je bijvoorbeeld ‘Sport’ volledig uitschakelen.

2. Pas je interesses aan

Er zijn verschillende manieren waarop je kunt aangeven wat je interessant vindt om te lezen in de app. Allereerst vind je in de instellingen ‘Talen/regio’s waarin je bent geïnteresseerd’. Hier kun je meerdere talen en regio’s toevoegen. Naast Nederlands (Nederland), vind je daar bijvoorbeeld ook Nederlands (Aruba) en Nederlands (België) als je het nieuws uit die landen wil lezen.

Daarnaast kun je bij de nieuwsberichten aangeven dat je geen artikelen van een bepaalde bron wil zien. Daarvoor tik je bij het bericht op de drie puntjes en kies je voor ‘Alle artikelen van X verbergen’.

3. Voeg bronnen zoals Android Planet toe

Een andere optie om aan te geven wat jij interessant vindt, is door bronnen toe te voegen. Daarvoor tik je op het zoekicoontje linksboven in de app. Daar zoek je bijvoorbeeld naar ‘Android Planet’. Tik je vervolgens op het sterretje rechtsboven, dan volg je ons en verschijnen onze berichten in het overzicht. Dat werkt ook met andere bronnen.

4. Lees hetzelfde nieuws van verschillende bronnen

Vind je een bericht of een onderwerp interessant en zou je graag willen zien hoe andere media daar over schrijven? Dan is dat mogelijk in Google Nieuws. De app is daar niet heel duidelijk over, maar bij sommige berichten staat links van de drie puntjes een icoontje dat lijkt op een stapeltje kranten. Tik daarop en je krijgt de berichten van andere media over hetzelfde onderwerp te zien.

5. Verander de grote kaarten in minikaarten

Om het design wat speelser te maken, geeft Google sommige onderwerpen in Nieuws een grote kaart. Dat betekent dat de afbeelding bij het nieuws schermbreed wordt afgebeeld met daaronder de kop.

Dat neemt veel ruimte in. In de instellingen vind je een schuifje met ‘Minikaarten’. Zet deze aan en alle berichten zien er hetzelfde uit: met een miniatuurafbeelding rechts van de nieuwskop.

6. Zet automatisch afspelende video’s uit

Automatisch afspelende video’s kunnen heel irritant zijn. Je kunt er van schrikken en deze video’s slurpen flink wat data. In de instellingen van Google Nieuws vind je de optie om deze video’s niet langer automatisch te laten afspelen.

Daarvoor tik je in de instellingen op ‘Video’s in de feed automatisch afspelen’ en kies je voor ‘Alleen wifi’ als het alleen mag als je verbonden bent met een wifi-netwerk of ‘Uitgezet’ als je liever helemaal geen automatisch afspelende video’s wil.

7. Het nieuws aanpassen als je naar rechts swipet

Als je op je smartphone naar rechts swipet of als je Google Zoeken opent, dan zie je daar ook een nieuwsoverzicht. Hier staat vaak wat ouder nieuws tussen als Google denkt dat het relevant voor je is. Het is een beetje verwarrend, maar deze sectie heet Google Discover en staat los van Google Nieuws.

Als een nieuwsbericht in Google Discover je niet bevalt, dan tik je op de drie puntjes bij het bericht. Daar geef je aan of je niet geïnteresseerd bent in het specifieke bericht (ook wel kaart genoemd), je het onderwerp niet boeiend vindt en of je de bron niet meer wil zien. De onderwerpen worden daaraan aangepast.

In dit menuutje vind je ook de optie ‘Je interesses beheren’. Tik daarop om te zien wat Google denkt dat je interesses zijn. Bij ‘Jouw interesses’ kun je de lijst langs en aangeven of je inderdaad meer over dat onderwerp wil zien of liever niet.

