Android-tips: Zo koop je smartphone-apps voor minder

Je hoeft niet altijd de volle mep voor apps te betalen. In deze Android-tips laten we zien hoe je smartphone-apps voor minder koopt.

Android-tips voor goedkopere apps

Vrijwel alles is weleens in de aanbieding, dus ook smartphone-apps. Timing is hierbij cruciaal want een actieperiode is vaak slechts tijdelijk.

Heb je een betaalde app op het oog? Gelukkig hoef je een eventuele prijsdaling niet zelf in de gaten te houden, want anno 2023 is hier natuurlijk gewoon een app voor.

1. Weet wanneer apps in de uitverkoop zijn

AppSales houdt precies bij wanneer apps in de uitverkoop zijn én geeft je op dat moment een seintje. Jij hoeft de applicatie in kwestie alleen maar op een verlanglijstje te zetten.

De app en website van AppSales houden niet alleen bij of apps in de aanbieding zijn, maar ook hoeveel goedkoper ze zijn geworden. Dat is fijn, want op die manier kom je erachter of ontwikkelaars met de prijs sjoemelen door deze eerst te verhogen en dan te verlagen.

Verder kun je met AppSales allerlei filters aanzetten. Wil je bijvoorbeeld enkel een notificatie krijgen wanneer een app met meer dan twintig procent is afgeprijsd? Of wil je enkel seintjes krijgen van goed beoordeelde apps? Het kan allemaal.

AppSales ts-apps 8,8 (36.953 reviews) Gratis via Google Play

2. (Bijna) gratis streamen

Naast apps zijn soms ook streamingdiensten in de aanbieding. Hierdoor kun je met flinke korting naar Videoland, HBO Max of Disney Plus kijken. Momenteel is Apple TV Plus bijvoorbeeld in de aanbieding. Dankzij een speciale promotie kun je tot en met 23 mei 2023 één maand gratis kijken.

Wederom is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van eventuele aanbiedingen. Dit doe je door websites in de gaten te houden, zoals Android Planet en onze zustersite iPhoned.

Ook kun je eventueel Google Alerts aanmaken, waardoor je automatisch een seintje krijgt wanneer websites over jouw ‘onderwerp’ publiceren. Stel bijvoorbeeld een Google Alert in voor “Netflix korting” of “Disney Plus aanbieding” om op de hoogte te blijven van eventuele acties.

3. Veel apps, veel voordeel

Verder kun je een abonnement op Google Play Pass overwegen. Dit betaalde abonnement geeft je toegang tot honderden hoogwaardige apps en games. En, niet geheel onbelangrijk, alle programma’s zijn advertentievrij.

Het aanbod van Google Play Pass wordt maandelijks uitgebreid. De exacte catalogus kun je voor aanschaf inzien, maar onder meer hoogwaardige gametitels als LIMBO, Titan Quest en Terraria zijn onderdeel van de bundel.

Google Play Pass kost 4,99 euro per maand. Wie meer wil besparen sluit het best een jaarabonnement á 29,99 euro af. Het Play Pass-abonnement kan maximaal met vijf gezinsleden gedeeld worden, wat de prijs nog verder naar beneden drukt.

4. Digitaal naar het buitenland

Het volgende trucje werkt niet altijd, maar het is het proberen waard. Je kunt namelijk besparen op smartphone-apps door gebruik te maken van mogelijke prijsverschillen tussen landen. De prijzen van apps en in-app aankopen verschillen soms per land en daar kun jij mogelijk van profiteren.

Hier heb je een VPN voor nodig. Zo’n Virtual Private Network leidt alle internetgegevens om via servers die overal ter wereld kunnen staan. Hier kleven meerdere voordelen aan: het is veiliger, beter voor je privacy en mogelijk goedkoper.

Door via een VPN te internetten, kun je mogelijk profiteren van lage apptarieven in het buitenland. Vergeet hierbij niet ook je land te wijzigen in de appwinkel van Google:

Open de Google Play Store-app op je smartphone; Tik rechtsboven op het profielicoon; Ga naar ‘Instellingen’, ‘Algemeen’ en kies ‘Account- en apparaatvoorkeuren’; Tik op ‘Land en profielen’ en selecteer het land naar voorkeur; Volg de aanwijzingen op het scherm om een betaalmethode voor het land naar keuze toe te voegen.

Let op: het kan even duren voordat je landskeuze is verwerkt in Google Play. Houd er verder rekening mee dat deze truc niet altijd werkt. Soms hanteren apps één vast tarief voor al hun producten wereldwijd, waardoor er geen voordeel te behalen valt via een VPN.

