Android-tips: 10 handige instellingen voor op je nieuwe smartphone

Gefeliciteerd, je hebt een nieuwe smatphone aangeschaft! Tijd om ‘m helemaal in te stellen. We helpen je vast een eind op weg met tien (ontwikkelaars)instellingen om meteen het meest uit je nieuwe telefoon te halen.

Gegevens en instellingen

Allereerst is het natuurlijk fijn om apps, foto’s en andere documenten van je oude smartphone ook op je nieuwe telefoon te hebben. Ook wil je dat je nieuwe telefoon goede back-ups maakt en up-to-date is. Check daarom deze instellingen en bekijk hoe je je gegevens overzet.

1. Gegevens van je oude smartphone overzetten

Het overstappen van een oude Android-smartphone naar een nieuw Android-toestel is makkelijker dan ooit. Tijdens het installatieproces wordt er gevraagd of je gegevens vanaf je oude toestel wil kopiëren.

Zorg daarvoor dat je op beide smartphones met hetzelfde Google-account bent ingelogd, verbind de apparaten met een usb-kabel en volg de stappen op het scherm. Kies zelf welke gegevens je wel en niet overgezet wil hebben.

Let op: kom je vanaf een iPhone? Bekijk dan ons uitgebreide artikel waarin we uitleggen hoe je deze overstap maakt.

2. Je nieuwe smartphone back-uppen

Nu je gebruik gaat maken van je nieuwe smartphone, wil je ook dat deze in de toekomst een goede back-up maakt. Dat doe je het best via Google Drive en dit is ook zo gedaan.

Ga naar de instellingen-app op je smartphone, zoek ‘Google’ en selecteer ‘Back-up’. Tik vervolgens op ‘Nu back-up maken’ om je gegevens op te slaan. Let ook op dat je jou WhatsApp-gesprekken bewaart. Lees hier hoe je dat doet.

Als de smartphone die je hebt gekocht al een tijdje uit is, kan het zijn dat ‘ie onderhand al een nieuwe Android-versie of beveiligingsupdate heeft gekregen. Check dit in de instellingen-app door naar beneden te scrollen en op ‘Systeem’ te klikken.

Klik vervolgens op ‘Systeemupdate’ en dan ‘Controleren op updates’. Is er een Android-update beschikbaar? Dan verschijnt ‘ie hier en kun je ‘m downloaden en installeren.

4. Beheer app-meldingen

Om te voorkomen dat nieuwe apps je allerlei ongewenste meldingen gaan sturen, kun je deze uitschakelen in de instellingen van je smartphone. Ga naar het ‘apps’-menu en selecteer per app welke instellingen je wel en niet wil ontvangen.

Je kunt ook een melding uitschakelen wanneer je hem krijgt. Houd daarvoor de pop-up ingedrukt en selecteer ‘Meldingen uitzetten’. Je kunt ook de prioriteit van een melding aanpassen.

Ontwikkelaarsopties

De volgende vier instellingen vind je in de onwtikkelaarsopties. Dit is een verborgen menu dat je op de volgende manier tevoorschijn tovert: ga naar instellingen, ‘Over de telefoon’, eventueel ‘Software-info’ en klik vervolgens zeven keer achter elkaar op ‘Buildnummer’.

Er verschijnt een melding dat je ontwikkelaar bent en onder het kopje ‘Systeem’ in de instellingen-app verschijnt ‘Ontwikkelaarsopties’. Voor de volgende tips moet je in dit menu zijn.

5. Snellere animaties

Standaard heeft Android animaties bij bijvoorbeeld het wisselen van apps, aan- of uitzetten van je telefoon en meer. Deze kun je via de ontwikkelaarsopties sneller maken om je telefoon vlotter te laten aanvoelen.

Scroll bij de ontwikkelaarsopties tot je ‘Vensteranimatieschaal’, ‘Overgangsanimatieschaal’ en ‘Duur van animatieschaal’ ziet. Zet deze op 0.5x op de overgangen tussen apps te versnellen. Of zet ze op 0 om helemaal geen overgangen meer te zien.

6. Pixeldichtheid aanpassen

Wil jij graag meer kunnen zien op je Android-smartphone? Ga dan naar de instelling ‘Kleinste breedte’ in de ontwikkelaarsopties en pas hier de waarde aan. Hoe hoger het getal, hoe kleiner de tekst en iconen op je beeld worden en hoe meer je op het scherm kwijt kunt.

Heb je een Pixel-toestel? Dan zorgt een pixeldichtheid van 600dp of hoger voor een taakbalk waarmee je gemakkelijk tussen je apps schakelt. Handig!

7. Altijd donkere modus

Zet je je telefoon graag in de donkere modus? Dan is het je misschien opgevallen dat niet alle apps die ondersteunen. Ga in de ontwikkelaarsopties naar ‘Gedwongen donker maken negeren’ en haal de schakelaar over. Vanaf nu worden alle apps in donkere modus getoond zodra je deze opent.

8. Split screen in iedere app

Het kan soms handig uitkomen om twee apps tegelijk te kunnen openen, maar niet alle apps ondersteunen dit. Ga in de ontwikkelaarsopties naar ‘Formaat activiteiten geforceerd aanpasbaar maken’ en haal de schakelaar over.

Open nu je recent geopende apps, klik op het icoon boven de app en selecteer ‘Gesplitst scherm boven’. Kies de tweede app en je kunt ze beide in split screen gebruiken.

Online bescherming (tegen advertenties)

Je telefoon is nu ingesteld, geüpdatet en voorzien van handige extra instellingen. Klaar voor gebruik, maar wil je online ongestoord en veilig navigeren? Dan raden we de volgende twee instellingen nog aan.

9. Schakel reclame’s uit

Online reclames kunnen ontzettend vervelend zijn. Met een zogeheten DNS kun je ze gemakkelijk uitschakelen. Ga naar de instellingen-app van je smartphone en kies ‘Netwerk en internet’. Selecteer hier ‘Privé-DNS’, ga naar ‘Hostnaam van privé-DNS-provider’ en voer in: dns.adguard.com

De advertenties verdwijnen nu en het lijkt wel magie. In ons uitgebreide tip-artikel leggen we uit hoe zo’n DNS-netwerk werkt en of het veilig is.

10. Stel een VPN in

Je hebt misschien wel gehoord van een VPN. Zo’n Virtual Private Network vormt een bescherming tussen jouw smartphone en het internet en zorgt dat jouw online geschiedenis niet gedeeld kan worden. Daarnaast kun je ook content streamen die in Nederland niet beschikbaar is op bijvoorbeeld Netflix.

Eerder zette wij al onze favoriete VPN’s voor je op een rijtje, gratis en betaald. Iedere VPN dienst komt met zijn eigen app. Daarin zet je gemakkelijk de VPN-verbinding aan en verbind je met servers uit het werelddeel naar jouw keuze.

