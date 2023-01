Android-tips: Zo krijg je Android Auto Wireless aan de praat

Zonder kabeltje Android Auto gebruiken: het kan met Android Auto Wireless. In deze Android-tips leggen we uit hoe het werkt.

Android-tips voor Android Auto Wireless

Onderweg op een veilige manier je telefoon gebruiken: dat is Android Auto in een notendop. Googles autoplatform kan muziek opzetten, navigeren en berichten versturen. Het systeem werkt grotendeels via stembediening, er zijn heel veel apps voor beschikbaar en je wordt onderweg niet gestoord door afleidende meldingen.

Maar, het kan nóg makkelijker. Er is namelijk een draadloze variant van Android Auto, Wireless genaamd. Zoals de naam doet vermoeden werkt deze versie zonder usb-kabeltje. Je hoeft alleen maar achter het stuur plaats te nemen, waarna je telefoon automatisch met de wagen koppelt.

In deze editie van Android-tips leggen we uit hoe je Android Auto Wireless aan de praat krijgt – zelfs als je auto dit eigenlijk niet ondersteunt.

1. Controleer je auto

Allereerst is het belangrijk om te controleren of jouw auto (het infotainmentsysteem) Android Auto Wireless ondersteunt. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Er is namelijk geen officiële lijst van voertuigen die met Android Auto Wireless overweg kunnen, zoals wél het geval is bij de conventionele uitvoering.

Je kunt dit dus het best nagaan bij de fabrikant van jouw wagen, of het even navragen bij de garage. Schakel ook vooral de hulp van Google in. Zoek bijvoorbeeld naar “[jouw auto] Android Auto Wireless”.

Over het algemeen kunnen alleen nieuwe wagens standaard overweg met de draadloze versie van Android Auto. Dit is bijvoorbeeld het geval voor 2022-modellen van Audi, BMW en Volkswagen.

2. En de telefoon

Daarnaast moet je smartphone aan enkele voorwaarden voldoen, maar dat is waarschijnlijk geen probleem. Het toestel moet bijvoorbeeld minstens op Android 11 draaien, de versie die in 2020 verscheen. Uiteraard kunnen ook versies 12 en 13 met Android Auto Wireless overweg.

3. Koppelen maar

Dubbelcheck? Dan is het tijd om Android Auto Wireless eenmalig te activeren. Dat doe je zo:

Koppel de smartphone via een usb-kabel met het infotainmentsysteem van de auto; Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie te voltooien; En verwijder de usb-kabel.

Als het goed is, werkt de draadloze verbinding direct. De eerstvolgende keer dat je achter het stuur plaatsneemt, koppelen de telefoon en wagen dus direct met elkaar.

4. Wordt je auto niet ondersteund?

Kan jouw auto niet overweg met Android Auto Wireless? Geen zorgen, want er leiden meer wegen naar Rome. De makkelijkste manier om Android Auto draadloos te maken is door een adapter aan te schaffen.

Deze dongle sluit je (via een kabel) op de auto aan en koppel je met de auto. Na eenmalig de installatie te hebben doorlopen wordt de draadloze verbinding direct opgezet en start Android Auto op het dashboardscherm.

Je telefoon maakt in dit geval dus een draadloze verbinding met de adapter, in plaats van met de auto zelf. Dit werkt wellicht ietwat omslachtiger, maar het is veel goedkoper dan het installeren van een nieuw infotainmentsysteem (of het kopen van een nieuwe wagen).

Er zijn meerdere adapters voor Android Auto Wireless op de markt. In onderstaand artikel zetten we enkele goede opties op een rij.

5. Let op de batterij

Ieder voordeel heeft zijn nadeel. Dit gezegde gaat ook op voor Android Auto Wireless. Aan de ene kant hoef je niet langer te prutsen met usb-kabeltjes, maar aan de andere kant moet je hierdoor wel goed op je accupercentage letten. Android Auto Wireless laadt je smartphone ondertussen niet op, maar verbruikt wel een hoop stroom.

Houd daar dus rekening mee. In de praktijk zul je Android Auto Wireless vooral voor korte ritjes gebruiken. Ben je langer op pad, dan is het waarschijnlijk wel zo fijn om het toestel tussendoor (via een usb-kabel) op te laden.

