Android-tips: hoe surf je extra veilig en anoniem online?

Het idee dat men ziet wat je online doet, vindt niet iedereen even fijn. Daarnaast wil je niet dat vreemden achter jouw privégegevens komen en deze misbruiken. Om dat tegen te gaan gebruik je een VPN. Lees hier hoe dat zit.

Android-tips voor veilig internetten

Er zijn een hoop verschillende aspecten als het gaat om digitale veiligheid. In een tijd waar we bijna allemaal persoonlijke informatie, gegevens en accounts online hebben staan, wil je niet dat iedereen daar zomaar bij kan.

Daarnaast is het geen fijn idee dat je zoekgeschiedenis relatief makkelijk te achterhalen is. In deze editie van Android-tips laten we zien hoe jij anoniem en veilig gebruik maakt van het internet.

1. Gebruik een VPN-netwerk

VPN staat voor Virtual Private Network. Zoals de naam doet vermoeden, creëer je hiermee een digitaal privénetwerk. Deze beschermt je digitale gegevens tijdens het gebruik van (openbare) wifi-netwerken. Je gegevens worden versleuteld, zodat webpaginabeheerders of digitale kwaadwillenden ze niet kunnen inzien.

De verbinding gaat in veel gevallen via een server van een VPN-dienst. Daar vindt de versleuteling plaats. Er zijn een hoop VPN-aanbieders, bekende namen zijn NordVPN, ExpressVPN en TunnelBear.

Bij deze services betaal je maandelijks of jaarlijks een relatief klein bedrag om te kunnen verbinden met het netwerk. Er zijn ook gratis aanbieders, maar die bieden vaak verbinding voor minder apparaten en lagere snelheden.

2. Stel de VPN in op je apparaat

Zodra je een VPN-dienst hebt gekozen, is het tijd om deze in te stellen. In de meeste gevallen is dit op Android-smartphones vrij simpel. Open de app en selecteer een snelle server. Deze is vaak met een knop in- of uit te schakelen.

Extra tip: kies je een server uit een ander land, dan zie je misschien andere content op streamingdiensten. Onder meer Netflix, Disney Plus en Amazon Prime Video tonen verschillende films en series afhankelijk van je zogeheten geo-locatie.

Wanneer je met een buitenlandse server verbindt, denkt de dienst dat je daar bent en krijg je content aangeboden die daar beschikbaar is. Handig voor die ene serie die je zoekt en nét niet in Nederland beschikbaar is.

De meeste VPN-netwerken bieden ook programma’s voor Windows-laptops of Chromebooks. Heb je een pakket met bescherming voor meerdere apparaten? Dan bescherm je zo ook je internet verkeer op je laptop. Je kunt er verder voor kiezen om familieleden of vrienden toegang te geven tot je account. Zodat ook zij anoniem en veilig kunnen surfen.

3. Wees je bewust van wifi-netwerken

Openbare wifi-netwerken zijn niet veilig. Dat betekent niet dat direct wanneer jij ermee verbindt, een hacker jouw gegevens steelt, maar wel dat je voorzichtig moet zijn. De netwerken zijn doorgaans slecht beveiligd en daarom perfect voor digitale kwaadwillenden.

Om te voorkomen dat iemand jouw gegevens kan inzien – denk aan bestanden, bankgegevens of wachtwoorden – is het verstandig om een VPN te gebruiken. Zoals gezegd worden persoonlijke gegevens op die manier versleuteld. Daar kan die hacker niets mee. Ook je zoekgeschiedenis blijft niet achter bij het netwerk waarmee je bent verbonden.

Ben je nog niet uit over welke VPN-dienst je wil gebruiken, maar heb je wel internet nodig? Gebruik dan je mobiele gegevens. Via een 4G- of 5G-verbinding sta je direct in contact met het internet, zonder (slecht beveiligde) router ertussen. Let wel goed op je databundel, want het gebruik van mobiele gegevens kost geld.

4. Let ook hier op

Een VPN-netwerk helpt je dus bij het beveiligen van je gegevens, zoekgeschiedenis en je kunt content kijken die anders niet beschikbaar is. Klinkt goed, maar dit is zeker niet het enige om digitaal beschermd te zijn. Daarvoor moet je op meerdere fronten voorbereid zijn. We lopen ze nog even voor je langs.

Je wil natuurlijk niet dat hackers toegang krijgen tot jouw bankgegevens, social media of andere accounts. Daarom is het belangrijk om deze te beveiligen met een degelijk wachtwoord en tweefactor-authenticatie.

Wij raden aan een wachtwoordmanager als 1Password, Bitwarden of Dashlane te gebruiken. In deze diensten houd je overzicht over al je accounts en de wachtwoorden die daarbij horen. Wachtwoorden als ‘IkhoudvanPizza123’ verander je gemakkelijk naar moeilijke ‘codes’, die een stuk lastiger te kraken zijn.

Tweestapsverificatie – in het kort 2FA – zorgt voor een extra laag beveiliging bij het inloggen op je accounts. Na het invoeren van je wachtwoord wordt namelijk om een code gevraagd. Deze vind je in een speciale 2FA-app op je smartphone. De code verandert na dertig seconden en bescherm je met je vingerafdruk. Zo bevestig je dat jij degene bent die inlogt.

Meer Android-tips

